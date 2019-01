Selon le sixième sondage annuel du BCW Super Bowl, les millénaires sont encore plus enthousiastes à l'idée de vivre l'expérience du Super Bowl





Les millénaires, comme on le sait, sont plus intéressés à vivre des expériences qu'à faire de gros achats, et il n'est donc pas surprenant qu'ils attendent plus du Super Bowl que le spectacle du match, des publicités télévisées amusantes et un spectacle divertissant à la mi-temps. Des opportunités de jeu émergentes à une connexion esports, les millénaires veulent que le Big Game soit encore plus grand, selon un sondage national mesurant le sentiment des fans, mené par les spécialistes en sports et divertissement de la Fan Experience de BCW (Burson Cohn &Wolfe) et réalisé par la firme de recherche PSB.

Alors que les paris et le Big Game sont déjà très répandus dans les fêtes de famille et les groupes constitués au bureau, les paris sportifs sont appelés à jouer un rôle encore plus important puisque plusieurs États les ont déjà légalisés et que d'autres envisagent une législation similaire. Les millénaires sont prêts : 67 pourcent disent qu'ils sont plus susceptibles de parier sur le Super Bowl que sur tout autre événement sportif, tandis que 46 pourcent de la génération X et 29 pourcent des baby-boomers disent la même chose. En outre, plus de la moitié des millénaires (54 pourcent) disent que les paris sur le jeu les excitent davantage à l'idée de regarder un match, et 58 pourcent disent que les paris sur un match ont une incidence sur la durée de leur séjour à l'antenne. Chez les baby-boomers, seulement 18 pourcent disent que le fait de jouer au Big Game influe sur la durée de leur visionnement.

"Nous sommes à un moment dans notre pays où des activités qui étaient autrefois interdites sont légalisées rapidement", a déclaré Chris Foster, président, Amérique du Nord, BCW. "Cela a une incidence sur le nombre de personnes, en particulier les millénaires, qui font l'expérience du divertissement et du sport. Pour les marques à la recherche d'un meilleur engagement des consommateurs, le fait d'adopter des activités qui étaient légalement interdites aux générations précédentes est un pas audacieux vers le renforcement de ces relations."

JEU DE MARQUES

Esports est un exemple d'une nouvelle opportunité emmenée par l'intérêt de la génération millénaire. Un phénomène mondial qui devrait générer des revenus au nord de 1,5 milliard de dollars d'ici 2020, selon les estimations, avec des utilisateurs atteignant des millions de personnes, esports et le Super Bowl peuvent offrir aux jeunes générations des jeux aussi excitants et attachants que les publicités sont devenues. La moitié des millénaires interrogés dans le cadre de l'étude a déclaré envisager regarder un événement sportif associé au Super Bowl ; seulement 16 pourcent des baby-boomers ont déclaré qu'ils feraient de même.

Comme le Super Bowl demeure le point culminant de l'année publicitaire, les médias sociaux continuent de jouer un rôle majeur dans la façon dont les consommateurs voient les publicités. Attendre le jeu pour voir les publicités est considéré comme de la vieille école, car les marques se sont tournées vers les canaux sociaux pour prévisualiser les publicités. Facebook (58 %) et YouTube (51 %) sont les principales sources utilisées par les fans pour trouver de tels sommets.

Bien que Facebook demeure la principale plateforme de prévisualisation des publicités du Super Bowl, l'influence du site social a diminué au cours de la dernière année. Dans le sondage du Super Bowl de 2018, 72 pourcent des fans se sont tournés vers le site social pour regarder les publicités ; seulement 58 pourcent disent qu'ils vont le faire cette année. Instagram et Snapchat sont sur le point de prendre le relais, l'utilisation d'Instagram devant atteindre 33 % en 2019 contre 24 % en 2018, et Snapchat devant atteindre 18 % en 2019 contre 14 % l'année précédente. Snapchat n'a pratiquement aucune influence sur la génération X (3 %) et les baby-boomers (zéro), puisque les millénaires (28 %) sont les principaux utilisateurs de Snapchat lorsqu'il s'agit de regarder des publicités du Super Bowl.

"L'engagement par le biais des canaux sociaux est clairement important pour les spécialistes du marketing, et les marques doivent donc porter une attention particulière aux changements de comportements et d'attitudes", a déclaré Jason Teitler, président du BCW Fan Experience. "La montée en puissance d'Instagram et de Snapchat n'est pas surprenante chez les millénaires, mais la baisse de Facebook indique que les fans de tous âges utilisent de multiples canaux pour leurs interactions autour du grand jeu".

