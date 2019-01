L'investisseur international Jim Rogers exprime son optimisme envers l'avenir de la Chine durant l'émission Everlasting Classics produite en langue chinoise





BEIJING, 29 janvier 2019 /CNW/ - Après avoir entrepris une étude approfondie de la Chine, Jim Rogers, un investisseur international qui a commencé sa carrière dans l'industrie financière en 1980 et qui est devenu l'un des investisseurs les plus célèbres de la planète, affirme que la Chine est le seul pays au monde ayant connu de multiples périodes de prospérité et que « le 21e siècle appartient à ce pays ». Au cours des dernières années, il a effectué des investissements importants dans un certain nombre de secteurs chinois, notamment ceux de l'agriculture, des soins de santé et de la protection environnementale. Le 28 janvier 2019, Rogers et ses deux filles, Happy et Bee, étaient les invités vedettes d'un épisode de la deuxième saison de Everlasting Classics, de CCTV.

Everlasting Classics est une émission populaire en langue chinoise consacrée à la poésie et à la musique qui est diffusée régulièrement sur les ondes de CCTV-1, la première chaîne de CCTV (China Central Television). Pendant l'émission, Happy et Bee ont interprété une chanson chinoise tirée d'un extrait d'ABC of Sound Meters in Chinese Poetry, une compilation de matériel de lecture destiné à la formation des enfants pour la maîtrise des règles et des formes de la phonologie et de la composition poétiques classiques propres à la dynastie Qing. Après leur performance, elles ont fait part de leur expérience d'apprentissage du chinois. Scindé en deux séances, soit les prestations musicales des participants fondées sur la poésie suivies des évaluations des juges invités, chaque épisode est conçu pour communiquer les concepts et l'importance de la poésie chinoise classique en la conjuguant à la musique.

Après l'interprétation de ses filles, Rogers a affirmé sur scène qu'il a effectué ce qu'il estime être le plus important investissement dans l'éducation de ces dernières, c'est-à-dire les inciter en bas âge à apprendre le chinois. La légende de l'investissement moderne de Wall Street a déclaré qu'en seulement 30 ans, soit depuis sa première visite en Chine en 1984, le pays a connu la plus impressionnante période de croissance économique. Il a aussi mentionné que l'apprentissage du chinois est la clé qui ouvre les portes de l'avenir. Son apparition à une émission en langue chinoise portant sur la culture diffusée régulièrement, par l'entremise de la chaîne de télévision de la nation chinoise qui fait autorité en la matière, témoigne de l'appréciation de Rogers concernant l'importance de la culture de la Chine et de la croissance économique de ce pays.

L'épisode mettant en vedette les filles de Rogers a commencé à recevoir des critiques positives du public chinois dès l'apparition du générique. Tant la maîtrise du chinois démontrée par Happy et Bee que les propos formulés par Rogers à l'égard de la Chine lors de l'émission ont impressionné les téléspectateurs, qui sont tout aussi optimistes relativement au rôle futur de leur pays sur la scène internationale. De plus, l'anecdote que Rogers a racontée pendant l'émission quant à la manière dont il s'est chargé de l'éducation de ses filles a alimenté la discussion au sein des auditoires chinois et sert à illustrer le puissant impact qu'a la culture chinoise sur les marchés internationaux. C'est essentiellement ce qui explique pourquoi un nombre croissant d'étrangers souhaitent découvrir la Chine et apprendre le chinois, et même travailler, vivre et investir dans ce pays.

