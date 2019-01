Une formation professionnelle et des possibilités d'emploi à 450 jeunes Canadiens de St. John's





ST. JOHN'S, le 29 janv. 2019 /CNW/ - Pour bâtir une classe moyenne forte, il faut donner aux jeunes Canadiens les outils dont ils ont besoin pour trouver et conserver un emploi de qualité.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, en compagnie du député fédéral de St. John's-Est, Nick Whalen, a annoncé un financement qui aidera de jeunes Canadiens à développer leurs compétences et à acquérir une expérience pratique.

Dans le cadre du programme Connexion compétences, le gouvernement du Canada verse plus de 6,6 millions de dollars à Choices for Youth. Grâce à ce financement, près de 450 jeunes de St. John's profiteront de possibilités d'emploi sans obstacle, d'un grand soutien à l'éducation et d'un accès à un logement pour les jeunes sans-abri et ceux qui risquent de le devenir.

Connexion compétences appuie des projets aidant les jeunes qui rencontrent plus d'obstacles à l'emploi que les autres à acquérir des compétences améliorant l'employabilité et une expérience de travail précieuse, ce qui les aide à réussir leur transition vers le marché du travail ou à retourner aux études. Les participants pourraient être des jeunes qui n'ont pas terminé leurs études secondaires, des chefs de famille monoparentale, des jeunes Autochtones, des jeunes handicapés, des nouveaux arrivants ou des jeunes vivant dans des régions rurales ou éloignées.

Citations

« Nos communautés sont plus saines et plus fortes lorsque tout le monde peut y participer pleinement. Soutenir les jeunes au moment de leur transition vers le marché du travail et leur donner la formation dont ils ont besoin pour réussir est avantageux pour chacun de nous, car cela fait croître notre économie et renforce la classe moyenne. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« Créer un avenir sain pour les jeunes vulnérables ne se limite pas à leur offrir un emploi. Pour réussir sur le marché du travail, il faut réussir dans les domaines de l'éducation, de la santé mentale, du logement et de la stabilité familiale. En investissant dans des programmes qui créent des systèmes de soutien pour les jeunes et les jeunes parents, nous offrons aux jeunes la possibilité de retourner aux études, d'entrer sur le marché du travail et de se bâtir une vie plus stable. »

- Sheldon Pollett, directeur général, Choices for Youth

« Tout le monde n'a pas le même départ dans la vie, et bien des gens ont besoin d'une deuxième chance. Trop de jeunes de notre province sont en difficulté, mais Choices for Youth s'attaque au problème de l'itinérance chez les jeunes et au défi de réintégrer les jeunes désavantagés au marché du travail. Nous sommes de fiers partenaires de cet organisme et nous souhaitons féliciter Sheldon et son équipe pour le succès de leur soutien à l'emploi et de leurs programmes d'entreprise sociale. »

- Nick Whalen, député fédéral de St. John's-Est

Les faits en bref

La prospérité future du Canada dépend de l'éducation et de l'expérience de travail dont les jeunes ont besoin pour réussir. Chaque année, le gouvernement investit plus de 330 millions de dollars dans la Stratégie emploi jeunesse pour aider les jeunes à acquérir les compétences et l'expérience de travail dont ils ont besoin pour trouver et conserver un bon emploi.

dépend de l'éducation et de l'expérience de travail dont les jeunes ont besoin pour réussir. Chaque année, le gouvernement investit plus de 330 millions de dollars dans la Stratégie emploi jeunesse pour aider les jeunes à acquérir les compétences et l'expérience de travail dont ils ont besoin pour trouver et conserver un bon emploi. Dans le budget de 2018, le gouvernement propose de verser 448,5 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans à la Stratégie emploi jeunesse, à compte de 2018-2019. Ce financement appuiera l'augmentation continue du nombre de stages financés dans le cadre du programme Emplois d'été Canada en 2019-2020.

en 2019-2020. Avec le budget de 2017, le gouvernement a investi 395,5 millions de dollars de plus sur trois ans. Combinés aux mesures du budget de 2016, ces investissements seront utiles pour :

aider plus de 33?000 jeunes vulnérables à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour trouver un emploi ou retourner aux études;



créer 15?000 nouveaux emplois verts pour les jeunes Canadiens;



offrir plus de 1 600 nouveaux emplois aux jeunes dans le secteur du patrimoine.

Liens connexes

Document d'information : Stratégie emploi jeunesse

Stratégie emploi jeunesse

Connexion compétences

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 29 janvier 2019 à 15:34 et diffusé par :