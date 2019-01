Le nouvel ensemble technologique en auto-installation de NetComm surdynamisera le marché mondial du sans fil fixe 5G





SYDNEY, 30 janvier 2019 /PRNewswire/ -- NetComm a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle technologie sans fil fixe 5G en auto-installation, qui surdynamisera le marché sans fil fixe 5G, en permettant aux opérateurs de réseau de réduire les délais et les coûts de connexion des clients au haut débit ultra rapide.

Bien que le sans fil fixe ait été suggéré comme l'un des principaux moteurs des déploiements 5G précoces, son potentiel demeure limité dans la mesure où quelques lancements de 5G précoces prénormes ont obligé les opérateurs à installer une antenne interne pour connecter les clients.

Les délais et coûts de connexion des équipements dans les locaux du client menacent d'entraver le marché sans fil fixe 5G, en rendant les services non rentables dans le cadre d'un déploiement à grande échelle.

Néanmoins, la nouvelle plateforme 5G en auto-installation de NetComm offre aux opérateurs un modèle plug-and-play rentable, qui réduira massivement les délais et les coûts de connexion des foyers et des entreprises aux services sans fil fixes 5G.

La plateforme 5G en auto-installation de NetComm permet aux utilisateurs finaux d'obtenir la meilleure connexion possible via une application sur leur téléphone, qui se connecte sur leur nouveau modem et le réseau 5G, et qui guide l'utilisateur final afin qu'il dispose son modem dans la meilleure position à son domicile.

En raison des caractéristiques changeantes du marché sans fil fixe 5G -- dans le cadre duquel des bandes de spectre et des tailles de cellules différentes sont utilisées -- NetComm a développé un portefeuille de dispositifs pour le marché -- qui sont tous compatibles avec les bandes 6GHz et mmWave.

Support de bureau en intérieur : peut être installé partout dans la maison, étant plus particulièrement adapté dans les lieux proches de la station de base pour les foyers possédant d'ores et déjà une intensité de signal convenable

Els Baert, directrice du marketing et de la communication chez NetComm, a déclaré :

« NetComm délivre la pièce manquante du puzzle, qui contribuera à l'adoption du sans fil fixe 5G sur les marchés de masse. »

« Aucune nouvelle technologie ne peut réussir sans la possibilité d'un déploiement facile, et notre plateforme en auto-installation révolutionne l'économie du sans fil fixe 5G. »

« C'est formidable pour les utilisateurs finaux dans la mesure où ils n'ont pas à rester à la maison à attendre un technicien pour l'activer ? ils peuvent surfer sur Internet en quelques minutes après avoir branché leur matériel. »

« Nous avons oeuvré pour veiller à ce que notre plateforme sans fil fixe 5G délivre une qualité de connexion exceptionnelle conformément au niveau auquel s'attendent les utilisateurs finaux de la part de services de haut débit fixe délivrés via la fibre ou le câble. »

David Kennedy, directeur de cabinet auprès de la société de conseil en télécommunications mondiales Ovum, a déclaré :

« Nos recherches chez Ovum démontrent clairement que les coûts d'installation ont un impact significatif sur l'analyse de rentabilité de l'accès au sans fil fixe. »

« Dans certains cas, ces coûts d'installation peuvent être prohibitifs pour le lancement effectif de services sans fil fixes. »

« Par conséquent, les nouvelles technologies qui réduisent les coûts d'installation contribueront à développer le nombre de clients potentiels du sans fil fixe, ainsi qu'à améliorer les économies d'échelle -- en aidant à établir une analyse de rentabilité de l'investissement dans le sans fil fixe. »

À propos de NetComm

NetComm (ASX : NTC) est un développeur mondial de solutions qui comblent le fossé entre la fibre et le domicile, le dispositif ou la machine. Dans un monde où l'existence connectée de chacun est importante, des solutions de haut débit sans fil fixe, d'IoT M2M/industriel sans fil, et de fibre au point de distribution (FTTdp) sont spécialement conçues pour les déploiements difficiles. Chez NetComm, nous sommes conscients qu'il n'existe pas de solution à taille unique. Chaque entreprise, chaque opérateur et chaque prestataire est différent, c'est pourquoi nous élaborons la solution VDSL, Gfast, 4G et 5G qui répond aux conditions spécifiques en termes de réseau, de marché et de géographie à travers le monde. Fondée en 1982, NetComm est un innovateur internationalement reconnu en technologies de communications de données de classe mondiale. www.netcommwireless.com

