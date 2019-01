Assurer la salubrité et l'innocuité des produits aquacoles à l'échelle mondiale : le Feed LP20® de House Wellness Foods stimule la production de tilapias du Nil, limite l'utilisation d'antibiotiques





Dans le cadre des efforts continus destinés à combattre la faim dans le monde et à élargir la production d'animaux sains, le Feed LP20® (nourriture) révolutionnaire à base d'immunobiotiques de House Wellness Foods a de nouveau aboutit à une recherche concluante, tout comme cela a antérieurement été le cas pour la crevette à pattes blanches,, prouvant que la réserve de tilapias du Nil [Oreochromis niloticus], l'une des espèces marines disponibles les plus viables pour l'élevage commercial, pouvait être élargie en assurant une meilleure salubrité et une plus grande efficacité, conférant ainsi des avantages au commerce mondial tout en produisant une nourriture meilleure, plus sûre et plus nutritive pour les consommateurs.

La consommation accrue de tilapias a soulevé des problèmes en matière de qualité de l'eau, de maladie, et d'utilisation accrue de pesticides, de désinfectants et d'antibiotiques. Cependant, en dépit des interventions, les producteurs n'ont pas pu enrayer une tendance vers une mauvaise croissance et une mortalité élevée et, par voie de conséquence, une moindre rentabilité. Aggravant le problème, les préoccupations alimentaires des pays s'orientent de plus en plus vers l'interdiction de l'utilisation de tous produits alimentaires issus d'un élevage à base d'antibiotiques.

En 2016, House Wellness Foods, pionnier depuis longtemps respecté dans le cadre de l'étude et du développement du Lactobacillus plantarum L-137 détruit par la chaleur (HK L-137), a publié un travail de recherche qui a bouleversé l'industrie, en prouvant pour la première fois que son Feed LP20® immunobiotique, tout nouveau à l'époque, était efficace pour appuyer le système immunitaire de la crevette à pattes blanches [L. vannamei], inversant les tendances des maladies et augmentant la reproduction.

Feed LP20® est un produit fonctionnel qui renferme 20 % HK L-137, mis au point pour l'élevage et la pêche en tant qu'alternative aux traitements antibiotiques. La recherche la plus récente porte sur les aspects de la croissance, de la réaction immunitaire et, plus particulièrement, de la résistance au stress dans les populations de tilapias contrôlées, concluant que les poissons qui reçoivent un régime alimentaire HK L-137 atteignent de plus grandes tailles et indiquent une activité des phagocytes et des lysozymes nettement supérieure, ainsi que des taux de mortalité plus faibles (jusqu'à 20 ppm) et, surtout, une résistance au stress, composante inévitable de l'élevage aquatique. L'inactivation par la chaleur, qui fournit la stabilité unique de l'Immuno LP-20, produit phare de House en tant que complément de soutien du système immunitaire humain, s'est révélée tout aussi efficace dans l'environnement d'élevage aquatique.

Feed LP20® répond à la promesse essentielle des immunobiotiques consistant à renforcer les fonctions immunitaires innées, en faisant échec à l'activité cellulaire destructive avant que ses effets ne nécessitent d'employer des solutions à base, p. ex., d'antibiotiques et d'antimicrobiens. À cet égard, l'application de LP20® constitue pour l'instant la meilleure forme d'assurance contre le déclin de l'aquaculture et la dégradation de l'environnement.

