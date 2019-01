Fermeture de Téo Taxi : Keolis Canada invite les chauffeurs à se joindre à son équipe





MONTRÉAL, le 30 janv. 2019 /CNW Telbec/ - À l'annonce de la fermeture des services de Téo Taxi, Keolis Canada, qui compose actuellement avec une problématique de manque de conducteurs, souhaite inviter les chauffeurs ayant été licenciés à déposer leur candidature. Partenaire de la filiale de Taxelco, Keolis Canada, qui opère plusieurs types d'opérations en transport sur le grand Montréal, a déployé au cours de la dernière année de nombreux efforts pour dynamiser son recrutement.

« Nous travaillons très fort pour recruter de nouveaux conducteurs et nous adapter au contexte de pénurie de main-d'oeuvre qui sévit partout au Québec et auquel nous n'échappons pas », souligne Marie Hélène Cloutier, vice-présidente expérience passager, marketing et commercialisation chez Keolis Canada. « La qualité de main d'oeuvre des employés de Téo Taxi rejoint celle de notre équipe. Nous avons plusieurs cohortes qui prévoient entrer en fonction en février au sein desquelles nous serions très heureux d'y accueillir de nouvelles personnes ».

Keolis Canada souhaite combler plus de 50 postes au sein de son offre de services diversifiée : transport urbain, interurbain, scolaire et aéroportuaire pour n'en nommer que quelques-uns. Toutes les personnes intéressées sont invitées à déposer leur candidature via le site web de Keolis Canada dans la section « carrières » ou en acheminant leur curriculum vitae à l'adresse courriel rh@keolis.ca. L'organisation et Téo Taxi réuniront d'ailleurs leurs forces rapidement pour offrir un plan d'intégration à l'emploi aux employés touchés par la fermeture. Les détenteurs de permis de classe 2 seront déjà aptes à la conduite de véhicules lourds et l'entreprise accompagnera tous les nouveaux employés afin qu'ils puissent obtenir les connaissances et compétences nécessaires, sans frais, pour exercer ce nouveau métier de service au public passionnant.

« Malgré ces circonstances, nous sommes fiers de voir que nos partenaires, comme Keolis Canada, collaborent avec nous afin de trouver des solutions pour les personnes ayant perdu leur emploi et nous leur en sommes très reconnaissants », souligne Jessica Théroux, directrice des communications de Taxelco. « De notre côté, nous poursuivrons les démarches pour aider à relocaliser nos employés ».

« Nous sommes pleinement conscients que cette situation est pénible pour tout le monde et nous croyons fermement que nous pouvons mutuellement nous entraider. Nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes qui souhaitent postuler au sein de notre organisation, détenteurs de permis de classe 2 ou non », ajoute Mme Cloutier.

À propos de Keolis Canada

Le Groupe Keolis est un acteur majeur du transport public de voyageurs dans le monde. Plus de 3 milliards de voyageurs ont utilisé l'un de ses services de mobilité partagée. Le Groupe développe des solutions de mobilité sur mesure, adaptées aux évolutions des déplacements des voyageurs et aux attentes des collectivités. Numéro 1 de l'exploitation de métro automatique et de train léger dans le monde, Keolis s'appuie sur une politique d'innovation soutenue et ouverte avec l'ensemble de ses partenaires pour développer de nouvelles offres de mobilité partagée innovantes : trains, bus et cars, trolley bus, VTC collectifs, navettes fluviales et maritimes, vélo en libre-service, auto partage, navette autonome électrique et téléphérique urbain.

Détenu à 70 % par SNCF et à 30 % par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), le Groupe compte 63 000 collaborateurs répartis dans 16 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de 5,4 milliards d'euros (8,7 milliards de dollars canadiens) en 2017.

Keolis Canada se spécialise dans le transport de personnes qu'il s'agisse de transport interurbain, urbain, de train léger, de transport scolaire, adapté, aéroportuaire ou nolisé. Keolis Canada offre un service de qualité, fiable et sécuritaire grâce à son équipe de plus de 900 employés chevronnés et transporte près de 10 millions de passagers et plus de 1 million de colis. Keolis Canada exploite un parc de 410 véhicules dont 14 rames de train léger avec la mise en place future des opérations de Keolis Grand River en Ontario.

