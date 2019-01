Un Boeing 747 dans le jardin de l'hôtel Corendon





Moyens gigantesques déployés pour transporter en cinq jours un avion de Schiphol à Amsterdam

En février, Corendon, agence de voyages, compagnie aérienne et groupe hôtelier, fera transporter un Boeing 747-400 de l'aéroport de Schiphol à Amsterdam où il sera placé dans le jardin de l'hôtel Corendon Village. Mammoet, société hollandaise de transport spécialisé, a été chargée de cette opération gigantesque. L'avion de 150 tonnes sera acheminé de l'aéroport à l'hôtel en cinq jours. Le convoi démarrera mardi 5 février au soir. Au cours de ce dernier voyage spectaculaire, le Boeing devra franchir 17 fossés, l'autoroute A9 et une route provinciale.

Après 30 ans de bons et loyaux services, l'ancien « City of Bangkok » de KLM recevra sa destination finale. Ces dernières semaines à Rome, le Boeing 747 a été repeint aux couleurs de Corendon. La société de recyclage aéronautique AELS a également récupéré toutes les pièces en bon état, notamment les moteurs. En fin de parcours, l'avion sera placé dans le jardin de l'hôtel Corendon Village d'Amsterdam et deviendra alors Corendon Boeing 747 Experience, qui ouvrira ses portes au 3[e] trimestre 2019. L'hôtel a été inauguré l'an dernier sur le site de l'ancien siège social de Sony. Avec plus de 680 chambres, suites et appartements, il s'agit du plus grand hôtel du Benelux. Les clients disposent d'une vue dégagée sur l'aéroport de Schiphol.

Invitation presse

Du mardi 5 au dimanche 10 février, Corendon invite les représentants des médias et les journalistes à suivre de près le déroulement du transport depuis la salle de commande et le Skybar de l'hôtel.

Pour assister à cet événement spectaculaire, suivez ce lien pour vous inscrire avant le vendredi 1[er] février et indiquer les nuits souhaitées : https://corendon.typeform.com/to/k00nma.

Déroulement de l ' événement

Du mardi 5 février 22 heures au mercredi 6 février 7 heures : coup d'envoi :

Mardi 5 février à 23 heures, l'avion traversera l'aéroport de Schiphol sur une remorque automotrice du géant du transport, Mammoet. Il quittera l'aéroport par la Zwanenburgbaan et sera transporté à travers les prés vers la Sloterweg. Le Boeing 747 y restera deux jours.

Du vendredi 8 février minuit au samedi 9 février 5 heures : traversée de l'A9

Le moment le plus spectaculaire du transport sera la traversée de l'autoroute A9. Elle aura lieu dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 février. L'avion poursuivra ensuite sa route jusqu'à l'hôtel Corendon Village.

Du samedi 9 février minuit au dimanche 10 février 4 heures : les derniers mètres

L'avion traversa la Schipholweg dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 février et effectuera 57 manoeuvres avant de prendre sa place dans le jardin de l'hôtel Corendon Village.

Remarque à l'intention des médias :

Pour en savoir plus sur le projet 747, rendez-vous sur le site : http://www.corendonmission747.nl

Vous pouvez télécharger des images à l'adresse : https://corendonhotels.smugmug.com/

Le lundi 11 février, Corendon enverra dans un communiqué de presse tous les renseignements et images concernant le transport.

À la fois tour-opérator, compagnie aérienne et groupe hôtelier,Corendon est un des leaders du marché du voyage aux Pays-Bas et en Belgique. En 2018, Corendon a aidé plus de 750 000 vacanciers à partir pour des dizaines de destinations au soleil en Europe et ailleurs. L'activité aérienne de Corendon englobe Corendon Dutch Airlines, Corendon Airlines Europe et Corendon International Airlines et représente une flotte de 18 avions au total. Corendon Hotels & Resorts possède dix hôtels et villages de vacances aux Pays-Bas, en Turquie, à Ibiza et à Curaçao. Corendon occupe une place importante dans le secteur du voyage grâce à ses prix compétitifs, son sérieux et sa longue expérience.

http://www.corendon.nl & http://www.corendonhotels.com

