FLIR Systems reçoit, du département américain de la Défense, un bon de livraison d'une valeur totale de 27,9 millions USD pour les systèmes DR-SKO





FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a annoncé aujourd'hui avoir reçu une commande de livraison à l'armée américaine de 24 systèmes de reconnaissance débarquée (dismounted reconnaissance, DR) comprenant des systèmes, kits et équipements (sets, kits, and outfits, SKO) contre les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN). Le bon de livraison s'inscrit dans le cadre d'un contrat de cinq ans du ministère de la Défense des États-Unis, portant sur la livraison d'une quantité indéterminée pour une durée indéterminée (Indefinite Delivery, Indefinite Quantity, IDIQ), à l'appui du Bureau exécutif du programme conjoint de défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire (Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense, JPEO-CBRND). La commande est évaluée à 27,9 millions USD, avec des livraisons jusqu'au troisième trimestre de 2019.

Le système DR-SKO CBRN est un ensemble de kits spécifiques à la mission qui caractérisent et fournissent une capacité de reconnaissance CBRN débarquée, à spectre complet, utilisée par les services militaires interarmées américains, notamment les équipes des unités de l'armée, de la marine, de l'aviation, des marines et de la garde nationale, affectées aux armes de destruction massive et à la sécurité civile. Le programme a été mis au point en 2008 avec FLIR Systems, Inc. en tant que prestataire principal.

« Nos solutions DR-SKO, qui ont fait leurs preuves sur le terrain, fournissent une technologie essentielle pour aider les soldats américains à travailler de manière plus sécurisée dans le but de garantir la sécurité de notre pays », a déclaré Jim Cannon, président et PDG de FLIR. « Cette commande démontre la confiance que place en FLIR l'armée américaine pour la livraison de produits fiables qui garantissent une analyse précise des mesures de réponse rapides et sûres, requises pour mener à bien sa mission capitale. »

Depuis qu'en décembre 2014 le ministère de la Défense a attribué le contrat IDIQ de production à plein débit des solutions DR-SKO CBRN, FLIR a livré près de 200 systèmes. La production de cette commande continuera d'être assurée par les installations de FLIR à Elkridge, dans le Maryland.

À propos de FLIR Systems

Fondée en 1978 et ayant son siège social à Wilsonville, dans l'Oregon, FLIR Systems est un leader mondial des systèmes de capteurs qui renforcent la perception et améliorent la sensibilisation, aidant ainsi à sauver des vies, améliorer la productivité et protéger l'environnement. Grâce à ses près de 3 700 employés, la vision de FLIR consiste à être « Le sixième sens du monde » en utilisant l'imagerie thermique et des technologies adjacentes en vue de fournir des solutions innovantes et intelligentes pour la sécurité et la surveillance, le contrôle de l'environnement et des conditions, les loisirs en extérieur, la vision machine, la navigation et la détection avancée des menaces. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.flir.com, et suivez @flir.

Déclarations prévisionnelles

Les déclarations faites dans ce communiqué par Jim Cannon, ainsi que les autres déclarations de ce communiqué concernant le contrat et la commande décrits ci-dessus constituent des déclarations prévisionnelles au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations sont basées sur nos attentes, estimations et projections actuelles concernant l'activité de FLIR, reposant en partie sur les hypothèses formulées par la direction. Ces déclarations ne constituent pas une garantie de la performance future et impliquent des risques et incertitudes qui sont difficiles à prédire. Par conséquent, les issues et résultats réels pourront varier sensiblement de ce qui est exprimé ou prévu dans ces déclarations prévisionnelles en réponse à de nombreux facteurs parmi lesquels : la capacité à fabriquer et livrer les systèmes décrits dans ce communiqué, les changements des prix des produits de FLIR, la demande changeante pour les produits de FLIR, le mix de produits, l'impact des produits et des prix compétitifs, les contraintes en termes de fournitures de composants essentiels, l'excès ou le manque de capacité de production, la capacité de FLIR à fabriquer et expédier ses produits en temps opportun, la conformité continue de FLIR aux lois et règlements de contrôle des exportations des États-Unis, ainsi que d'autres risques discutés de temps à autre dans les rapports et les documents déposés par FLIR auprès de la Securities and Exchange Commission. En outre, ces déclarations peuvent être affectées par la conjoncture générale et les taux de croissance de l'industrie et du marché, ainsi que les conditions économiques nationales et internationales générales. Ces déclarations prévisionnelles ne sont formulées qu'à la date où elles sont faites, et FLIR décline toute obligation de mise à jour des déclarations prévisionnelles pour qu'elles reflètent des événements ou circonstances ultérieures à la date du présent communiqué, ou pour des changements apportés à ce document par des services de dépêches ou des prestataires de services Internet.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

