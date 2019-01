Les systèmes de gicleurs d'incendie peuvent être réparés et protégés avec de l'époxy





PHOENIX, 30 janvier 2019 /CNW/ -- CuraFlo Services LLC (« CuraFlo® ») a le plaisir d'annoncer avoir développé le seul époxy respectant ou allant au-delà de l'ensemble des critères rigoureux liés à l'utilisation d'époxy au sein de systèmes de canalisations de gicleurs d'incendie répertoriés par le Conseil international des codes (International Code Council, ICC) : son époxy CuraPoxy® FS exclusif. La liste est disponible à l'adresse suivante : https://curaflo.com/wp-content/uploads/2018/09/ICC-ES-PMG-1491-Fire-Suppression-Certificate.pdf.

Les systèmes de gicleurs d'incendie à formules sèche et humide sont sujets à la corrosion influencée par les micro-organismes. Ces facteurs conduisent à la corrosion, à l'amincissement des parois des tuyaux, à de petites fuites, à des obstructions et, parfois, à des défaillances du système. Il est impératif de maintenir un système de gicleurs d'incendie en bon état afin de garantir la sécurité des grands bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Dans la plupart des cas, l'utilisation de CuraPoxy® FS sera plus rentable et moins intrusive que le remplacement traditionnel de la tuyauterie de systèmes de gicleurs d'incendie.

Riche de plus de 20 ans d'expérience dans les services de réparation de revêtements en époxy, CuraFlo® est ravie d'étendre ses services aux systèmes de gicleurs d'incendie à large échelle à usage résidentiel, commercial et industriel sur le marché nord-américain. Le CuraPoxy® FS, spécialement formulé par CuraFlo®, constitue une excellente solution à long terme et est assorti d'une garantie de 20 ans figurant parmi les meilleures du secteur.

Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles CuraFlo® est une solution idéale pour la réparation de gicleurs d'incendie à usage résidentiel, commercial ou industriel, veuillez appeler le +1-833-456-3473 ou envoyer un courriel à l'adresse suivante : info@curaflo.com.

SOURCE CuraFlo Services LLC

Communiqué envoyé le 30 janvier 2019 à 02:07 et diffusé par :