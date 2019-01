Lancement aujourd'hui du programme visant à soutenir les infirmières et infirmiers présentant des troubles liés à l'usage de substances et/ou des troubles mentaux





TORONTO, le 29 janv. 2019 /CNW/ - Les 175 000 infirmières et infirmiers de l'Ontario disposent d'un nouveau programme volontaire, axé sur une détection précoce pour aiguillage vers un traitement de troubles liés à l'usage de substances et/ou de troubles mentaux.

Le Programme de santé pour infirmières (PSI) part du principe que les infirmières et infirmiers souffrant de ces troubles doivent pouvoir accéder à l'éducation, au traitement et au rétablissement. Il tient également compte de leurs besoins particuliers en tant que professionnels de la santé, ainsi que de l'importance de protéger la population.

Le PSI propose une approche reconnue pour l'évaluation et le traitement des troubles liés à l'usage de substances et/ou des troubles mentaux. Il traite ces troubles comme des maladies et adopte une approche non punitive, qui réduit la stigmatisation et se concentre sur le rétablissement. Le PSI s'inspire de programmes semblables utilisés par professions de santé réglementées.

Le nouveau programme bilingue permet aux infirmières et infirmiers de bénéficier de ressources, d'un gestionnaire de cas dédié, d'une évaluation approfondie, d'un soutien personnalisé et plan de traitement et d'un suivi.

Le PSI a été développé par l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario (OIIO), l'Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario (AIIO), l'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario (AIIAO) et la Registered Practical Nurses Association of Ontario (RPNAO). Il s'agit d'un organisme sans but lucratif incorporé, supervisé par un Conseil d'administration, avec un nombre égal de représentants de chacune des quatre organisations d'infirmières et administré par Lifemark Health Group.

« Des études significatives indiquent que les programmes de santé professionnels, volontaires et confidentiels, sont extrêmement efficaces pour favoriser le rétablissement et protéger la population. »

-- Anne Coghlan , IA

Présidente et directrice générale, Ordre des infirmières et infirmiers de l' Ontario (OIIO)

« L'AIIO est fière de participer au Programme de santé pour infirmières. En tant que professionnels des soins de santé, nous sommes habitués à aider les patients luttant contre des troubles liés à l'usage de substances et souffrant de troubles de santé mentale. Les infirmières et infirmiers sont tout autant vulnérables face à ces maladies que n'importe qui d'autre. En tant que membres de la profession infirmière, nous devons nous traiter mutuellement avec le même professionnalisme et la même compassion dont nous faisons preuve envers nos patients. Ce programme est un grand pas en avant. Il aidera les infirmières et infirmiers à recevoir un traitement spécialisé, tout en leur procurant le soutien nécessaire afin qu'ils puissent travailler sur leur rétablissement et continuer de faire preuve du même dévouement envers des soins aux patients de haute qualité. C'est pour cette raison que l'AIIO s'est tellement investie afin que ce programme puisse voir le jour. »

-- Vicki McKenna , IA

Présidente, Association des infirmières et infirmiers de l' Ontario (AIIO)

« L'AIIAO est ravie de collaborer avec l'OIIO, l'AIIO et la RPNAO, dans l'élaboration de ce programme. Les infirmières et infirmiers qui luttent contre ces problèmes de santé mentale et de dépendance ont besoin d'aide pour s'en sortir. Le PSI leur ouvre une nouvelle voie. Nous tirons une grande fierté de pouvoir offrir un programme de ce type aux infirmières et infirmiers. »

-- Doris Grinspun, IA, MSN, PhD, LLD(hon), Dr(hc), FAAN, O.ONT.

Directrice générale, Association des infirmières et infirmiers autorisés de l' Ontario (AIIAO)

« Chaque jour, dans tous les milieux d'exercice, des infirmières et infirmiers de tout l' Ontario prodiguent d'excellents soins aux patients, et aux familles, souffrant de maladies mentales et de dépendances. Avec de plus en plus de facteurs de stress dans le milieu de travail et leur vie quotidienne, il est essentiel que les infirmières et infirmiers puissent également se faire aider et suivre un traitement. En tant que professionnels dévoués, les infirmières et infirmiers se préoccupent avant tout des autres, en prenant le risque de s'oublier. Je suis fière de savoir que ce programme, basé sur des données probantes, permettra de lutter contre la stigmatisation et aidera les infirmières et infirmiers à aller de l'avant et obtenir l'aide dont ils ont besoin. »

- Dianne Martin , IAA

Directrice générale, Registered Practical Nurses Association of Ontario (RPNAO)

Les 175 000 infirmières et infirmiers de l' Ontario disposent d'un nouveau programme volontaire bilingue pour le traitement des troubles mentaux et/ou des troubles liés à l'usage de substances.

Chaque année, 1 Canadien sur 5 contracte une maladie mentale ou un problème de dépendance.*

Les personnes souffrant de troubles liés à l'usage de substances sont 3 fois plus susceptibles de contracter une maladie mentale.*

* Maladie mentale et dépendances : Faits et statistiques, Centre de toxicomanie et de santé mentale.

