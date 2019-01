C'est la Journée Bell Cause pour la cause! Joignez-vous à la plus vaste conversation au monde sur la santé mentale et préparez-vous à franchir des jalons importants





La Journée Bell Cause pour la cause est sur le point d'atteindre le milliard de messages de soutien cette année; le financement total de Bell dépassera les 100 millions $

Faites votre part sans débourser un sou: parlez, textez et joignez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat aujourd'hui pour soutenir la santé mentale et accroître les dons de Bell selon la participation

Visionnez la vidéo mettant en vedette Adib Alkhalidey, Luc Bellemare , Sophie Cadieux , Guy Carbonneau , Véronique Cloutier , Gilbert Delorme , Jonathan Drouin , François Gagnon, Julien Lacroix , Marie-Mai, Herby Moreau et Alexandre Taillefer avec des membres de l'équipe Bell Cause pour la cause

Suivez les émissions spéciales sur la Journée Bell Cause pour la cause qui seront diffusées à la télévision ce soir aux heures de grande écoute

Participez aux activités organisées dans tout le pays, comme les levers de drapeau Bell Cause pour la cause

Découvrez ce que nous pouvons faire pour faire progresser la cause de la santé mentale au Canada en visitant le site Bell.ca/Cause

MONTRÉAL, le 30 janv. 2019 /CNW Telbec/ - C'est la Journée Bell Cause pour la cause! Vous êtes invités à parler, à texter et à participer à la conversation sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat toute la journée pour mettre fin à la stigmatisation, lancer un appel à l'action et contribuer aux dons de Bell en faveur de la santé mentale, sans débourser un sou. Aujourd'hui, nous sommes prêts à dépasser le cap du milliard de messages de soutien de Bell Cause pour la cause, et à atteindre les 100 millions $ en financement total de Bell au profit de la santé mentale.

« La Journée Bell Cause pour la cause est rapidement devenue l'occasion de contribuer à la plus vaste conversation sur la santé mentale au monde, et nous espérons que vous y prendrez part afin de manifester votre soutien à ceux qui sont aux prises avec la maladie mentale. En prenant la parole aujourd'hui, nous faisons avancer la cause de la santé mentale toute l'année durant, notamment grâce aux dons que Bell verse continuellement pour soutenir l'accès aux soins, la recherche, le développement communautaire et d'autres initiatives, a affirmé Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. Bell Cause pour la cause est un programme canadien de santé mentale qui a attiré l'attention du monde entier, y compris de grands influenceurs et de célébrités qui se sont joints à notre équipe Bell Cause pour la cause afin de parler de santé mentale. »

Vidéos de la Journée Bell Cause pour la cause

Outre les appels, les messages texte et les autres interactions de soutien, vous contribuez également à accroître les dons de Bell pour la santé mentale en visionnant les vidéos de Bell Cause pour la cause sur les plateformes de médias sociaux. Cette année, les vidéos présentent des célébrités bien en vue en compagnie de l'équipe Bell Cause pour la cause :

Dans la version française, nous verrons Adib Alkhalidey, Luc Bellemare, Sophie Cadieux, Guy Carbonneau, Véronique Cloutier, Gilbert Delorme, Jonathan Drouin, François Gagnon, Julien Lacroix, Marie-Mai, Herby Moreau et Alexandre Taillefer, en compagnie de l'équipe Bell Cause pour la cause, soit Étienne Boulay, Marie-Soleil Dion, Patricia Lemoine, Michel Mpambara et Stefie Shock. La version anglaise nous montre Alessia Cara, Anderson Cooper, Ellen DeGeneres, Lisa LaFlamme et Seth Rogen, ainsi que des membres de l'équipe Bell Cause pour la cause Mike Babcock, Manon Charbonneau, Denni Clement, David K. Henry, Chris Johnson, Queena Lau, Howie Mandel et Souad Saidj.

Joignez-vous à la conversation pour augmenter les dons versés par Bell

Il est facile de participer à la conversation Bell Cause pour la cause, et ce, pendant toute la journée et sur les diverses plateformes de communications. Bell verse, pour chacune des interactions ci-dessous, 5 cents au profit de programmes canadiens en santé mentale; les participants n'auront pas à payer d'autres frais que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services pour Internet et leur service de téléphonie.