ASSEZ TECH ? PEUT-ÊTRE

Le sixième sondage annuel du BCW Super Bowl a révélé que les fans apprécient davantage le football professionnel grâce à la technologie et 66 pourcent des personnes interrogées affirment qu'il y a la bonne quantité de technologie dans le jeu. Il y a cependant une exception notable : 68 pourcent des répondants disent que la technologie pourrait rendre l'arbitrage plus fiable, une notion renforcée par les récents appels sur le terrain.

Voici d'autres résultats du sixième sondage annuel du BCW Super Bowl :

29 pourcent des fans disent qu'ils déplaceraient la date de leur mariage s'il y avait conflit avec leur équipe préférée jouant au Super Bowl ; les fans enthousiastes (42 pourcent) et les millénaires (38 pourcent) étaient les plus disposés à déplacer leur date de mariage

63 pourcent des fans disent qu'ils préfèrent les marques qui diffusent des publicités pendant le Super Bowl à celles qui sponsorisent le jeu

50 pourcent disent qu'ils soutiendraient un Super Bowl joué sur un marché international, avec 71 pourcent des millénaires particulièrement enthousiastes à propos d'un Super Bowl étranger

Superstitieux ? Si leur équipe joue, 41 pourcent des fans disent qu'ils regarderaient le Super Bowl à leur place habituelle, 35 pourcent porteraient les mêmes vêtements et 21 pourcent mangeraient le même repas que lors de la dernière victoire de leur équipe Pourtant, seulement 27 pourcent des fans se considèrent comme superstitieux

Une fête du Super Bowl ? Les fans sont répartis entre les ailes de poulet (33 pourcent) et la pizza (33 pourcent), qui sont les aliments du jour du match les plus populaires.

"L'état d'esprit du millénaire concernant les activités liées à un grand événement sportif correspond à celui d'une génération qui recherche constamment de nouveaux types de stimuli", a déclaré Scott Elder, vice-président principal, PSB. "L'enquête révèle qu'il y a encore beaucoup de place, et un public consentant, pour élargir les opportunités autour du Super Bowl."

METHODOLOGIE

Les résultats décrits ici sont basés sur un sondage mené par PSB en partenariat avec la Fan Experience de BCW (Burson Cohn & Wolfe), du 9 au 14 janvier 2019. Le sondage a été effectué en ligne auprès d'un échantillon national de N=1002 personnes qui prévoient regarder le Super Bowl cette année et qui ont regardé le Super Bowl l'an dernier. Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur demande.

À propos de BCW

BCW est l'une des plus grandes agences mondiales de communication offrant des prestations globales. Fruit de la fusion entre Burson-Marsteller et Cohn & Wolfe, BCW propose des contenus créatifs numériques orientés données et des programmes de communication intégrés, basés sur des médias acquis et adaptés à tous les canaux pour les clients B2B, le grand public, les entreprises, la gestion de crise, la RSE, la santé, les affaires publiques et la technologie. BCW fait partie de WPP (NYSE: WPP), une entreprise de transformation créative. Pour de plus amples informations, veuillez visitez le site www.bcw-global.com.

À propos de Fan Experience

Fan Experience est un groupe spécialisé au sein de BCW (Burson Cohn & Wolfe) dont la mission est d'aider les marques à établir des relations plus étroites avec leurs principaux clients en mobilisant les fans par le biais de communications, de marketing et d'événements sportifs et ludiques. Le groupe met en oeuvre des campagnes pour certains des plus grands clients de BCW dans les domaines de la consommation, de la technologie, des soins de santé et des entreprises, localement et dans certains des événements et sites sportifs les plus importants et les plus influents du monde. Fan Experience conçoit des programmes "à travers les yeux du fan" pour s'assurer que les marques offrent pertinence et valeur à un large éventail de publics, y compris les consommateurs, les partenaires commerciaux, les employés, les médias et les personnes influentes.

À propos de PSB Research

PSB est un cabinet d'études personnalisées et de conseils analytiques qui lance des passerelles entre les informations axées sur les données et l'expérience humaine afin de résoudre les défis les plus complexes de ses clients. En s'appuyant sur une expertise en sondages politiques, PSB intègre la souplesse des stratégies de campagne aux études et aux consultations sur un large éventail de secteurs, y compris la technologie, les soins de santé, les services financiers, et le divertissement. PSB est un membre du groupe de sociétés BCW, qui fait partie de WPP (NYSE: WPP), le chef de file mondial de transformation créative. Pour de plus amples informations, veuillez visiter www.psbresearch.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 janvier 2019 à 16:30 et diffusé par :