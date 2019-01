La BMF accorde une subvention à un chercheur canadien examinant le lien entre la flore intestinale et la maladie de Crohn





Williams Turpin (Ph.D.) affectera la subvention à un projet visant à identifier un microbe qui peut servir de cible à une nouvelle pharmacothérapie pour prévenir ou traiter les maladies inflammatoires de l'intestin

REDWOOD CITY, Californie, 29 janvier 2019 /CNW/ - La Biocodex Microbiota Foundation (BMF), un organisme fondé par Biocodex et dont la mission est d'inspirer la création de projets scientifiques examinant la structure du microbiote, a annoncé que Williams Turpin est lauréat de la subvention BMF Canada 2018 pour la recherche sur le microbiote et les thérapies dirigées contre les maladies intestinales chroniques. Turpin, associé de recherche à l'Université de Toronto, utilisera la subvention pour approfondir l'étude de microbes spécifiques et déterminer s'ils en viennent ou non à déclencher la maladie de Crohn.

Dernièrement, Turpin et ses collègues ont identifié un changement dans la composition des microbes associés à un risque plus élevé d'apparition de la maladie de Crohn, une maladie autoinflammatoire qui entraîne l'inflammation du tractus gastro-intestinal et pour laquelle il n'existe actuellement aucun traitement. Au Canada, les taux d'incidence de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse, les deux principales maladies inflammatoires de l'intestin, sont parmi les plus élevés et touchent plus de 230 000 personnes, selon Turpin.

« Les MII constituent un sujet très important, et il est important de savoir précisément ce qui déclenche ces maladies et de trouver des moyens de les prévenir chez les gens », a déclaré Turpin. « En identifiant les microbiomes qui peuvent causer la maladie de Crohn, nous pouvons modifier le profil de risque chez une personne afin de prévenir l'apparition de la maladie. »

Turpin a commencé ses recherches sur le microbiote alors qu'il préparait son doctorat en biotechnologie et microbiologie en France. Travaillant au centre IBD du Mt Sinai Hospital de l'Institut de recherche Lunenfeld-Tanenbaum de l'Université de Toronto, il étudie actuellement, dans le cadre de la cohorte prospective du projet GEM (facteurs génétiques, environnementaux et microbiens), l'effet des facteurs environnementaux et des génotypes sur la composition du microbiome humain. Le projet GEM, un projet multi-pays d'une durée de 10 ans, a récemment franchi le cap des 5 000 participants ayant un frère, une soeur ou un parent atteint de la maladie, dont 70 ont maintenant reçu un diagnostic de la maladie de Crohn.

La subvention BMF Canada permettra à Turpin de poursuivre ses recherches pour déterminer si certains microbes associés à des risques plus élevés de la maladie de Crohn contribuent à l'apparition ou déclenchent même la maladie chez les personnes en bonne santé. « Cela m'aidera, dit-il, à établir une preuve de principe que cela fonctionnera réellement, et ce sera là vraiment le début d'une aventure plus vaste. »

Dans le cadre de son projet, Turpin étudiera des souris inoculées avec des selles provenant de donneurs qui sont d'abord en bonne santé, mais qui développent ensuite la maladie coeliaque, ainsi que des personnes qui sont restées en bonne santé pendant la même période de temps. La composition du microbiome de la souris sera analysée, de même que sa réponse immunitaire au microbiome potentiellement pathogène. L'objectif est d'identifier un microbe qui peut servir de cible à une nouvelle pharmacothérapie pour prévenir le développement d'une maladie inflammatoire intestinale ou la traiter.

Les subventions accordées par la BMF s'inscrivent dans le cadre d'une initiative internationale de recherche pluriannuelle visant à comprendre l'interaction entre le microbiote et différentes pathologies. De nombreuses subventions sont accordées dans le monde, et la subvention canadienne de cette année est axée sur les maladies intestinales chroniques.

Le montant total de la subvention est de 25 000 euros et le lauréat a été choisi par le conseil scientifique de la BMF, composé des docteurs Levinus (Leo) Dieleman de l'Université de l'Alberta, Deanna Gibson de l'Université de la Colombie-Britannique Okanagan et Elena Verdu de l'Université McMaster.

Biocodex, société pharmaceutique mondiale fabricant du probiotique Florastor®, est depuis 30 ans un chercheur et fournisseur de premier plan dans le domaine du microbiote. Alors qu'elle poursuit son évolution, la société met davantage l'accent sur la sensibilisation des consommateurs et des professionnels de la santé ainsi que sur la mise à disposition, à leur endroit, de données fiables. Pour faire avancer cette initiative, Biocodex a lancé conjointement, en juin 2017, la Biocodex Microbiota Foundation et le Biocodex Microbiota Institute. Ensemble, ces deux entités s'attachent à faire progresser la recherche et la compréhension du microbiote humain et de la flore intestinale.

Pour en savoir plus sur la Biocodex Microbiota Foundation, consultez le site http://www.biocodexmicrobiotafoundation.com/foundation.

À propos de Biocodex

Biocodex est une société familiale internationale de recherche, de développement, de fabrication et de commercialisation de produits pharmaceutiques, exerçant ses activités dans plus de 100 pays. Fondée en 1953, la société s'est fait connaître depuis pour son probiotique unique Saccharomyces boulardii CNCM I-745®, le premier médicament probiotique du genre à avoir un effet bénéfique sur la microflore intestinale. Aujourd'hui, Biocodex s'est transformée, transcendant ses racines probiotiques, en développant des produits dans divers domaines thérapeutiques notamment la gastroentérologie, la gestion de la douleur, l'oncologie, la neurologie/psychiatrie, la rhumatologie et l'otolaryngologie. Biocodex s'engage à fournir à ses clients des solutions de soins de santé efficaces et à demeurer responsable en veillant à ce que chaque aspect de notre activité est mené avec intégrité.

À propos de la Biocodex Microbiota Foundation

La Biocodex Microbiota Foundation s'est donné pour mission de soutenir la recherche sur le microbiote et ses interactions avec diverses pathologies. Le soutien à la recherche se fait par le biais des subventions accordées à des projets qui étudient l'implication du microbiote dans la santé humaine. La BMF soutient tout autant la recherche fondamentale que la recherche appliquée, et les projets sont sélectionnés chaque année par un comité de scientifiques internationaux indépendants.

La principale activité de la BMF reste l'octroi de subventions annuelles à des projets de recherche scientifique novateurs qui explorent la structure et l'impact du microbiote. Par ailleurs, la BMF dirige et aide à mettre en place des programmes pour améliorer notre compréhension du microbiote et diffuser les connaissances acquises aussi largement que possible. Enfin, la BMF peut mettre sur pied des projets publics liés au microbiote et qui visent à améliorer la santé humaine.

La Biocodex Microbiota Foundation (BMF) est un organisme à but non lucratif d'intérêt général.

Personne-ressource :

SSPR

Kayli Berlin

kberlin@sspr.com

(650) 240-6926

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/693118/Biocodex_Microbiota_Foundation_Logo.jpg

SOURCE Biocodex Microbiota Foundation

Communiqué envoyé le 29 janvier 2019 à 18:08 et diffusé par :