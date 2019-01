Commémoration citoyenne de l'attentat du 29 janvier 2017 - L'opposition officielle rend hommage aux victimes





QUÉBEC, le 29 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Présents à la commémoration citoyenne de l'attentat du 29 janvier 2017 à la grande mosquée de Québec, le député de Mont-Royal-Outremont et chef de l'opposition officielle, M. Pierre Arcand, ainsi le député de Jean-Talon et leader parlementaire de l'opposition officielle, M. Sébastien Proulx, tiennent à rendre hommage aux six victimes de cette terrible tragédie et leurs proches et rappellent que le Parti libéral du Québec est solidaire de la communauté musulmane de Québec.

«?Le 29 janvier 2017, l'attentat survenu à la grande mosquée de Québec a ébranlé l'ensemble de la province. Il est difficile de croire qu'un tel acte de violence ait pu se produire chez nous. Aucune forme de violence n'a sa place dans notre société. Pour ne plus jamais que de telles tragédies ne se produisent, unissions-nous contre la haine et la violence.?»

Pierre Arcand, député de Mont-Royal-Outremont et chef de l'opposition officielle

« Nous sommes ici pour témoigner une fois de plus notre solidarité envers les proches des victimes et la communauté de confession musulmane de Québec. Deux ans après ce tragique évènement, il est toujours aussi important de rester unis et forts derrière la communauté pour combattre l'intolérance ».

Sébastien Proulx, député de Jean-Talon et leader parlementaire de l'opposition officielle

