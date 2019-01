Empire gagne du terrain grâce à une décision clé sur les relations de travail en C.-B.





Une décision rend Empire plus concurrentielle en C.?B.

Un programme de départ volontaire sera présenté aux employés admissibles de Safeway en C.?B.

Un cadre est mis en place pour poursuivre l'expansion de FreshCo en C.?B.

L'ouverture de 12 magasins FreshCo est confirmée en C.-B. et au Manitoba pour 2019.

STELLARTON, NS, le 29 janv. 2019 /CNW/ - La société Empire Company Limited (« Empire » ou la « Société ») (TSX: EMP.A) a annoncé aujourd'hui poursuivre la mise en oeuvre d'une décision sur les relations de travail rendue par un représentant spécial nommé par le gouvernement de la Colombie-Britannique. La décision fixe des modalités qui serviront de cadre de travail pour rehausser la rentabilité des magasins et permettre aux magasins conventionnels Safeway d'être concurrentiels en C.-B. Pour la Société, cette décision est également favorable au projet d'expansion de FreshCo dans l'Ouest canadien.

« Nous sommes en voie de transformer nos magasins de l'Ouest canadien. Nous avons amélioré nos normes, l'exécution et le marketing, a déclaré Michael Medline, président et chef de la direction d'Empire. Nous sommes extrêmement fiers des progrès accomplis par nos collègues de la région. La décision rendue en C.-B. est un atout majeur qui nous aidera à améliorer notre service à la clientèle, les relations avec nos employés, notre rentabilité et notre souplesse dans l'Ouest. »

La décision rendue par le représentant spécial de la C.-B. permet à la Société d'offrir un programme de départ volontaire aux employés de longue date admissibles de Safeway en C.-B. Ce programme viendra accroître la souplesse et la stabilité dont la Société a besoin pour mieux gérer les coûts de main-d'oeuvre et les coûts opérationnels en C.-B. La Société estime que le coût des départs volontaires avoisinera les 35 M$, selon le nombre d'employés se prévalant de cette offre. Ce montant sera porté au bénéfice d'exploitation au troisième trimestre de l'exercice 2019.

Conformément à l'annonce faite pendant l'exercice 2018, Empire procède à l'expansion de son réseau de magasins à bas prix FreshCo dans l'Ouest canadien en convertissant environ 25 % de ses 255 magasins Safeway et Sobeys à gamme complète de services. L'ouverture de deux établissements au Manitoba a été annoncée en juillet 2018 et l'ouverture de dix établissements en C.-B. sera annoncée aujourd'hui.

Les cinq premiers magasins FreshCo de l'Ouest canadien devraient ouvrir leurs portes au printemps 2019 : trois en C.-B. et deux au Manitoba. Au total, sept autres magasins devraient voir le jour en C.-B. pendant le premier semestre de l'exercice 2020, selon les calendriers et les permis de construction. Par ailleurs, outre les cinq magasins qui ont déjà été fermés, la Société fermera cinq autres magasins au premier semestre de l'exercice 2020 pour commencer des travaux de construction. Les coûts liés à ces fermetures sont estimés à environ 10 M$ et seront portés au bénéfice d'exploitation au troisième trimestre de l'exercice 2019.

Le syndicat a porté en appel certains éléments de la décision, mais la Société compte tout de même aller de l'avant et appliquer la décision.

Les 12 magasins FreshCo dont l'ouverture a été confirmée jusqu'à présent sont :

Établissements de C.-B. - Abbotsford , Aldergrove , Chilliwack (centre-ville), Ladner , Maple Ridge , Mission , Richmond (Broadmoor et Blundell) et Surrey (Strawberry Hills et Newton).

, , (centre-ville), , , , (Broadmoor et Blundell) et (Strawberry Hills et Newton). Établissements du Manitoba - Winnipeg (Kildonan et Jefferson).

EMPIRE

