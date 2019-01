L&T Technology Services renforce sa position de « Leader » dans 15 domaines d'ingénierie du rapport Zinnov Zones 2018





L&T Technology Services (NSE : LTTS), société non diversifiée leader mondiale dans le domaine des services d'ingénierie, consolide son statut de « Leader » dans le rapport Zinnov Zones 2018 dans 10 secteurs d'affaires verticaux pour la troisième année consécutive. En outre, LTTS fait progresser ses compétences dans 5 nouveaux domaines d'expertise pour ses services d'ingénierie.

Les 10 secteurs verticaux incluent l'aérospatial, l'automobile, la construction et les équipements lourds, les produits électroniques grand public, l'énergie et les services publics, l'automatisation industrielle, les dispositifs médicaux, les semiconducteurs, ainsi que les télécommunications et les transports. Les 5 nouveaux domaines d'expertise sont la conception et la simulation, l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine, l'expérience utilisateur, l'ingénierie des plateformes, ainsi que l'ingénierie en matière d'assurance qualité.

Le rapport Zinnov Zones des services ER&D est un classement annuel issu du principal cabinet mondial de conseil en gestion, qui vise à évaluer la prouesse des fournisseurs de services mondiaux dans ce domaine. En 2018, Zinnov a analysé les capacités globales de service de 38 fournisseurs de services ER&D, issus de différents secteurs verticaux et domaines horizontaux. Les sociétés ont été évaluées sur la base de multiples aspects, tels que les commentaires des acheteurs, les données financières, le taux de croissance, l'innovation et la PI, les capacités de services, les prestations, l'évolutivité et les relations.

Samir Bagga, directeur du marketing chez L&T Technology Services, a déclaré : « Le rapport Zinnov Zones ER&D 2018 établit LTTS en tant que fournisseur non diversifié de services ER&D de premier plan grâce à son expertise de domaine approfondie dans plusieurs spécialisations d'ingénierie, dans les services de R&D à maturité pour la conception et la simulation au sein de plusieurs secteurs verticaux, ainsi que dans les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, l'autonomie, la 5G et l'apprentissage machine. Les entreprises mondiales d'aujourd'hui recherchent le partenaire ER&D idéal, capable de les aider à mettre en oeuvre leurs feuilles de route en matière d'ingénierie numérique et de fabrication intelligente. Chez LTTS, nous continuerons d'investir dans les technologies de pointe pour soutenir de bout en bout nos clients mondiaux dans la conception et le lancement de leurs gammes de produits, solutions et services intelligents de nouvelle génération, ainsi que pour accélérer leur transformation numérique. »

Sidhant Rastogi, associé et directeur de cabinet chez Zinnov, a déclaré : « LTTS est régulièrement reconnue parmi les meilleurs acteurs ER&D mondiaux du classement Zinnov GSPR. La Société possède une gamme étendue comprenant près d'une douzaine de solutions brevetées de nouvelle génération, 48 laboratoires d'innovation, et un tiers de son chiffre d'affaires est issu de l'ingénierie numérique et des nouvelles technologies. C'est la troisième année consécutive que LTTS renforce son statut de leader dans les secteurs verticaux et prend la tête des secteurs de l'automatisation industrielle, ainsi que de la construction et des équipements lourds. La capacité de LTTS à faciliter l'innovation, à réduire les coûts et à accélérer les délais de commercialisation pour ses clients mondiaux fait de la société un partenaire de services d'ingénierie privilégié. »

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse, de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d'ingénierie et de recherche et développement (Engineering and R&D, ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et de test tout au long du cycle de vie des produits et des développements de processus. Notre clientèle inclut 52 entreprises du Fortune 500, et 51 des principales entreprises ER&D à l'échelle mondiale, dans les domaines des produits industriels, des dispositifs médicaux, du transport, des télécommunications et de la haute technologie, et des processus. Au 31 décembre 2018, LTTS, dont le siège social est situé en Inde, comptait plus de 14 700 employés répartis dans 17 centres mondiaux de conception, 27 bureaux de vente mondiaux, et 48 laboratoires d'innovation. Pour en savoir plus sur L&T Technology Services, consultez www.LntTechservices.com.

À propos de Zinnov

Fondée en 2002, Zinnov est présente à Bangalore, Gurgaon, dans la Silicon Valley et à Houston. Depuis sa création, Zinnov a acquis une expertise approfondie dans l'Ingénierie produit et la Transformation numérique. Forte de fondations solides dans le conseil en recherche et stratégie, la société favorise pour ses clients l'accélération de la croissance et la création d'efficacités par l'innovation, la productivité, la technologie, les économies en réseau et les économies de coûts. Zinnov travaille avec des clients dans les secteurs verticaux des logiciels, de l'automobile, des télécommunications et de la mise en réseau, des semi-conducteurs, de l'électronique grand public, du stockage, des soins de santé, des services financiers et du commerce de détail, et des semi-conducteurs aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Inde.

