Letko Brosseau réaffirme son intention de voter contre le rachat de AGT Food and Ingredients par ses dirigeants





MONTRÉAL, le 29 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Letko, Brosseau & Associés Inc., un gestionnaire de placement indépendant qui exerce le contrôle sur environ 18.6% des actions en circulation de AGT Food and Ingredients Inc. ("AGT" ou la "Société") et qui est le plus important actionnaire de la Société, réaffirme aujourd'hui son intention de voter contre la transaction de privatisation d'AGT par un groupe d'investisseurs dirigé par le président et chef de la direction, Murad Al-Katib, et incluant les sociétés Fairfax Financial Holdings Limited et Point North Capital Inc. ainsi que certains autres membres de la direction d'AGT.

Letko Brosseau estime que les prévisions fournies dans la circulaire d'information de la Société datée du 7 janvier 2019 ne reflètent pas le potentiel de bénéfice à long terme d'AGT. Depuis 2017, la performance financière de la Société a été affectée négativement par certains facteurs sectoriels et la transaction proposée intervient en cette période de faible performance où le cours de son action est bas. Nous pensons que ces pressions de l'industrie vont s'atténuer et nous nous attendons à ce que la performance financière de la Société se renforce à mesure que les conditions de l'industrie s'améliorent. À la lumière de cette amélioration attendue du rendement financier et de notre évaluation du potentiel de bénéfice à long terme de la Société, nous continuons de croire que la transaction proposée sous-évalue de façon significative la Société.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements contenus dans les présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des estimations, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d'autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de faits. Bien que Letko Brosseau soit d'avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles se matérialiseront. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu'ils renferment. Les énoncés prospectifs de Letko Brosseau doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué sont faits au moment où il est rédigé, et Letko Brosseau n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle en est expressément requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

SOURCE Letko, Brosseau & Associates Inc.

Communiqué envoyé le 29 janvier 2019 à 17:51 et diffusé par :