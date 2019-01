Les Producteurs d'oeufs du Canada figurent au palmarès des meilleurs employeurs d'Ottawa pour une septième année consécutive





OTTAWA, le 30 janv. 2019 /CNW/ - Les Producteurs d'oeufs du Canada sont honorés d'être nommés l'un des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale pour la septième année consécutive. Ce titre est décerné aux employeurs de la région d'Ottawa-Gatineau qui sont considérés comme des lieux de travail exceptionnels.

« Notre équipe est dévouée à sa tâche et contribue grandement à la croissance et au succès de l'industrie canadienne des oeufs », déclare Tim Lambert, chef de la direction des Producteurs d'oeufs du Canada. « Nous nous efforçons d'offrir une culture avant-gardiste et axée sur les employés, et nous continuerons de mettre à la disposition de notre personnel des programmes et des outils qui le soutiennent et l'aident à s'adapter à une industrie en constante évolution. »

Les Producteurs d'oeufs du Canada ont obtenu une note de 90 % lors d'un récent sondage sur la mobilisation du personnel, ce qui les place dans le quartile supérieur lorsqu'on les compare aux normes de l'industrie. Ce sondage a confirmé que la grande majorité des employés sont fiers de dire qu'ils travaillent pour les Producteurs d'oeufs du Canada. Entre autres constatations, le sondage a révélé les principaux facteurs de mobilisation des employés, notamment la vision claire communiquée à l'ensemble de l'organisation, les possibilités d'avancement professionnel et la rétroaction sur le rendement. Les résultats du sondage ont également révélé un fort esprit d'équipe et un degré élevé de collaboration au sein des Producteurs d'oeufs du Canada.

« Le maintien d'un lien solide avec notre personnel et la promotion de la collaboration à l'échelle de l'organisation sont d'importants moteurs de notre succès continu », ajoute M. Lambert. « Notre équipe est déterminée à bâtir une industrie des oeufs solide au pays et à contribuer à la durabilité à long terme du système alimentaire canadien. »

Les Producteurs d'oeufs du Canada représentent plus de 1 000 producteurs d'oeufs et leurs familles qui offrent chaque jour des oeufs frais et locaux de haute qualité aux consommateurs canadiens. L'industrie canadienne de la production des oeufs a connu une croissance de près de 30 % au cours de la dernière décennie, et les ventes au détail des oeufs de consommation ont augmenté de 6 % l'an dernier seulement. L'organisation appuie depuis longtemps des causes nationales et participe à des programmes qui redonnent à la collectivité et la soutiennent.

Plus tôt ce mois-ci, les Producteurs d'oeufs du Canada ont été nommés l'un des meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens, et sont reconnus comme ayant l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada selon Waterstone Human Capital depuis 2014.

Au sujet des Producteurs d'oeufs du Canada

Maintenant dans leur cinquantième année comme organisation agricole canadienne de premier plan, les Producteurs d'oeufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les oeufs à l'échelle nationale et de promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts des producteurs d'oeufs réglementés de tout le pays. Pour plus d'information, visitez producteursdoeufs.ca.

