Fasken acquiert un associé chevronné dans le domaine des régimes de retraite et des avantages sociaux





CALGARY, le 29 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Fasken accueille Michael Wolpert qui se joint à titre d'associé au groupe Régimes de retraite et avantages sociaux.

Michael offre aux clients des secteurs public et privé des conseils stratégiques sur toutes questions juridiques, législatives et réglementaires ayant trait aux régimes de retraite et aux avantages sociaux ainsi qu'aux ressources humaines. Sa pratique est exclusivement axée sur le droit des régimes de retraite et des avantages sociaux.

« Nos clients bénéficieront de la vaste expérience de Michael en matière de gouvernance et de gestion des régimes de retraite et des avantages sociaux », a déclaré Clarke Barnes, coassocié directeur de Calgary. « Ses connaissances approfondies des incidences réglementaires et fiscales sont également un atout pour notre équipe », de préciser Robert Maxwell, coassocié directeur de Calgary.

« Nous souhaitons la bienvenue à Michael au sein de Fasken », a ajouté Ross Gascho, associé et chef du groupe Régimes de retraite et avantages sociaux. « Reconnu pour son expérience des questions complexes et multi-juridictionnelles liées aux régimes de retraite et aux avantages sociaux, Michael vient considérablement renforcer notre équipe. »

Le contexte juridique de ce domaine étant en constante évolution, le groupe Régimes de retraite et avantages sociaux de notre cabinet apporte son soutien aux clients en leur offrant des conseils innovateurs et rentables.

Son expertise lui a valu plusieurs distinctions de la part de publications nationales et internationales, notamment Chambers Canada, Best Lawyers in Canada et le répertoire Canadian Legal Lexpert.

Au sujet de Fasken

Fasken est un cabinet d'avocats chefs de file à l'échelle internationale qui compte plus de 700 avocats et dix bureaux répartis sur quatre continents. Les clients comptent sur nous pour la prestation de services juridiques pratiques, innovateurs et rentables. Nous trouvons des solutions aux défis commerciaux et aux questions litigieuses les plus complexes et ajoutons une valeur exceptionnelle tout en gardant les clients au coeur de tout ce que nous faisons. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web du cabinet à l'adresse suivante : fasken.com.

SOURCE Fasken

Communiqué envoyé le 29 janvier 2019 à 16:21 et diffusé par :