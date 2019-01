ZephyrTel annonce l'acquisition de l'activité Télécommunications de ResponseTek





ZephyrTel, une société de logiciels ESW Capital qui se consacre à servir l'industrie mondiale des télécommunications, a le plaisir d'annoncer l'acquisition de l'activité Télécommunications de ResponseTek avec effet immédiat.

L'acquisition de ResponseTek s'inscrit dans le cadre du projet de ZephyrTel qui vise à créer de la valeur dans les sociétés de télécommunications du monde entier, par le biais de stratégies axées sur les systèmes d'appui aux activités commerciales (BSS) et du déploiement rapide de solutions de cloud natives.

ResponseTek, un chef de file mondial des solutions d'entreprise de gestion de la relation client (CEM), stimule fortement la croissance des revenus grâce à des solutions attrayantes, efficaces et faciles à utiliser, qui fournissent des aperçus et des initiatives sur la manière dont conserver des clients, accroître sa part de portefeuille et trouver de nouveaux clients. Le produit de ResponseTek, anciennement connu sous le nom de 'Plateforme d'écoute de ResponseTek', sera commercialisé sous le nom ?ResponseTek for Telco' sous la marque ZephyrTel. La plateforme sera mise sur le marché de la même manière que les autres produits logiciels acquis du portefeuille de ZephyrTel, tels Mobilogy, PeerApp, VoltDelta, Vasona, NewNet Messaging et NewNet Interact, actuellement proposés à la vente.

Mike Shinya, PDG de ZephyrTel, a commenté en ces termes: " C'est pour nous un grand privilège de pouvoir ajouter 'ResponseTek for Telco' à notre portefeuille croissant de produits dans le cloud, et cela représente un élément de preuve supplémentaire de notre avancée vers notre objectif de création de valeur dans les sociétés de télécommunications du monde entier. Nous aspirons à devenir un partenaire de premier plan des sociétés de télécommunications dans le cadre de leurs programmes de transformation numérique et de migration dans le cloud, alors que nous continuons d'acquérir et de développer de nouvelles solutions qui génèrent des gains d'efficacité et de productivité chez nos clients."

'ResponseTek for Telco' intègre les rapports et les données relatives à la relation client à tous les niveaux de l'organisation afin d'améliorer la satisfaction des clients. En conséquence, plus de 90% des clients de ResponseTek ont développé leurs applications CEM pour aboutir à des solutions multicanales, obtenant des résultats dont:

Une augmentation de la cote de promoteur nette moyenne de 6,5 points au cours de la première année

Une réduction annuelle du taux de désaffection des clients comprise entre 1% et 5%

Une rétroaction sur les taux de réponse pouvant aller jusqu'à 48%

Un retour d'information 20 fois plus élevé que celui obtenu par les méthodes de sondage traditionnelles

Des améliorations des cotes de satisfaction client pouvant aller jusqu'à 25%

ZephyrTel sert actuellement l'industrie mondiale des télécommunications avec des produits logiciels pour le commerce de détail, les infrastructures, de la téléphonie mobile, des services dans cloud et de l'expérience client. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.zephyrtel.com

- FIN -

A propos de ResponseTek

ResponseTek, le chef de file mondial des logiciels de gestion de la relation client (CEM) fondés sur l'action, relie la voix de plus de 720 millions de clients aux marques qui les desservent. La plateforme primée de ResponseTek recueille les commentaires des clients en temps réel dans tous les points de contact, diffuse ces informations à tous les niveaux de l'organisation via des rapports basés sur les rôles, et déclenche des alertes à l'action visant à sauver les clients en péril. ResponseTek dessert une base mondiale de clients grâce à des applications CEM dans plus de 60 pays du monde.

À propos de ZephyrTel

Créé au début de 2018, ZephyrTel a connu une évolution rapide pour générer dans des délais très courts un chiffre d'affaires de 70 millions de dollars. Avec plus de 5.000 installations et 4.000 ingénieurs dans plus de 50 pays, la société est aujourd'hui présente dans 75% des principaux opérateurs télécoms et élargit sans relâche sa gamme de produits télécoms. ZephyrTel fournit au service de l'industrie mondiale des télécommunications des produits logiciels pour le commerce de détail, les infrastructures, la téléphonie mobile, les services dans le cloud et l'expérience client. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.zephyrtel.com.