Appels : Chaque appel mobile et interurbain effectué par les clients des services sans fil et téléphoniques de Bell

Messages texte : Chaque message texte envoyé par les clients des services sans fil de Bell

Twitter : Chaque tweet et rediffusion de tweet utilisant le mot-clic #BellCause et présentant l'émoji Bell Cause pour la cause, et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Twitter.com/BellCause

Facebook : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à Facebook.com/BellCausePourLaCause et utilisation du cadre Bell Cause pour la cause

Instagram : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Instagram.com/bell_cause

Snapchat : Chaque utilisation du filtre Bell Cause pour la cause et visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause

Depuis le lancement de la Journée Bell Cause pour la cause en 2011, 867 449 649 interactions ont été enregistrées et l'on prévoit franchir le cap du milliard aujourd'hui. Le financement total de Bell en santé mentale, qui comprend les dons de l'entreprise correspondant à l'engagement de la Journée Bell Cause pour la cause et au montant initial de 50 millions $ versés pour lancer l'initiative, dépasse actuellement 93 423 628,80 $ et l'on s'attend à ce qu'il dépasse les 100 millions $ au terme de la journée.

Activités de Bell Cause pour la cause

Vous trouverez ci-dessous la liste des activités organisées un peu partout au pays aujourd'hui, notamment la participation d'ambassadeurs et d'amis de Bell Cause pour la cause à des émissions diffusées aux heures de grande écoute à la télévision, et plus encore. Des collectivités et des organismes dans tous les coins du pays auront l'occasion d'afficher leur soutien à la cause de la santé mentale en procédant à des levers de drapeau Bell Cause pour la cause (dans la foulée des cérémonies organisées plus tôt par l'hôtel de ville de Charlottetown, l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse, Quinte Sports et Wellness Centre, la Direction générale et le Quartier général de la Division D de la GRC, les Sénateurs d'Ottawa, le Battalion de North Bay et les Ice Dogs de Niagara).

Émissions de télévision spéciales diffusées aux heures de grande écoute pendant la Journée Bell Cause pour la cause

Sur les ondes de CTV et de CTV2, Anne-Marie Mediwake, animatrice de Your Morning, présentera une émission spéciale (In Their Own Words: A Bell Let's Talk Day Special) dès 19 h (HE/HP). Il s'agira d'une heure de témoignages de Canadiens aux prises avec la maladie mentale, diffusés simultanément sur Twitter, CTV.ca et l'application CTV dans le cadre d'une émission interactive spéciale Bell Cause pour la cause d'une durée de trois heures.

La médaillée olympique Sylvie Fréchette et le comédien Félix-Antoine Tremblay (Le Chalet, Code G.) présenteront Quand la maladie mentale s'invite. Mettant en scène des organismes qui aident les personnes aux prises avec la maladie mentale, ce documentaire aborde les thèmes de la famille, du travail, de la vie quotidienne et des réalités de la rue. Diffusé sur les ondes de RDS à 19 h 30 et à 23 h 30 (HE), de Canal Vie et de Z à 21 h (HE) et de Canal D à 22 h (HE), ce documentaire pourra également être visionné en continu à 22 h (HE) sur VRAK.tv, RDS.ca, Canal Vie et Z, et à 23 h (HE) sur Canal D.

Événement en direct sur Twitter

De 18 h 45 à 22 h (HE) sur CTV, Melissa Grelo, animatrice de The Social et de Your Morning, présentera en direct l'émission spéciale Bell Let's Talk Live sur Twitter, pendant laquelle s'exprimeront experts médicaux, dirigeants politiques, célébrités et autres invités. On y soulignera les moments forts de la journée, avec à l'appui des segments de The Marilyn Denis Show, de The Social, d'etalk et de CTV News, entrecoupés d'interventions de célébrités ou de membres des réseaux sociaux. L'émission sera diffusée simultanément en continu avec In Their Own Words: A Bell Let's Talk Day Special, de 19 h à 20 h (HE). Sur Twitter, il suffira de taper @Bell_Cause ou #BellCause pour être redirigé vers l'émission spéciale.

Jessica Holmes à The Social

Jessica se joindra à The Social en tant que cinquième participante dans le cadre d'une émission spéciale consacrée à la Journée Bell Cause pour la cause.

Documentaire sur Robin Williams au Hot Docs

À 18 h 30 (HE), le documentaire Robin Williams: Come Inside My Mind sera projeté gratuitement au cinéma Hot Docs Ted Rogers de Toronto, en partenariat avec Hot Docs et Workman Arts. Une table ronde suivra avec Mary Walsh et Jessica Holmes, membres de l'équipe Bell Cause pour la cause, et Joti Samra.

Bruno Guévremont à la BFC Halifax

À 8 h (HA), Bruno (ancien membre de la Marine royale canadienne) prendra part à la première cérémonie de lever du drapeau Bell Cause pour la cause à la BFC Halifax, puis à 9 h (HA), il s'entretiendra avec des professionnels de la santé au IWK Health Centre. Il se joindra ensuite à la séance de discussion plénière annuelle sur la santé mentale organisée par les Forces armées canadiennes à 14 h (HA), en présence de Jerry Ryan, cochampion de la santé mentale au MDN, du commodore Chris Sutherland, du lieutenant-colonel David Coker, du caporal Travis Weir, de la maître de 2e classe Chevonne Fisher et de la psychologue Chimène Jewer. Animé par Paul Hollingsworth, de CTV, et la capitaine de corvette Sylvie Robinson, officier des opérations de la base, le débat sera diffusé en direct sur Facebook. Enfin, Bruno s'entretiendra avec les visiteurs du Discovery Centre à 18 h (HA).

