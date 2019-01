NetEase Games acquiert une participation minoritaire dans Quantic Dream





NetEase Games, la division de jeux en ligne de NetEase, Inc. (NASDAQ : NTES), l'une des plus grandes sociétés Internet de Chine, a annoncé aujourd'hui avoir acquis une participation minoritaire dans Quantic Dream S.A. afin de poursuivre le développement et la distribution de jeux en ligne mondiaux.

Quantic Dream continuera d'opérer indépendamment sous la direction des deux vétérans de l'industrie David Cage et Guillaume de Fondaumière. Quantic Dream définit et domine le jeu de récit interactif, un genre de jeu créatif. Au cours de ses 22 années d'activité, ce studio AAA a lancé avec succès plusieurs blockbusters internationaux, dont Heavy Rain et Detroit : Become Humantm. Cet investissement stratégique vise à concrétiser la vision du studio de devenir une société de divertissement multi-franchisée et à développer des technologies de pointe et des jeux pour le futur.

« Nous concentrons nos efforts sur le développement interne et recherchons en permanence des partenaires qui nous complètent dans le développement et la création de la prochaine génération de jeux », a déclaré Ethan Wang, vice-président de NetEase, Inc. « L'excellence sans égal de Quantic Dream dans le domaine de la narration interactive et son expertise acquise depuis 20 ans étaient exactement ce que nous cherchions. Nous sommes ravis de nous associer à Quantic Dream et espérons créer des expériences de jeu incroyables pour les joueurs du monde entier. »

« Le paysage de l'industrie du jeu va connaître des évolutions majeures dans les années à venir, avec de nouveaux équipements, de nouveaux modèles commerciaux à explorer et de nouvelles façons de jouer à inventer », a ajouté David Cage, PDG et directeur de la création chez Quantic Dream. « Nous voulons que Quantic Dream joue un rôle clé dans cet avenir prometteur. Avoir NetEase à nos côtés en tant que partenaire stratégique nous permettra d'élargir notre vision créative et de développer pleinement le potentiel de la société. NetEase comprend les fondamentaux de Quantic, car cette société partage notre passion pour les jeux de haute qualité et nos ambitions pour le studio. »

« Nous avons été impressionnés par la vision de NetEase, son engagement en matière de qualité et d'innovation, son impressionnant palmarès et son savoir-faire dans la création et l'exploitation de certains des jeux les plus populaires de la planète », a poursuivi Guillaume de Fondaumière, co-président de Quantic Dream. « Le partenariat avec NetEase ouvrira de nouvelles opportunités pour notre studio et renforcera notre position de pionnier et d'innovateur. »

À propos de NetEase Games

NetEase Games est la division de jeux en ligne de NetEase, Inc. (NASDAQ : NTES), qui développe et exploite certains des jeux sur PC et mobiles les plus populaires en Chine. En tant que l'un des plus grands incubateurs au monde de contenu de jeux en ligne de qualité, NetEase Games se consacre à soutenir la croissance de studios innovants dans le monde entier et à renforcer sa présence internationale. Pour compléter ses jeux auto-développés et ses capacités R&D de classe mondiale, NetEase Games a également noué des partenariats avec d'autres leaders du secteur, notamment Blizzard Entertainment, Mojang AB (une filiale de Microsoft) et d'autres développeurs de jeux mondiaux pour exploiter certains des jeux en ligne internationaux les plus populaires en Chine.

À propos de Quantic Dream

Le studio de jeux vidéo français Quantic Dream est le leader mondial de la narration interactive. Créé il y a 22 ans par David Cage pour créer des jeux AAA basés sur l'émotion et la narration interactive, Quantic Dream est à la pointe de la narration innovante, popularisant le genre du récit à choix multiples. Le studio, qui travaillait exclusivement avec Sony depuis 12 ans, a créé des jeux stimulants tels que Fahrenheittm (alias Prophétie Indigo en Amérique du Nord), Heavy Rain tm, Beyond: Two Soulstmet ,plus récemment, Detroit: Become Humantm. Les titres médiatiques du studio ont mis en valeur des talents de classe mondiale, notamment David Bowie, Ellen Page, Willem Dafoe, Hans Zimmer et Jesse Williams. Quantic Dream a développé des technologies propriétaires et des franchises originales depuis sa création, avec le soutien de millions de joueurs du monde entier.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site http://www.quanticdream.com

Déclarations prospectives de NetEase

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations sont conformes aux dispositions de la règle refuge de la loi « Private Securities Litigation Reform Act » des États-Unis de 1995. Vous pouvez identifier ces déclarations prospectives par des termes tels que « sera », « s'attend à », « anticipe », « futur », « a l'intention de », « prévoit », « croit », « estime » et des déclarations similaires. L'exactitude de ces déclarations peut être affectée par un certain nombre de risques commerciaux et d'incertitudes qui pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux projetés ou anticipés, notamment le risque que le marché des jeux sur PC et mobiles en Chine et dans d'autres pays dans lesquels opère NetEase Games risque de ne pas croître aussi rapidement que prévu, le risque que les investissements et les partenariats de NetEase Games ne génèrent pas de rendements suffisants, l'impact de la réglementation gouvernementale, la concurrence sur le marché des jeux en ligne et d'autres risques décrits dans les rapports déposés par NetEase, Inc. auprès de la Securities and Exchange Commission. NetEase, Inc. n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si requis par la loi en vigueur.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 janvier 2019 à 08:00 et diffusé par :