WSP dévoile son plan stratégique mondial visant à faire passer la société au rang de première firme de services-conseils de l'industrie d'ici 2021





MONTRÉAL, 30 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») a publié aujourd'hui les points saillants de son plan stratégique triennal (« Plan stratégique mondial 2019?2021 »), préparant ainsi le terrain pour les trois prochaines années de croissance de la Société. Une présentation du Plan stratégique mondial 2019?2021 est disponible sur www.wsp.com dans la section Investisseurs, sous la rubrique Présentations et événements.

« La performance que nous avons affichée durant la période 2015?2018 nous a permis d'établir des bases robustes pour l'avenir. Notre solidité financière, notre souplesse et notre diversification nous placent dans une position idéale pour saisir les occasions qui se présentent à nous. Aujourd'hui, je suis fier de dévoiler notre Plan stratégique mondial 2019?2021, conçu pour atteindre notre objectif de bâtir la première firme de services-conseils professionnels de notre industrie. En réalisant les ambitions énoncées dans ce plan, d'ici la fin de 2021, nous générerons des revenus nets entre 8 et 9 milliards $, augmenterons nos effectifs de 35 % et notre BAIIA ajusté de 50 % », a déclaré Alexandre L'Heureux, président et chef de la direction de WSP. « Ce faisant, au cours des trois prochaines années, grâce aux fusions et acquisitions ciblées ainsi qu'à nos stratégies de croissance interne, nous continuerons à croître en élargissant notre expertise, en termes de nombre d'employés et de compétences, ainsi qu'au niveau de la portée de nos projets, de notre présence géographique et de notre base de clients ».

Ancré dans les principes directeurs de la Société, le Plan stratégique mondial 2019?2021 de WSP verra l'évolution continue des quatre piliers fondamentaux de la Société (clients, employés et culture, excellence opérationnelle et expertise) soutenir une croissance rentable continue, ainsi que l'avancement des capacités de WSP en matière de service aux clients à l'échelle mondiale.

Clients

Dans le cadre de son Plan stratégique mondial 2019?2021, WSP vise à établir la norme en matière d'expérience client dans l'industrie. Le plan comprend plusieurs initiatives visant à s'assurer que la Société continue de mieux comprendre ses clients, de leur offrir une valeur exceptionnelle et de devenir leur partenaire de choix grâce à des initiatives telles que « Conçu pour l'avenir ». Cela, en retour, aidera à stimuler la croissance interne et les ventes croisées, tout en augmentant la satisfaction des clients. D'ici 2021, WSP a pour objectif de générer des revenus nets de 8 à 9 milliards de dollars, le fruit d'une répartition équilibrée entre la croissance interne et la croissance par acquisitions.

Employés et culture

Les employés de WSP continueront d'être le principal moteur de sa croissance, puisque le succès de la Société est attribuable à l'expertise d'élite et aux aptitudes commerciales de ses professionnels, forgées par leur connaissance approfondie des marchés locaux dans lesquels ils évoluent. À cette fin, WSP s'engage à fournir à ses 48 000 employés un environnement leur permettant de réaliser leur plein potentiel, à investir en eux et à tirer parti de toute la force du travail d'équipe efficace. À ce chapitre, la Société continuera de déployer des efforts extraordinaires pour attirer, diriger, perfectionner et retenir les meilleurs professionnels, et ne ménagera aucun effort pour mobiliser ses leaders et accroître leur sentiment d'appartenance à WSP. Cela contribuera en retour à optimiser encore plus certains aspects tels que le roulement du personnel, la planification de la relève et l'équilibre hommes/femmes.

Excellence opérationnelle

L'excellence opérationnelle a été au coeur de la performance de WSP pour la période 2015?2018. Au cours des trois prochaines années, la Société continuera d'en faire une priorité et de fonctionner efficacement pour atteindre les normes les plus élevées en matière de service à la clientèle et de prestation, tout en continuant d'investir dans sa capacité de gestion de projets et son processus de conception. Ceci devrait se traduire par une amélioration des charges du siège social et des pays. D'ici 2021, WSP vise à générer des marges de BAIIA ajusté comprises entre 11,5 et 12,5 %. De plus, WSP s'engage à appliquer constamment une norme élevée de comportement éthique, ainsi que des pratiques de santé et de sécurité dans toutes les tâches qu'elle effectue. Parallèlement, elle s'engage aussi à réduire l'impact environnemental de ses activités.

Expertise

Actuellement classée parmi les cinq premières firmes mondiales de services professionnels et ayant environ 90 % de ses revenus nets provenant de pays de l'OCDE, WSP générera de la croissance en adaptant et en élargissant son offre et ses capacités de distribution afin d'atteindre une clientèle encore plus diversifiée et d'accroître sa présence sur des marchés internationaux. Elle renforcera ainsi sa plateforme déjà équilibrée et résiliente. Cet objectif sera atteint grâce à la croissance interne et à une stratégie ciblée et disciplinée en matière d'acquisitions.

La Société tirera parti des territoires où elle occupe déjà une position de chef de file d'importance ? comme le Canada, le Royaume-Uni, les pays nordiques et la Nouvelle-Zélande ? et renforcera activement sa présence dans des régions comme les États-Unis, l'Europe continentale, l'Australie et l'Asie du Sud-Est, où les opportunités de croissance sont appréciables.

