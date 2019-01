Bioventus lance DUROLANE® en Malaisie et sélectionne Athrotech comme partenaire de distribution exclusif





Bioventus, un leader mondial des solutions orthobiologiques, lance DUROLANE, son traitement de l'ostéoarthrite (OA) par injection intra-articulaire unique, en Malaisie, et a sélectionné Athrotech comme distributeur de distribution exclusif pour le marché.

L'OA implique la rupture ou la dégénérescence du cartilage et du fluide synovial qui amortit et lubrifie les tissus de l'articulation. On estime que jusqu'à 20 % de la population adulte en Malaisie souffre d'ostéoarthrite, dont la forme la plus commune dans le pays est l'arthrose du genou (ou gonarthrose).1 Les produits à base d'acide hyaluronique (AH) tels que DUROLANE, aident à gérer la douleur au niveau des genoux et des hanches, chez les patients atteints d'OA.

« Athrotech est un partenaire idéal pour Bioventus tandis que nous poursuivons notre développement en Asie et étendons notre portée grâce à des produits d'AH tels que DUROLANE », a indiqué Tony Bihl, PDG de Bioventus. « La Malaisie est le quatrième marché d'Asie sur lequel Bioventus a lancé DUROLANE, permettant pour un nombre accru de patients et de médecins d'avoir accès à un antidouleur éprouvé contre la gonarthrose. »

« Nous sommes passionnés par les technologies qui réduisent le risque, le délai, aident les patients, et sont assorties d'une qualité sans faille », a déclaré Jeff Luah, directeur chez Athrotech. « DUROLANE est sûr, les injections sur les patients peuvent être réalisées très rapidement, et c'est un produit à injection unique, conçu pour apporter un soulagement puissant et durable de la douleur du genou. »

« Athrotech bénéficie d'une expérience dans le domaine orthopédique associé à l'OA en tant qu'état pathologique, et nous sommes heureux de lui offrir les droits de distribution exclusifs pour DUROLANE », a confié John Nosenzo, Directeur commercial, chez Bioventus. « Le marché présente un mix favorable de patients privés, payeurs et prenant les soins à leur charge, et nous prévoyons de développer notre activité ensemble dans les nombreuses années à venir. »

DUROLANE se base sur un processus technologique naturel, sûr et éprouvé, appelé NASHA®. Ce processus génère de (l'AH) stabilisé qui est une molécule de source naturelle assurant la lubrification et l'amortissement dans une articulation normale. Il a été démontré qu'il apportait une plus forte réduction de la douleur associée à la gonarthrose, par rapport à Synvisc-One®2*, et un soulagement plus durable de la douleur par rapport à une injection de stéroïde3. DUROLANE est également sûr pour des cycles de traitement répétés. L'utilisation répétée de DUROLANE n'augmente pas l'incidence des effets indésirables.4

À propos de Bioventus

Bioventus est une société orthobiologique offrant des produits cliniquement éprouvés et rentables qui aident les patients à cicatriser rapidement et sans risque. Sa mission est de faire la différence en aidant les patients à renouer avec leurs activités et à mener une vie active. Les produits orthobiologiques de Bioventus comprennent des offres pour l'ostéoarthrite, la guérison osseuse chirurgicale et non chirurgicale. S'engageant à respecter des normes de qualité élevées, à pratiquer une médecine fondée sur des données probantes et à adopter un comportement éthique rigoureux, Bioventus est un partenaire de confiance pour les médecins du monde entier. Pour obtenir de plus amples informations, visitez le site www.BioventusGlobal.com, et suivez la société sur Twitter @Bioventusglobal.

Bioventus, le logo Bioventus et DUROLANE sont des marques déposées de Bioventus LLC. NASHA est une marque déposée de Nestle Skin Health. Synvisc-One et Synvisc sont des marques déposées de Genzyme Corporation.

Résumé des indications d'utilisation : Traitement symptomatique de l'ostéoarthrite légère à modérée du genou ou de la hanche. Il n'existe aucune contre-indication connue. L'utilisation de DUROLANE est déconseillée pour les personnes souffrant d'infections ou d'une maladie cutanée au point d'injection. DUROLANE n'a pas été testé sur les femmes enceintes ou allaitantes, ni sur les enfants. Les risques peuvent comprendre une douleur transitoire, une tuméfaction et/ou une raideur au point d'injection. Les indications présentées sont celles approuvées en Malaisie ; les indications et les gammes de produits varient en fonction des pays. Veuillez consulter votre représentant Bioventus local pour connaître l'utilisation approuvée dans la région qui vous intéresse. Les informations posologiques complètes sont disponibles sur l'étiquette du produit, ou sur www.DUROLANE.com.

