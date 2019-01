Morningstar lance une nouvelle gamme d'indices à faible risque carbonique mettant l'accent sur les sociétés qui participent à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone





Ces indices dépassent le cadre de l'empreinte carbone et évaluent le positionnement d'une société pour l'avenir.

CHICAGO, le 30 janvier 2019 /CNW/ - Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), chef de file de la recherche indépendante sur le placement, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa gamme d'indices Low Carbon Risk (faible risque carbonique), un nouveau groupe d'indices qui fournit une participation diversifiée aux actions dans toutes les régions, mettant l'accent sur les sociétés qui participent à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Fondés sur la cote de risque carbonique de Sustainalytics, ces indices résultent d'un processus d'optimisation axé sur le faible risque carbonique de chaque portefeuille et sa participation limitée aux carburants fossiles.

« Le changement climatique est un défi considérable qui touche les investisseurs », a déclaré Sanjay Arya, responsable des indices chez Morningstar. « Cette nouvelle gamme d'indices permettra aux investisseurs d'évaluer et d'investir dans les sociétés qui s'adaptent à l'économie à faibles émissions de carbone tout en gérant leurs activités stratégiquement dans une optique à long terme. Qu'ils soient animés par des préoccupations environnementales, des obligations fiduciaires ou des résultats financiers, je pense que ces nouveaux indices offrent davantage d'occasions de participer à l'économie à faibles émissions de carbone sans compromettre les rendements.»

Un nouveau livre blanc intitulé « Preparing for a Low Carbon Economy: Investing in the Era of Climate Change » (Se préparer à une économie à faibles émissions de carbone : investir dans l'ère du changement climatique) explique comment la gamme d'indices Morningstar Low Carbon Risk (faible risque carbonique) répond à l'urgence climatique en mettant en vedette les sociétés qui participent à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Outre des risques climatiques moins élevés, ces indices constituent également des solutions de placement attrayantes. L'intégralité du livre blanc peut être téléchargée ici.

« Ces indices dépassent l'approche habituelle d'une évaluation de l'empreinte carbone, qui reflète les émissions actuelles et ne constitue qu'un point de départ pour l'analyse du risque carbonique », dit Dan Lefkovitz, stratège des Indices Morningstar. « Nos nouveaux indices Low Carbon Risk (faible risque carbonique) sont les premiers à se fonder sur les cotes de risque carbonique de Sustanalytics, qui évaluent non seulement le degré auquel une société s'expose au risque carbonique, mais également la manière dont elle gère cette participation, pour déterminer si celle-ci sera en mesure de survivre et de prospérer dans une économie à faibles émissions de carbone. »

La nouvelle gamme d'indices renforce les initiatives de Morningstar visant à répondre aux préoccupations environnementales des investisseurs. En 2018, la société avait lancé la designation de Faible risque carbonique pour les fonds et le Score de risque carbonique Morningstar pour établir une méthodologie permettant aux investisseurs d'évaluer le risque carbonique de leurs portefeuilles. En 2016, la société avait lancé la Cote de durabilité Morningstartm pour aider les investisseurs à évaluer les fonds en fonction des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), et elle continue de publier des études et travaux de recherche novateurs sur l'investissement durable. Apprenez-en davantage sur la gamme d'indices Morningstar ici et sur l'engagement de Morningstar envers l'investissement socialement responsable ici. Suivez la conversation sur Twitter à l'aide du hashtag #MstarESG.

Méthodologie

Les indices Morningstar Low Carbon Risk (faible risque carbonique) proviennent du segment des grandes et moyennes capitalisations du grand indice boursier qui leur correspond. Par exemple, les titres qui constituent l'indice Morningstar Global Markets Low Carbon Risk Index proviennent de l'indice Morningstar Global Markets Large-Mid Cap Index, qui cible 90 % de la capitalisation boursière des actions mondiales dans les marchés développés et émergents. Pour être admissible, une société doit avoir fait l'objet d'une évaluation de risque carbonique par Sustainalytics, qui fournit des travaux de recherche dans le champ carbonique pour plus

de 4 000 sociétés appartenant à 130 groupes sectoriels.

Les indices sont élaborés à l'aide des deux moyennes mobiles sur 12 mois suivantes : celle du score de risque carbonique du portefeuille Morningstar, et celle de l'implication du portefeuille dans les carburants fossiles Morningstar, une moyenne pondérée de la participation des titres sous-jacents aux industries fortement impliquées dans les carburants fossiles. Le nombre d'actions à l'intérieur de chaque indice est variable et soumis à des exigences d'admissibilité, aux résultats du processus d'optimisation et à des considérations de pondération.

Les pondérations des indices sont rééquilibrées chaque trimestre (en mars, juin, septembre et décembre) et la liste des composantes est revue deux fois par an (en juin et décembre, le lundi qui suit le troisième vendredi du mois). Les chiffres du Score de risque carbonique utilisés pour la reconstitution sont ceux du dernier jour ouvrable de la Bourse en mai et en novembre.

Au sujet de Morningstar, Inc.

Morningstar Research, Inc. est un chef de file de la recherche indépendante sur le placement en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. La société offre une gamme complète de produits et de services destinés aux particuliers, aux conseillers financiers, aux gestionnaires d'actifs, aux fournisseurs et promoteurs de régimes de retraite et aux investisseurs institutionnels dans les marchés des capitaux privés. Morningstar fournit des données et des recherches sur un vaste éventail de produits de placement, notamment des produits de placement gérés, des sociétés cotées en bourse, des marchés des capitaux privés et des données en temps réel sur les marchés mondiaux. Morningstar offre aussi des services de gestion de placements par le truchement de ses filiales de conseils en placement et dispose de plus de 207 milliards $ d'actifs en délibéré et sous gestion au 30 septembre 2018. La société est implantée dans 27 pays. Pour plus de détails, veuillez visiter www.morningstar.com/company. Suivez Morningstar sur Twitter @MorningstarInc.

Morningstar a commencé en 2017 à investir dans Sustainalytics Holding B.V., un fournisseur mondial de travaux de recherche et de cotation dans les domaines environnemental, social et de gouvernance, et détient présentement environ 40 pour cent de la société. Dans le cadre de cet investissement, Morningstar a obtenu divers droits, notamment un siège au conseil d'administration de Sustainalytics.

