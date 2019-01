MUFG Investor Services nomme un nouveau directeur de la stratégie





LONDRES, January 30, 2019 /PRNewswire/ --

MUFG Investor Services, le bras mondial de Mitsubishi UFJ Financial Group pour la gestion d'actifs, a nommé Daniel McNamara au role de directeur de la stratégie, pour appuyer et façonner le plan de croissance à long terme de MUFG Investor Services. Il sera basé à Londres et relèvera de John Sergides, le PDG de MUFG Investor Services.

M. McNamara supervisera les six secteurs d'activité de MUFG Investor Services, en mettant l'accent sur l'utilisation du capital et des ressources sur l'ensemble des secteurs d'activité, en supervisant l'offre de nouvelles solutions clients et en élaborant un ensemble de normes et de meilleures pratiques concernant les produits et les services, en vue d'assurer l'application de la stratégie de MUFG Investor Services et de réaliser les objectifs de développement commercial.

« MUFG Investor Services est une entreprise que j'admire depuis longtemps et avec laquelle je partage nombre de valeurs », a déclaré M. McNamara. « L'entreprise a une réputation bien établie car elle propose les meilleurs produits de sa catégorie et fournit un éventail de solutions contribuant à répondre aux besoins de ses clients. J'ai hâte de travailler avec l'équipe mondiale pour mettre en oeuvre les nouvelles stratégies et soutenir la transformation et le développement continus de la société. »

M. McNamara etait employé précedemment par la Deutsche Bank AG, où il a occupé plusieurs fonctions ces neuf dernières années. Plus récemment, il était directeur du développement des activités numériques et directeur général pour les activités de paiement de la Deutsche Bank et responsable du développement, de la mise en oeuvre et de la commercialisation des possibilités en matière de technologies financières, au sein de la division Global Transaction Banking. Il amène 20 ans d'expérience dans les services liés aux titres, à la gestion de fonds et aux services bancaires commerciaux et de placement. Il est spécialiste de la gestion et du développement d'entreprise, de la gestion de redressement et des projets de transformation stratégique dans un large champ de services financiers.

« Nous sommes absolument ravis que Daniel ait accepté de rejoindre MUFG Investor Services, au vu du nombre de décennies d'expérience dans le développement et la mise en oeuvre de nouvelles stratégies dans les domaines de la garde et des services aux investisseurs », a déclaré M. Sergides. « La nomination de Daniel illustre notre attachement à élaborer de nouvelles solutions pour améliorer les plateformes de MUFG et aider nos clients à rester concurrentiels et efficaces dans des situations commerciales chaque jour plus difficiles. »

Note aux rédacteurs

À propos de MUFG Investor Services :

MUFG Investor Services fournit des solutions de gestion d'actifs à des clients du monde entier. Tirant parti du capital financier et intellectuel de MUFG - l'une des plus grandes banques du monde avec 2 700 milliards d'USD d'actifs - nous offrons à nos clients l'accès à un éventail de solutions de pointe allant de la gestion de fonds à l'externalisation de suivi de marché, en passant par la garde, les opérations de change, le financement de fonds de couverture, les services fiduciaires, le dépôt de titres et d'autres services bancaires et de prêt. MUFG est fort de 90 ans d'expérience en matière de garde de titres, de 350 ans d'expérience en matière de services bancaires et gère un programme mondial de prêts d'actifs depuis 20 ans. MUFG fournit actuellement des services de gestion pour plus de 1 600 fonds dans toutes les stratégies de placement, tous les types d'actifs et toutes les structures de fonds. Ses actifs sous gestion s'élèvent à plus de 500 milliards d'USD. Rendez-vous sur http://www.mufg-investorservices.com.

À propos de MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.)

(Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.) est l'un des principaux groupes financiers au monde, dont le nombre total d'actifs s'élève à environ 2 700 milliards d'USD au 31 mars 2017. Basé à Tokyo et dont la tradition remonte à environ 350 ans, MUFG dispose d'un réseau mondial de plus de 2 200 bureaux dans près de 50 pays. Le groupe compte plus de 140 000 employés et environ 300 filiales, offrant des services dans les domaines de la banque commerciale, de la banque fiduciaire, des valeurs mobilières, des cartes de crédit, du crédit à la consommation, de la gestion d'actifs et du crédit-bail. Les sociétés exploitantes du groupe comprennent MUFG Bank Ltd, Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation (première banque fiduciaire du Japon) et Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co., Ltd, l'une des principales maisons de courtage du Japon. Grâce à des partenariats étroits entre nos sociétés exploitantes, le groupe s'attache à « être le groupe financier le plus digne de confiance au monde », en apportant des réponses souples à tous les besoins financiers de nos clients, en se mettant au service de la société et en favorisant une croissance partagée et durable pour un monde meilleur. Les actions de MUFG sont coté en bourse à Tokyo, à Nagoya et à New York (MTU). Rendez-vous sur http://www.mufg.jp/english/index.html.

Médias :

Prosek Partners

Adel Raslan

+44(0)20-878-8574

araslan@prosek.com

Communiqué envoyé le 30 janvier 2019 à 06:23 et diffusé par :