Parallèlement, WSP visera à renforcer sa position de chef de file dans les secteurs du transport et des infrastructures, ainsi que du bâtiment. Grâce à une diversification judicieuse, elle s'efforcera également de croître dans des secteurs tels que l'environnement, l'eau, l'électricité, l'industrie et les ressources (y compris l'exploitation minière), où il existe un potentiel de croissance stratégique et d'augmentation de la notoriété de la marque.

Enfin, WSP continuera de faire ce qu'elle fait de mieux en misant sur son expertise d'élite en génie et en conception, tout en se rapprochant de ses clients en investissant davantage dans ses services-conseils stratégiques portant sur la planification et la consultation, la gestion, la technologie et la durabilité.

D'ici la fin de 2021, WSP entend ainsi développer des activités encore plus diversifiées sur le plan géographique, sectoriel et des services.

Performance financière

WSP mesurera son rendement en ciblant les paramètres suivants :

CIBLES POUR 2018 CIBLES POUR 2021 Revenus nets 6 G$ CA 8 à 9 G$ CA Croissance annuelle (interne et acquisitions) Supérieure à 10 % Supérieure à 10 % Marges du BAIIA ajusté 11% 11,5 à 12,5 % Délai moyen de recouvrement des créances Inférieur à 85 jours Inférieur à 80 jours Ratio dette nette/ BAIIA ajusté Entre 1,5x et 2,0x Entre 1,5x et 2,5x Nombre d'employés 48 000 65 000

Les cibles financières fournies au 30 janvier 2019 dans le cadre de la présentation du Plan stratégique mondial 2019?2021 visent à aider les analystes et les actionnaires à formaliser leurs points de vue respectifs sur la stratégie de la Société. WSP met en garde le lecteur du fait que l'utilisation de ces informations à d'autres fins peut être inappropriée, et que les mesures mentionnées aux présentes sont sujettes à modification. Les fourchettes cibles présentées ci-dessus ont été établies en supposant l'absence de fluctuations des taux de change dans les marchés où la Société est active. La Société a tenu compte de nombreuses hypothèses économiques et de marché concernant la concurrence, le contexte politique et le rendement économique de chaque région où elle exerce ses activités. En préparant ses prévisions dans le cadre du Plan stratégique mondial 2019?2021, la Société a également supposé que les facteurs économiques et la concurrence du marché dans les régions où elle est présente demeureraient stables.

Conférence téléphonique et webdiffusion

WSP discutera de son Plan stratégique mondial 2019?2021 à l'occasion d'une conférence téléphonique qui aura lieu le 30 janvier 2019 à 16 h (heure de l'Est).

Pour participer à la conférence téléphonique, composez le 1-647-427-2309 ou le 1?866-521-4907 (sans frais). La conférence téléphonique et la présentation seront également diffusées en direct et archivées dans la section Investisseurs du site Web de WSP ( www.wsp.com ).

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

La Société présente ses résultats financiers conformément aux IFRS. Toutefois, elle a eu recours à des mesures non conformes aux IFRS qui sont : les revenus nets, le BAIIA, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le délai moyen de recouvrement des créances clients (le « délai de recouvrement ») et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté. Ces mesures financières non conformes aux IFRS sont définies dans le rapport de gestion, présenté sur le site Web de WSP à www.wsp.com et déposé sur SEDAR à www.sedar.com.

La direction estime que ces mesures non conformes aux IFRS fournissent des renseignements utiles aux investisseurs au sujet de la situation financière et des résultats d'exploitation de la Société puisqu'elles constituent des indicateurs clés de son rendement. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas comptabilisées en vertu des IFRS, n'ont aucune signification normalisée prescrite par les IFRS, peuvent différer des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs et pourraient donc ne pas être comparables à celles-ci. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières correspondantes établies conformément aux IFRS.

AU SUJET DE WSP

L'une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP offre des compétences techniques et des conseils stratégiques à des clients de différents secteurs : transport et infrastructures, bâtiment, environnement, industrie, ressources naturelles (y compris l'exploitation minière, pétrolière et gazière) et énergie ? en plus d'offrir la prestation de projets et de programmes, ainsi que des services-conseils. Nos équipes d'experts regroupent des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs-géomètres et des spécialistes de l'environnement, ainsi que des spécialistes du design et de la gestion de projets. Avec environ 48 000 employés de talent de par le monde, nous sommes dans une position privilégiée pour réaliser avec succès des projets durables, partout où nos clients ont besoin de nous. Pour plus d'informations sur la Société, visitez www.wsp.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements concernant WSP contenus aux présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des estimations, des projets, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d'autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de faits. Bien que WSP soit d'avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles se matérialiseront. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu'ils renferment. Les énoncés prospectifs de WSP doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde. La version intégrale de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ainsi qu'une description des hypothèses et des facteurs de risque susceptibles d'avoir des incidences sur les résultats réels ou prévus de WSP sont incluses dans les rapports de gestion pour l'exercice terminés le 31 décembre 2017, publiés sur SEDAR à www.sedar.com . Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué sont faits au moment où il est rédigé, et WSP n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle en est expressément requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

RENSEIGNEMENTS :