Webinaire du Toronto Rehabilitation Institute sur la santé mentale

Traci Melchor, récipiendaire d'un prix des Champions de la santé mentale 2018 et correspondante principale pour l'émission etalk de CTV, sera au Toronto Rehabilitation Institute pour animer un webinaire spécial sur la santé mentale consacré à l'anxiété et à la dépression. Ce webinaire sera diffusé en direct de Toronto à partir du centre universitaire de l'institut, à compter de 12 h 10 (HE). À la fin du webinaire, Traci remettra à l'institut un don de 25 000 $ de la part du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause.

Shea Emry à Ottawa

À 12 h (HE), Shea participera à la Journée Bell Cause pour la cause du gouvernement du Canada avec Shea Emry, préparée par l'École de la fonction publique du Canada, le Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux et le Centre d'expertise pour la santé mentale en milieu de travail.

Len Reynen à Ottawa

Len s'entretiendra avec plus de 100 étudiants en soins infirmiers du Collège Algonquin.

Michel Mpambara à Gatineau

Michel s'entretiendra avec les élèves du secondaire du Collège Nouvelles Frontières.

Jonathan Thériault et Richard Langlois à la BFC Valcartier

À 8 h 30 (HE), Jonathan et Richard participeront à la cérémonie de lever du drapeau Bell Cause pour la cause au Groupe de soutien de la 2e Division du Canada.

Étienne Boulay à Québec

À 17 h 30 (HE), le Festival d'été de Québec présentera une soirée spéciale à l'Impérial Bell pour le compte de la Fondation CERVO. Pendant le spectacle, animé par Étienne, on pourra notamment écouter l'auteur-compositeur-interprète Jonathan Roy. Billets gratuits, sur réservation seulement.

Andrew Jensen à Winnipeg

À 11 h (HC), Andrew participera au True North Youth Summit, qui aura lieu à Bell MTS Place. À 13 h 30 (HC), durant l'événement Spin Away Stigma, Andrew remettra un chèque du Fonds communautaire Bell Cause pour la cause 2018 à la Mood Disorders Association of Manitoba.

Chris Johnson à Edmonton

À 7 h (HR), Chris participera à la table ronde organisée par la division d'Edmonton de l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) dans le cadre de l'événement annuel Distress Line Breakfast. À 18 h (HR), il s'exprimera durant la collecte de fonds que mènera le Mental Health Awareness Committee d'Edmonton au Block 1912 Café.

Match des Raptors 905 en appui à Bell Cause pour la cause

Durant le match spécial auxquels participeront les Raptors 905 à 11 h (HE), quelque 5 000 jeunes recevront une tuque aux couleurs de Bell Cause pour la cause et des Raptors 905. Le match, qui sera diffusé sur les ondes de TSN4, sera présenté par Alexandra Chaves (de l'émission The Next Step de la chaîne Family) et le porte-parole des Raptors 905, Akil Augustine.

Match des Petes de Peterborough en appui à Bell Cause pour la cause

À 19 h 05 (HE), les 2 000 premiers partisans recevront une tuque Bell Cause pour la cause. Une présentation spéciale aura également lieu pendant le match.

Sommet Project 11 de True North avec les Jets de Winnipeg

Plus de 4 000 étudiants participeront au débat sur la santé mentale organisé à Bell MTS Place dans le cadre de la deuxième édition du Sommet Project 11, un programme annuel que la True North Youth Foundation propose aux jeunes pour les aider sur le chemin de l'autonomie et du bien-être.

Centre national de musique et Studio Bell

Le Studio Bell présentera une journée complète de programmation consacrée à l'influence de la musique sur la santé mentale. L'artiste albertaine Lyra Brown donnera notamment un concert. La programmation comprend aussi une exposition d'organismes communautaires locaux partenaires, des présentations sur la musicothérapie et une visite spéciale du Centre national de musique sous la conduite de son président et chef de la direction, Andrew Mosker.

Art et cinéma au Festival international du film de Toronto (TIFF)

En appui à Bell Cause pour la cause, le TIFF tiendra une journée interactive pour explorer les différentes manières dont l'art et le cinéma peuvent avoir un effet concret sur la santé mentale, notamment en présentant pendant l'après-midi un atelier de création artistique dans l'atrium, ainsi qu'une projection gratuite du film Take Shelter, suivie d'une table ronde.

Illumination en bleu de la résidence de la lieutenante-gouverneure de Terre-Neuve-et-Labrador

La résidence de la lieutenante-gouverneure à St. John's sera nappée d'une lumière bleue pour souligner la Journée Bell Cause pour la cause.

