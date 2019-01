Le gouvernement annonce que l'Hôpital de Gatineau aura son appareil d'imagerie par résonance magnétique





QUÉBEC, le 30 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, annonce que le gouvernement du Québec financera la mise en place d'un nouvel appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) à l'Hôpital de Gatineau. Cet appareil, qui devient le troisième sur le territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, est le premier à être installé à Gatineau.

Cet appareil permettra d'offrir des services diagnostiques aux patients, notamment en vue de favoriser une détection précoce du cancer. En plus de venir combler divers besoins cliniques du Centre de cancérologie de l'Hôpital de Gatineau, cet ajout permettra de réduire le recours aux examens présentement effectués en Ontario.

« Notre vision est d'offrir aux usagers de partout au Québec un réseau de la santé et des services sociaux plus accessible et décentralisé, et l'annonce de ce nouvel appareil d'IRM à l'Hôpital de Gatineau s'inscrit dans cette foulée. Les patients en attente d'un diagnostic méritent d'avoir accès rapidement à ces examens d'une grande importance, essentiels à une intervention mieux ciblée et efficace par la suite. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Ce projet d'acquisition d'un appareil d'IRM pour l'Hôpital de Gatineau est une initiative fort attendue et l'un de mes engagements importants envers les citoyens de la région. Cette annonce démontre que notre région peut compter sur notre gouvernement afin d'avoir accès aux meilleurs services possible, d'autant plus que la demande de services diagnostiques affiche une croissance constante. Nul doute que ce troisième appareil d'IRM en Outaouais contribuera à réduire les listes d'attente et les délais d'obtention d'un rendez-vous, et j'en suis très heureux pour mes concitoyens. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau

Faits saillants :

Un montant de 6 064 000 $ est octroyé pour l'achat, l'aménagement et l'installation de l'appareil d'IRM à l'Hôpital de Gatineau. Par ailleurs, les dépenses de fonctionnement seront financées selon les modalités prévues dans le cadre du financement à l'activité.

