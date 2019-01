NTT expose au MWC19 à Barcelone, le plus grand salon professionnel mondial sur le mobile





Nippon Telegraph and Telephone Corporation (TOKYO : 9432) (« NTT »), NTT DOCOMO, INC. (TOKYO : 9437) (« DOCOMO ») et autres filiales et sociétés affiliées de NTT exposeront ensemble au MWC19 de Barcelone, en Espagne, du lundi 25 février au jeudi 28 février 2019.

Au stand d'exposition 3D31, dans le Hall 3, NTT présentera des exemples représentatifs et visionnaires de la transformation numérique utilisant l'IA et l'IdO, que le Groupe NTT déploie actuellement dans le monde (des exemples de divers domaines industriels en préparation d'un monde plus intelligent). Grâce à ses expositions, comprenant une Cyber session d'improvisation en 5G, NTT présentera les avantages de la 5G, tels que les hauts débits/hautes capacités de données, la faible latence, et la densité de connexion massive, que NTT prévoit de rendre commercialement disponible au Japon dès 2020.

Vue d'ensemble des principaux éléments exposés au stand de NTT

1) Des solutions pour créer un Monde intelligent

Ville intelligente : Solution de sécurité publique pour Las Vegas : un système de suivi des personnes en temps réel conjointement développé avec Panasonic Démonstration technologique de mobilité intelligente offrant une orientation optimale grâce à la reconnaissance et la prévision des flux transversaux de personnes et de transports lors des événements majeurs, et une image de MaaS (mobilité en tant que service) qui fournit un fonctionnement optimal en combinant plusieurs systèmes de transport utilisant cette technologie



Aéroport intelligent : Exemples novateurs d'inspection des bagages à main utilisant l'IA, et de contrôles aux frontières utilisant la technologie de reconnaissance faciale

Agriculture intelligente : Initiatives visant des usines agricoles efficaces et durables. Elles mettent en oeuvre l'apprentissage machine basé sur le savoir-faire des agriculteurs expérimentés

Usine intelligente : Technologie favorisant les transmissions longue distance tout en conservant la qualité appliquée au traitement laser avancé, en harmonisant la technologie de fibre optique cristal photonique de NTT et la technologie de traitement laser haute puissance de Mitsubishi Heavy Industry ainsi que d'autres technologies intelligentes pour les usines, réduisant ainsi le temps d'interruption

2) Expositions sur la 5G

Cyber session d'improvisation en 5G Performance en temps réel par des membres virtuels, sur scène, d'un groupe à distance

Mobile SCOT (Smart Cyber Operating Theater) réalisé par la 5G Une solution innovante pour permettre le traitement médical avancé dans divers environnements

Diorama Stadium Plateforme de visionnage des sports AR basée sur le cloud computing

Construction intelligente exécutée par la 5G et l'IdO Fonctionnement d'équipement à distance activé par la 5G et gestion de site basée sur l'IdO afin de créer des chantiers plus sûrs et plus productifs

DOCOMO 5G Initiatives, technologies et appareils 5G



3) Autres

Démonstration du concept de LASOLV, un nouvel ordinateur résolvant les problèmes insolubles en utilisant les propriétés de la lumière

Démonstration d'un concept afin de créer un monde dans lequel les personnes sont capables d'avoir une interaction naturelle avec l'environnement

Démonstration d'une nouvelle expérience de spectateur sportif utilisant la technologie de transmission par synthèse vidéo surround, qui synthétise et synchronise la transmission de plusieurs images 4K en temps réel

Présentation et démonstration de la couverture mondiale du Groupe NTT

D'autres détails seront fournis sur un site web dédié :

Site web MWC19 Barcelone NTT Group :

http://www.ntt.co.jp/activity/mwc/en/

(Référence) Présentation de MWC19 Barcelone Dates Du lundi 25 février 2019 au jeudi 28 février 2019 Lieux d'accueil Fira Gran Via et Fira Montjuïc (Barcelone, Espagne) Principal promoteur GSMA Nombre d'exposants prévus Plus de 2 400 entreprises Nombre de visiteurs attendus Plus de 100 000 Site web officiel https://www.mwcbarcelona.com/