Qu'est-ce que le Programme de santé pour infirmières?

Le Programme de santé pour infirmières (PSI) est un programme bilingue à participation volontaire qui s'adresse aux infirmières de l' Ontario . Il est conçu pour encourager les infirmières à suivre un traitement pour des troubles liés à l'usage de substances et/ou des troubles mentaux pouvant nuire à leur capacité à exercer la profession infirmière de manière sécuritaire.

. Il est conçu pour encourager les infirmières à suivre un traitement pour des troubles liés à l'usage de substances et/ou des troubles mentaux pouvant nuire à leur capacité à exercer la profession infirmière de manière sécuritaire. Il s'agit d'une approche axée sur une détection précoce pour aiguillage vers un traitement.

Le programme s'inspire de programmes semblables utilisés par d'autres professions de santé réglementées de part et d'autre de la province.

Le programme suit de près le rétablissement des infirmières de manière à ce qu'elles puissent recevoir de l'aide pour exercer de manière sécuritaire ou pouvoir exercer à nouveau, ce qui favorise la responsabilisation professionnelle et protège la population.

Le nouveau programme ne vise pas à remplacer le processus réglementaire de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l' Ontario , mais plutôt de donner la possibilité aux infirmières d'intégrer le programme de leur plein gré et de bénéficier du soutien et du suivi dont elles ont besoin.

À qui s'adresse le PSI?

Le PSI s'adresse aux infirmières exerçant en Ontario (IA, IAA et IP) présentant des troubles liés à l'usage de substances et/ou des troubles mentaux. Il leur donne la possibilité de bénéficier d'un traitement et d'un soutien pour se rétablir et exercer de manière sécuritaire.

Quelle est l'utilité d'un programme de santé pour infirmières?

Personne n'est à l'abri de souffrir un jour de troubles liés à l'usage de substances et/ou de troubles mentaux. Tout le monde peut être touché, peu importe l'âge, l'appartenance ethnique, le sexe ou le poste occupé - les infirmières y compris.

Sans un traitement et un suivi appropriés, ces troubles peuvent nuire à la capacité d'une infirmière à exercer de manière sécuritaire.

Les infirmières bénéficient de traitements spécialisés qui prennent en compte leurs besoins particuliers en tant que professionnels de la santé.

Des études significatives indiquent que les programmes de santé professionnels, volontaires et confidentiels, sont extrêmement efficaces pour favoriser le rétablissement et protéger la population.

Comment fonctionne-t-il?

Les infirmières peuvent intégrer le programme de leur plein gré, par une démarche volontaire ou comme choix alternatif au processus réglementaire actuel de l'Ordre.

Le programme comprend un gestionnaire de cas dédié, une évaluation complète et un plan de traitement individualisé.

Le PSI suit de près le rétablissement des infirmières, de sorte à leur apporter un soutien afin qu'elles puissent exercer de manière sécuritaire ou exercer à nouveau.

L'orientation du programme prend en compte l'équilibre entre le soutien apporté aux infirmières et la protection de la population. Avec une aide adaptée, les infirmières peuvent continuer d'exercer, ou exercer à nouveau, de manière sécuritaire, ce qui est profitable à la fois pour l'infirmière et la population.

Qui dirige le programme?

L'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario (OIIO) est l'organisme de réglementation pour les 175 000 infirmières et infirmiers autorisés, infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés et infirmières et infirmiers praticiens. Sa mission est de réglementer la profession infirmière dans l'intérêt de la population.

L'Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario (AIIO) est le syndicat qui représente 65 000 infirmières et infirmiers autorisés et membres des professions paramédicales, ainsi que 18 000 étudiantes infirmières et étudiants infirmiers affiliés.

L'Association des infirmières et infirmiers autorisés de l'Ontario (AIIAO) est l'association professionnelle représentant les infirmières et infirmiers autorisés, les infirmières et infirmiers praticiens et les étudiantes et étudiants infirmiers de l'Ontario. Depuis 1925, l'AIIAO préconise une politique publique saine, promeut l'excellence dans l'exercice de la profession infirmière, implique davantage les infirmières et infirmiers dans le façonnage du système de soins de santé et influence des décisions touchant le personnel infirmier et la population qu'il sert. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'AIIAO, consultez leur site Web à RNAO.ca ou suivez-nous sur Facebook et Twitter.

Fondée en 1958, la Registered Practical Nurses Association of Ontario (RPNAO) est la voix de la profession d'infirmière auxiliaire en Ontario. On compte environ 43 000 IAA qui exercent en Ontario, jouant un rôle essentiel dans le système de soins de santé de la province. Pour en savoir plus sur la RPNAO et la façon dont les IAA jouent un rôle dans le système de soins de santé de l'Ontario, veuillez visiter le site Web www.rpnao.org