Lecture, écriture et santé mentale

À 18 h 15 (HE), Penguin Random House Canada animera un débat public (entrée libre) sur les liens entre lecture, écriture et santé mentale. La table ronde sera animée par David S. Goldbloom, conseiller médical principal et psychiatre au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) et coauteur de How Can I Help? A Week in My Life as a Psychiatrist, que les lecteurs s'arrachent. Les invités seront Don Gillmor, Jael Richardson et Yasuko Thanh.

Table ronde sur la santé mentale en milieu de travail

À l'Université Laval de Québec, la Fondation CERVO animera à 12 h (HE) une conférence sur la santé mentale au travail. Les participants au débat seront Allison Rosenthal, directrice générale d'Otsuka Canada Pharmaceutique, Marie-Nicole Audette, gestionnaire principale, santé au travail chez Bell, et Marc Corbière, professeur au Centre de recherche CERVO.

« Minding the Gap » : un débat sur la santé mentale et la stigmatisation

À 18 h (HE) débutera à l'Ismaili Centre de Toronto une table ronde animée par Karim Mamdani, chef de la direction de l'Ontario Shores Centre for Mental Health Sciences. Les participants témoigneront de leur expérience de la maladie mentale.

Pour la santé mentale de nos mamans

Afin d'encourager les mères à prendre également soin d'elles-mêmes, l'organisme Life with a Baby proposera des rencontres gratuites dans plusieurs magasins Indigo du pays.

Plonger dans l'eau glacée pour la santé mentale

En soutien aux programmes de santé mentale de l'organisme Phoenix Youth, un événement très rafraîchissant aura lieu à 12 h (HA) à la plage Black Rock d'Halifax.

L'hôtel de ville de Vancouver et BC Place se mettent au bleu

L'hôtel de ville de Vancouver et le stade BC Place, domicile des Whitecaps de Vancouver, seront illuminés en bleu à l'occasion de la Journée Bell Cause pour la cause. Le stade diffusera par ailleurs des messages électroniques en rapport avec la santé mentale.

Matchs universitaires et collégiaux en appui à Bell Cause pour la cause

Dans l'ensemble du pays, plus de 200 universités et collèges présenteront près de 400 événements ou matchs universitaires afin d'inciter les campus à débattre de santé mentale.

Levers de drapeaux Bell Cause pour la cause :

Groupe de soutien de la 2eDivision du Canada Montréal Hôtel de ville de Moncton Groupe de soutien de la 2eDivision du Canada, Valcartier Hôtel de ville de Niagara Falls Hôtel de ville de Barrie Hôtel de ville de North Bay École de leadership et de recrues des Forces canadiennes, Saint-Jean-sur-Richelieu Hôtel de ville d'Ottawa Hôtel de ville de la municipalité régionale de Cap-Breton Hôtel de ville de Peterborough Base des Forces canadiennes (BFC), Halifax Petes de Peterborough Hôtel de ville de Churchill Hôtel de ville de Pickering Hôtel de ville de Corner Brook Complexe naval de la Pointe-à-Carcy, Québec Hôtel de ville de Fredericton Portage et Main, Winnipeg Hôtel de ville de Guelph Hôtel de ville de Saint John Hôtel de ville de Halifax Hôtel de ville de Sault Ste. Marie Hôtel de ville de Hermitage-Sandyville Hôtel de ville de St. John's NCSM Prevost, London Hôtel de ville de Sudbury Hôtel de ville d'Iqaluit Hôtel de ville de Toronto Hôtel de ville de Kingston Service de police de Toronto Nation Ktunaxa Rock de Toronto Assemblée législative du Manitoba, (Memorial Park), Winnipeg Hôtel de ville de Vaughan Hôtel de ville de Markham Hôtel de ville de Whitehorse Hôtel de ville de Milton Hôtel de ville de Yellowknife Hôtel de ville de Mississauga Assemblée législative du Yukon, Whitehorse

Cinq façons simples de mettre fin à la stigmatisation liée à la maladie mentale

Ensemble, nous pouvons tous contribuer à mettre fin à la stigmatisation liée à la maladie mentale en suivant les cinq règles simples énoncées par Heather Stuart, titulaire de la Chaire de recherche Bell sur la santé mentale et la lutte contre la stigmatisation de l'Université Queen's:

Choisissez les bons mots - Soyez attentif aux mots que vous utilisez pour parler de la maladie mentale.

Renseignez-vous - Apprenez-en plus, sachez-en plus et parlez-en plus. Comprenez les signes.

Soyez gentil - Des petits gestes de bonté peuvent faire beaucoup pour changer les choses.

Écoutez et demandez - Parfois, il vaut mieux privilégier l'écoute.

Parlez-en - Amorcez un dialogue, rompez le silence.

Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

