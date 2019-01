Opérations de déneigement - Reprise de l'opération de chargement de la neige





MONTRÉAL, le 29 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce la reprise progressive dès ce soir, mardi le 29 janvier, des opérations de chargement de la neige, interrompues afin de faire face au cocktail météo des derniers jours.

Les événements météorologiques des derniers jours ont été particulièrement soutenus. Après l'accumulation prévue jusqu'à demain, une fenêtre d'opportunité de 5 jours sans précipitation semble se dessiner pour permettre à la Ville de maximiser l'efficacité des opérations. L'objectif est de ramasser la neige résiduelle et de finir les opérations de déglaçage des rues, trottoirs et pistes cyclables, afin que le réseau soit complètement débarrassé de toute la glace restante.

Bien branchés pour affronter l'hiver

Pour que l'hiver soit plus agréable pour les utilisateurs du réseau urbain, la Ville de Montréal recommande de télécharger l'application Info-Neige MTL ou de consulter le site internet ville.montreal.qc.ca/deneigement. Ces outils permettent de visualiser la progression des opérations de chargement de la neige. Rappelons que la signalisation en vigueur dans les rues pour le stationnement en période de chargement de la neige prévaut toujours sur les informations transmises par l'application et sur la carte.

Les citoyens peuvent aussi télécharger l'application gratuite Montréal - Service aux citoyens afin de recevoir des avis et des alertes sur les situations d'urgence et les événements imprévus, mais également sur le déneigement et la circulation. Il est aussi possible d'utiliser l'application pour signaler un nid-de-poule.

À cette offre de service s'ajoute le Système INFO-Remorquage, qui permet de retrouver un véhicule remorqué à la suite du non-respect des règles d'interdiction de stationnement.

