GAC Motor ouvre son plus grand centre de vente et de service d'Arabie saoudite





RIYADH, Arabie saoudite, 29 janvier 2019 /CNW/ - Le constructeur automobile GAC Motor a ouvert un nouveau centre de vente et de service (« le Centre ») au coeur du quartier de l'automobile de Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite. Le Centre, d'une superficie de 5 588 mètres carrés (60 148 pieds carrés), situé au 12813, route Makkah Al Mukarramah Branch, Riyad, est le plus grand centre de GAC Motor parmi les quatre centres du pays et est exploité par l'Aljomaih Automotive Company (AAC), distributeur exclusif du constructeur automobile en Arabie saoudite. Les trois autres centres de vente et de service du pays sont situés à Djeddah et Dammam.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par le lancement du véhicule utilitaire sport GS7 et de la minifourgonnette GM8, ainsi que par la livraison d'un véhicule à un important client, en présence de plus de 100 invités de marque et membres des médias, y compris M. Li Bei, directeur du bureau de l'ambassade de la République populaire de Chine en Arabie saoudite, M. Chen Hanjun, vice-président de GAC Group, M. Yu Jun, président de GAC Motor, M. Wang Shunsheng, vice-président de GAC Motor International Sales Company et M. Sheikh Waleed, chef des opérations d'AAC.

« L'ouverture du centre de vente et de service de Riyad aujourd'hui et le lancement de nouveaux véhicules marqueront une nouvelle étape importante dans la mise en place du réseau de distribution de GAC Motor dans les trois principales villes d'Arabie saoudite. Et nous nous engageons à offrir aux clients saoudiens une expérience agréable », a déclaré M. Jun, président de GAC Motor.

Le partenariat de GAC Motor avec AAC revêt une importance stratégique au Moyen-Orient. AAC a plus de 50 ans d'expérience dans la vente et le service après-vente et est le plus grand concessionnaire GM de la région. GAC Motor a signé une entente de partenariat avec AAC en 2018 pour investir et construire quatre centres de vente et de service, et ce, dans le but de faire de GAC Motor une marque automobile grand public en Arabie saoudite dans les trois à cinq prochaines années.

M. Waleed, chef des opérations d'AAC, a déclaré : « nous nous sommes fixé un objectif ambitieux pour satisfaire nos clients du royaume, notamment, en fournissant des services qui sont à la hauteur de la renommée et du caractère luxueux des voitures de GAC », et il a affirmé qu'il est convaincu que la qualité des produits de GAC Motor dépassera les attentes des consommateurs du marché saoudien.

GAC Motor a construit 21 centres de vente et de service dans huit pays de la région, notamment en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Koweït, et après des années de travail, le constructeur a réussi à se forger, au sein du marché, une réputation de fabricant de produits moyen et haut de gamme.

« Les produits automobiles sont un moyen pour les gens de tisser des liens au cours de la grande aventure de la vie. Notre forte croissance en Arabie saoudite contribue à renforcer les relations positives entre nos deux pays. Avec nos produits et services de haute qualité, nous sommes un exemple éloquent des échanges enrichissants qui ont cours entre la Chine et l'Arabie saoudite », a déclaré M. Jun.

GAC Motor exerce désormais ses activités dans 16 pays et a mis sur pied un réseau mondial de recherche et de développement dans cinq villes à travers le monde. L'entreprise s'est associée à 18 des meilleurs fournisseurs mondiaux et a favorisé la communication et la compréhension entre les différentes régions grâce à sa stratégie intégrée de développement commercial.

GAC Motor a fait du Moyen-Orient un élément clé de sa stratégie à l'étranger et un facteur de soutien majeur de la volonté de l'entreprise de devenir une marque automobile mondiale de premier plan. Dans un avenir proche, GAC Motor prévoit d'autres développements au Moyen-Orient et accélérera ses plans de mondialisation.

À propos de GAC Motor

Fondée en 2008, Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) est une filiale de GAC Group qui se classe au 202e rang du palmarès Global 500 du magazine Fortune. L'entreprise met au point et fabrique des véhicules, des moteurs, des composantes et des accessoires automobiles de première qualité. Pour la sixième année consécutive, GAC Motor s'est classée première parmi toutes les marques chinoises visées par l'étude China Initial Quality StudySM [étude sur la qualité initiale en Chine] de J.D. Power Asia Pacific, ce qui met à l'avant-plan la stratégie axée sur la qualité de l'entreprise, et ce, de l'étape de la recherche et du développement novateurs jusqu'à la fabrication, à la chaîne d'approvisionnement, aux ventes et au service.

