Nominations du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 29 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Tourisme

Mme Manon Boucher est nommée, à compter du 4 février 2019, sous-ministre du ministère du Tourisme. Mme Boucher est secrétaire générale associée au ministère du Conseil exécutif.

Bureau des enquêtes indépendantes

Mme Sylvie Beauregard est désignée, à compter du 30 janvier 2019, superviseure des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes. Mme Beauregard est enquêteuse à ce bureau.

M. Luc Desroches est désigné, à compter du 30 janvier 2019, superviseur des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes. M. Desroches est enquêteur à ce bureau.

Comité de déontologie policière

Mme Sylvie Séguin est nommée, à compter du 11 février 2019, membre du Comité de déontologie policière. Mme Séguin est régisseuse de la Régie du bâtiment du Québec.

Tribunal administratif du Québec

Mme Sonia Boisclair est nommée, à compter du 11 février 2019, membre avocate du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires sociales. Mme Boisclair est commissaire à la section d'appel des réfugiés du Bureau régional de l'Est à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada.

M. Sylvain L. Roy est nommé, à compter du 11 février 2019, membre avocat du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. Roy est avocat en pratique privée.

Mme Jacqueline Francoeur est nommée, à compter du 18 février 2019, membre évaluatrice agréée du Tribunal administratif du Québec, affectée à la section des affaires immobilières. Mme Francoeur est cheffe de service aux services des acquisitions immobilières Québec et Est au ministère des Transports et directrice par intérim de la direction des acquisitions immobilières à ce ministère.

M. Pierre Guay est nommé membre médecin psychiatre à temps partiel du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires sociales. M. Guay est médecin psychiatre au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie?Centre.

Musée des beaux-arts de Montréal

Mmes Helen Antoniou et Alix d'Anglejan-Chatillon, MM. François Lacoursière et Pierre Lapointe ainsi que Mme Julia Reitman sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration du Musée des beaux-arts de Montréal.

Mmes Sari Hornstein, Stéphanie Marchand et Michaela Sheaf sont nommées membres du conseil d'administration de ce musée.

Régie de l'assurance maladie du Québec

M. Yvan Pépin est nommé membre indépendant du conseil d'administration de la Régie de l'assurance maladie du Québec

