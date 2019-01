Tim Hortons lance une barre au café Double Double(MC) bonne à croquer





Cette barre sera lancée prochainement, tout comme de nouveaux produits au détail, dont du café instantané et des cafés glacés et des cappuccinos glacés prêts-à-boire

TORONTO, le 30 janv. 2019 /CNW/ - Vous avez besoin d'une dose de café à prendre sur le pouce? Pas de problème! Vous pourrez bientôt transporter votre café dans vos poches grâce à la nouvelle barre au café Double DoubleMC de Tim Hortons.

Faite avec des grains de café Tim Hortons, la barre au café Double DoubleMC a la taille d'une barre de chocolat, une texture lisse et soyeuse, et un goût final en bouche de grain à espresso. Elle ne contient toutefois pas de chocolat, mais elle contient de la caféine, et plaira autant aux amateurs de café qu'aux gens qui n'en boivent pas.

« Notre café emblématique est très populaire partout au pays. Après le lancement réussi de nos Timbits® Double DoubleMC il y a quelques semaines, nous voulions offrir un autre aliment savoureux qui puisse satisfaire les fringales de café des amateurs de Tim. », a souligné Alex Macedo, président de Tim Hortons. « Comme les gens ont un horaire de plus en plus chargé, nous avons développé une gâterie originale afin qu'ils puissent facilement emporter leur café Double DoubleMC avec eux. »

Comme le café demeure une boisson très appréciée des gens d'ici, Tim Hortons lancera aussi de nouvelles boissons au café pour la vente au détail :

Café instantané : Prêt à être dégusté n'importe où, ce nouveau café instantané riche, doux et savoureux est fait à partir du mélange de grains de café 100 % arabica de Tim Hortons , qui lui donne un goût frais et bien équilibré, à la finition en douceur. Saveurs offertes : torréfaction moyenne, décaféiné et torréfaction légère.

Prêt à être dégusté n'importe où, ce nouveau café instantané riche, doux et savoureux est fait à partir du mélange de grains de café 100 % arabica de , qui lui donne un goût frais et bien équilibré, à la finition en douceur. Saveurs offertes : torréfaction moyenne, décaféiné et torréfaction légère. Café glacé : Versions prêtes-à-boire des rafraîchissants cafés glacés de qualité supérieure de Tim Hortons . Saveurs offertes : Double Double MC et originale.

Versions prêtes-à-boire des rafraîchissants cafés glacés de qualité supérieure de . Saveurs offertes : Double Double et originale. Cappuccino glacé : Nous sommes ravis de ramener trois des saveurs de cappuccino glacé préférées au pays, dans une version prête-à-boire crémeuse et rafraîchissante. Saveurs offertes : originale, vanille et moka.

Le café instantané de Tim Hortons sera disponible en magasin à compter de février, tandis que les cafés glacés et les cappuccinos glacés prêts-à-boire seront disponibles au début du mois de mars. Les barres au café Double DoubleMC de Tim Hortons seront lancées à l'automne 2019.

À propos de TIM HORTONS®

Tim Hortons®, qui fait partie de Restaurant Brands International, est l'une des plus importantes chaînes de restaurants oeuvrant dans l'industrie de la restauration rapide en Amérique du Nord. Depuis l'ouverture de son tout premier restaurant au Canada en 1964, Tim Hortons® satisfait les goûts variés de nombreux consommateurs grâce à son menu qui propose du café de qualité supérieure, des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos et des doses d'espresso), des thés spécialisés, des SmooTim aux fruits, des produits de boulangerie et de pâtisserie frais, des paninis grillés et des sandwichs classiques, des wraps, des soupes et des aliments préparés ainsi que d'autres produits alimentaires. Tim Hortons® exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'entreprise Tim Hortons®, veuillez consulter le www.timhortons.com .

