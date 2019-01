Bitsane lance TWINS, une nouvelle devise de pair à pair





Bitsane, le système européen d'échange de cryptomonnaies, est heureux d'annoncer la cotation de sa nouvelle pièce TWINS. Cet ajout aux cryptomonnaies qui ont déjà accès aux services de la plate-forme Bitsane est considéré comme un avantage et une source de profit supplémentaire pour sa clientèle croissante.

Bitsane a annoncé le début de son partenariat avec New Capital le 16 janvier 2019, la cotation de la pièce TWINS étant la première étape de la collaboration entre ces deux entreprises. Cette pièce est l'élément essentiel de la plate-forme d'échange décentralisée « win.win » (gagnant-gagnant), qui est le premier projet soutenu par New Capital.

New Capital joue le rôle d'incubateur et de conseiller en offrant un soutien et une aide en matière de développement, de finances et de gestion aux projets qu'elle considère porteurs d'un potentiel de transformation important et bénéfiques pour l'humanité. La société a des bureaux à Vilnius, en Lituanie, et à Zikhron Ya'akov, en Israël.

TWINS est un nouvel acteur dans le monde des cryptomonnaies et win.win fournit un réseau véritablement décentralisé pour faciliter les échanges de valeur de pair à pair. Plus précisément, les transactions décentralisées éliminent la participation de tiers, ce qui se traduit par des transferts directs, sûrs, rentables et efficaces entre les portefeuilles des utilisateurs. La plate-forme win.win s'appuiera sur un réseau blockchain à preuve de participation et sera dotée de capacités d'« atomic swap » (échange atomique, à savoir qui se produit entièrement ou pas du tout) inter-chaînes. Des « masternodes » (noeuds-maîtres) sont désormais à la disposition des participants des communautés.

La cotation de la pièce TWINS sera suivie d'un programme d'incitation, dans le cadre duquel les utilisateurs de Bitsane seront récompensés pour les transactions réalisées en TWINS. Bitsane est persuadé que le partenariat avec New Capital augmentera la gamme et la qualité des services fournis aux clients de Bitsane.

Bitsane oeuvre dans le monde des cryptomonnaies depuis 2016. Sa plate-forme prend en charge la négociation efficace de nombreuses cryptomonnaies très prisées telles que BTC, LTC, ETH, USDT, XRP, BCH et BSV, et offre des facilités de dépôt et de retrait pour les devises fiduciaires en euros et dollars.

Le système pratique de négociation inter-paires offert par Bitsane permet aux utilisateurs de sélectionner leurs paires de devises privilégiées pour la négociation directe, ce qui se traduit par des transactions rentables et efficaces pour les traders actifs. Par ailleurs, les fonds des utilisateurs font l'objet d'un haut niveau de protection grâce à l'utilisation d'un système de stockage à froid qui permet d'atteindre un niveau de sécurité élevé.

