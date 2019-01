Collibra lève 100 millions de dollars sous l'impulsion de CapitalG et dépasse l'évaluation d'un milliard de dollars





NEW YORK et BRUXELLES (Belgique), 30 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Collibra , leader dans les logiciels de gouvernance et de catalogage de données d'entreprise, a annoncé aujourd'hui 100 millions dollars dans le financement de la série E avec une valorisation post-monétaire de plus de 1 milliard de dollars, ce qui porte le financement total du capital-risque de la société à 233 millions de dollars. CapitalG, fonds d'investissement de croissance d'Alphabet, était à la tête du cycle d'investissement, avec la participation des investisseurs existants ICONIQ Capital, Index Ventures, Dawn Capital et Battery Ventures.

Le financement vient après une année de revenu record, avec une augmentation de 80 % des revenus récurrents annualisés et un développement rapide à travers le monde. L'investissement devrait servir à financer l'expansion du portefeuille de produits et accélérer la croissance de l'entreprise. Collibra envisage d'étendre ses capacités d'intelligence artificielle et d'apprentissage machine à la fois au sein de sa plateforme native sur le cloud ? en intégrant davantage d'automatisation dans son produit de catalogage intelligent ? et en soutenant les équipes de science des données pour leurs propres initiatives d'analyse avancées.

« Collibra redonne aux organisations le contrôle de leurs données, en les aidant à se conformer à la législation en évolution, adopter les technologies émergentes et capturer les informations qui leur permettront de concevoir des services et solutions conçues pour l'avenir », a déclaré Derek Zanutto de CapitalG. « Nous sommes impatients de nous associer à Collibra et d'associer les compétences en apprentissage machine et intelligence artificielle de Google et Alphabet au leadership de Collibra en matière de collaboration de données, gestion du flux de travail et gestion des risques ».

Plus de 300 clients mondiaux dans des secteurs allant des services financiers à la santé, en passant par la vente au détail et la technologie, exploitent la plateforme de Collibra pour renforcer leurs transformations numériques pilotées par les données. Collibra est devenue le choix de facto des responsables des données chargés de mettre en oeuvre une approche stratégique de leurs données et d'optimiser sa valeur pour leurs organisations.

« Plus que jamais, nous vivons dans une économie où les entreprises les plus innovantes sont alimentées par les données. C'est devenu notre atout le plus précieux », a déclaré Felix Van de Maele, PDG et cofondateur de Collibra. « Cet investissement témoigne du leadership de Collibra et de notre capacité à aider les clients à transformer leur proposition de marché grâce à un aperçu axé sur les données. Avec ce dernier cycle, nous sommes bien placés pour exploiter notre héritage en matière de compréhension des données afin d'aider nos clients à utiliser les innovations les plus avancées pour alimenter leurs parcours de transformation numérique ».

Collibra continue de recevoir des éloges significatifs de la part de la communauté des données et de la technologie, et a récemment été nommée sur la liste Cloud 100 de Forbes pour la deuxième année consécutive. Elle a également été nommée chef de file du Gartner Magic Quadrant for Metadata Management Solutions pour la troisième année consécutive, ainsi que dans le The Forrester Wavetm: Machine Learning Data Catalogs et The Forrester Wavetm: Data Governance Stewardship and Discovery Providers .

