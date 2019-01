Ivanhoé Cambridge et Oxford forment un partenariat pour investir dans IDI Logistics





MONTRÉAL et TORONTO, le 30 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Les investisseurs immobiliers Ivanhoé Cambridge, filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec et Oxford, le bras immobilier d'OMERS, annoncent qu'ils ont conclu un partenariat à parts égales pour investir dans la société de logistique américaine IDI Logistics et la totalité de ses actifs, qui ont été acquis précédemment d'un fonds immobilier commandité par Brookfield, pour un montant qui n'a pas été divulgué. L'acquisition initiale par Ivanhoé Cambridge auprès de Brookfield a été effectuée le 30 novembre 2018.

« Nous sommes ravis de nous associer à Oxford pour assurer le succès futur d'IDI Logistics, une entreprise qui développe, exploite et loue systématiquement certains des meilleurs entrepôts et parcs de distribution logistiques aux États-Unis, a déclaré Mario D. Morroni, vice-président exécutif, Industriel, Amérique du Nord d'Ivanhoé Cambridge. Cette transaction illustre parfaitement notre stratégie qui consiste à miser sur la croissance de la demande pour des installations logistiques dans le monde, notamment par une augmentation notable de nos investissements dans ce secteur sur quatre continents. En un peu plus de deux ans, nos investissements engagés dans le secteur industriel et logistique sont passés de plus de 2 G$ CA à plus de 9 G$ CA. »

« Cette acquisition en logistiques, la première d'Oxford aux États-Unis, s'ajoute aux actifs industriels que nous possédons au Canada et est conforme à notre stratégie d'investissement qui consiste à créer et à développer un portefeuille composé de ce qu'il y a de mieux en fait d'actifs logistiques à l'échelle du globe, a commenté Kevin Egan, chef des investissements à New York et aux États-Unis, groupe immobilier Oxford. Elle met également en évidence l'évolution et l'essor de notre division américaine, qui s'occupe activement de faire des investissements et de la gestion dans les secteurs des bureaux, du commerce de détail, des résidences multifamiliales, de la logistique et du crédit, et qui possède environ 15,1 G$ US d'actifs sous gestion. Nous sommes ravis de nous associer à Ivanhoé Cambridge et motivés de mener la prochaine phase de la réussite d'IDI Logistics. »

« IDI se réjouit qu'Ivanhoé Cambridge et Oxford Properties soient ses nouveaux propriétaires, a ajouté Mark Saturno, chef de la direction d'IDI Logistics. Ivanhoé Cambridge et Oxford Properties apportent une expertise en matière de gestion et des capitaux qui vont soutenir la croissance d'IDI et lui permettre de poursuivre la réussite que l'entreprise connaît depuis 30 ans. »

IDI Logistics, qui est basée à Atlanta, est un des plus importants développeurs et gestionnaires d'immobilier logistique aux États-Unis, et une plateforme logistique entièrement intégrée qui possède une longue feuille de route l'ayant amenée à saisir les meilleures occasions d'acquisition, de vente et de développement. En 30 ans d'existence, IDI Logistics a développé plus de 100 parcs industriels de classe mondiale et 750 entrepôts représentant plus de 18,5 M m2 (200 M pi2) en Amérique du Nord.

Le partenariat possédera la division chargée de l'exploitation et du développement, un portefeuille de 111 actifs de qualité en exploitation représentant 2,9 M m2 (31 M pi2), 35 projets de développement couvrant 1,5 M m2 (16 M pi2) et la banque de 33 terrains de qualité d'IDI offrant un potentiel de construction supplémentaire de 1,6 M m2 (17 M pi2).

Ivanhoé Cambridge et Oxford ont l'intention de mettre à contribution leur expérience et leurs ressources collectives pour promouvoir le positionnement stratégique et la croissance d'IDI, qui est une plateforme logistique de grande qualité. Le partenariat sera pleinement appuyé par l'équipe nationale de dirigeants d'IDI et plus de 70 employés en poste dans six bureaux régionaux des États-Unis en vue d'assurer le succès continu de l'entreprise.

Goldman, Sachs & Co. LLC et Cushman & Wakefield ont agi respectivement en qualité de conseiller financier et conseiller immobilier d'Ivanhoé Cambridge. Oxford a été conseillé par Morgan Stanley pour ce qui est des aspects financiers et a bénéficié des services-conseils immobiliers de CBRE National Partners.

Pour télécharger des images en haute résolution des immeubles de IDI Logistics : https://pixel.ivanhoecambridge.com/web/215e6c174c0c91d8/idi-logistics/

À propos d'Ivanhoé Cambridge

Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières de grandes qualités, qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait de manière responsable, avec une vision à long terme, afin de générer des rendements optimaux ajustés au risque. Ivanhoé Cambridge s'engage à créer des espaces vivants qui favorisent le bien-être des gens et des communautés, tout en réduisant son empreinte écologique.

Verticalement intégrée au Canada, Ivanhoé Cambridge s'associe ailleurs dans le monde à des partenaires stratégiques et à des fonds immobiliers d'envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés. Par l'entremise de filiales et de partenariats, elle détient une participation dans plus de 1 000 immeubles, principalement dans les secteurs résidentiels, des bureaux, des centres commerciaux, de l'industriel et de la logistique. Ses actifs s'élevaient à plus de 60 G$ CA au 30 juin 2018. Ivanhoé Cambridge est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), l'un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada. Pour plus de renseignements : ivanhoecambridge.com.

À propos du groupe immobilier Oxford

Le groupe immobilier Oxford met les gens en contact avec des endroits exceptionnels, et il est le propriétaire, promoteur et gestionnaire de certains des meilleurs actifs immobiliers du monde. Fondé en 1960, il gère plus de 58 G$ CA d'actifs à l'échelle du globe pour le compte de ses copropriétaires et partenaires d'investissement. Le portefeuille d'Oxford comprend des bureaux, des espaces commerciaux, des installations industrielles, des hôtels et des résidences multifamiliales représentant 9,3 M m2 (100 M pi2) dans des villes importantes situées sur quatre continents. Le groupe investit d'une manière thématique et hautement disciplinée dans des propriétés, portefeuilles, sites en développement, dettes, valeurs mobilières et plateformes couvrant tout le spectre risque-rendement. Oxford, qui a des sièges régionaux à Toronto, New York, Londres, Luxembourg, Singapour et Sydney, effectue ses investissements immobiliers dans une perspective à long terme, en alignant ses intérêts sur ses clients et les collectivités où le groupe est présent. Oxford est la division immobilière mondiale d'OMERS, le régime de retraite à prestations déterminées jouissant d'une cote de solvabilité AAA pour les employés municipaux de l'Ontario.

Pour en savoir davantage sur Oxford, visitez : www.oxfordproperties.com.

À propos d'IDI

IDI Logistics est un des principaux développeurs et gestionnaires d'immobilier logistique aux États-Unis, et une plateforme logistique entièrement intégrée qui possède une longue expérience en matière de développement spéculatif, de construction sur commande et d'acquisitions à valeur ajoutée. En 30 ans d'existence, IDI Logistics a développé plus de 100 parcs industriels de classe mondiale et 750 entrepôts totalisant plus de 18,5 M m2 (200 M pi2) en Amérique du Nord.

