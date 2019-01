Gestionnaires d'actifs Bridgehouse annonce des changements à sa gamme de fonds d'investissement





TORONTO, le 29 janv. 2019 /CNW/ - Gestionnaires d'actifs Bridgehouse (« Bridgehouse »), nom commercial utilisé par Les Associés en Placement Brandes et Cie, a annoncé aujourd'hui une proposition visant à fusionner les fonds suivants, avec prise d'effet vers le 3 mai 2019 et le 23 août 2019, sous réserve de l'obtention de toutes les approbations nécessaires des porteurs de titres et des organismes de réglementation :

Fusions de Fonds devant prendre effet vers le 3 mai 2019

Fonds en dissolution Fonds prorogés Fonds équilibré global Brandes Fonds de revenu mensuel Sionna Fonds de revenu diversifié Sionna Fonds équilibré canadien Sionna Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Sionna Fonds d'opportunités Sionna

Fusion de Fonds devant prendre effet vers le 23 août 2019

Fonds en dissolution Fonds prorogé Fonds d'actions américaines à petite capitalisation Brandes Fonds d'actions globales à petite capitalisation Brandes

Bridgehouse a également décidé de mettre en oeuvre les changements suivants à l'égard du Fonds équilibré canadien Sionna, chaque changement devant prendre effet le 12 avril 2019 (exception faite de ce qui est indiqué ci-après) : réduction des frais de gestion applicables aux titres de série A et de série F du Fonds; changement de désignation des titres de série AN et de série FN du Fonds, qui deviennent respectivement des titres de série A et de série F; modification de la politique en matière de distributions en vue de verser des distributions mensuelles (avec prise d'effet le 15 mai 2019); amélioration des stratégies de placement afin d'inclure des sociétés versant des dividendes; et modification du nom du Fonds, qui devient le Fonds de revenu stratégique Sionna. Bridgehouse modifiera également la portée de son programme de réduction des frais pour les grands investisseurs en vue d'offrir des réductions de frais supplémentaires à certains investisseurs admissibles du Fonds mondial multiplicateur Lazard.

Fusions de Fonds proposées

Bridgehouse a décidé d'effectuer les fusions proposées des Fonds en dissolution avec les Fonds prorogés en raison des économies d'échelle que ces fusions devraient procurer.

L'approbation des porteurs de titres des Fonds en dissolution et du Fonds équilibré canadien Sionna sera demandée à des assemblées extraordinaires qui auront lieu le 12 avril 2019. Avant les assemblées, de plus amples renseignements concernant les fusions proposées seront fournis dans un avis de convocation aux assemblées et une circulaire de sollicitation de procurations, qui seront envoyés aux porteurs de titres inscrits au 25 février 2019 ou mis à leur disposition. L'avis de convocation aux assemblées et la circulaire de sollicitation de procurations pourront également être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Si elles sont approuvées, les fusions proposées devraient être mises en oeuvre vers le 3 mai 2019 et le 23 août 2019. Les porteurs de titres de chaque série des Fonds en dissolution recevront des titres de la série équivalente des Fonds prorogés. Les Fonds en dissolution seront liquidés dès que possible après les fusions. Le comité d'examen indépendant des fonds énumérés précédemment a passé en revue les questions de conflits d'intérêts éventuelles relatives aux fusions proposées et a remis à Bridgehouse, gestionnaire des fonds, une recommandation positive à l'égard des fusions, après avoir déterminé que les fusions, si elles sont mises en oeuvre, aboutiront à un résultat juste et raisonnable pour les fonds.

En prévision des fusions proposées, les Fonds en dissolution cesseront d'accepter de nouvelles souscriptions, sauf les souscriptions effectuées dans le cadre du programme de prélèvements automatiques, à compter de la fermeture des bureaux le 29 janvier 2019.

Réduction des frais de gestion et autres modifications apportées au Fonds équilibré canadien Sionna

À compter du 12 avril 2019, les frais de gestion applicables à la série A et à la série F du Fonds équilibré canadien Sionna seront réduits de la façon indiquée dans le tableau suivant :

Série du Fonds équilibré canadien Sionna Frais de gestion actuels Nouveaux frais de gestion Série A 1,90 % 1,80 % Série F 0,90 % 0,80 %

De plus, à compter du 12 avril 2019 (exception faite de ce qui est indiqué ci-après), les titres de série AN et de série FN du Fonds équilibré canadien Sionna changeront de désignation pour devenir des titres de série A et de série F, respectivement, la politique en matière de distributions du Fonds sera modifiée en vue de verser des distributions mensuelles (avec prise d'effet le 15 mai 2019), les stratégies de placement seront modifiées afin d'inclure des sociétés versant des dividendes et le nom du Fonds sera modifié pour devenir le Fonds de revenu stratégique Sionna.

Réduction des frais pour les grands investisseurs du Fonds mondial multiplicateur Lazard

Avec prise d'effet le 1er février 2019, les investisseurs du Fonds mondial multiplicateur Lazard dont le solde de compte de Fonds individuel est égal ou supérieur à 150 000 $ seront automatiquement admissibles à recevoir une réduction supplémentaire de 25 points de base sur les frais des titres de série F et de série FH.

À propos de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse :

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Bridgehouse et sur les Fonds Bridgehouse, vous pouvez consulter le site bridgehousecanada.com et nous suivre sur Twitter et LinkedIn.

Les Associés En Placement Brandes et Cie est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse. Les titres des Fonds Bridgehouse sont offerts uniquement par l'intermédiaire de courtiers inscrits, et non par Bridgehouse. Des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés aux placements dans des organismes de placement collectif. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les rendements des organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas forcément une indication du rendement futur.

Le présent communiqué de presse est publié à titre informatif seulement.

