Avis aux médias - La ministre Gould dévoilera le plan pour protéger les élections canadiennes





OTTAWA, le 29 janv. 2019 /CNW/ - La ministre des Institutions démocratiques, l'honorable Karina Gould, ainsi que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Ralph Goodale, et le ministre de la Défense nationale, l'honorable Harjit Sajjan, feront une annonce importante au sujet de mesures visant à protéger la démocratie canadienne et à lutter contre l'ingérence étrangère.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale.

Séance d'information technique (sous embargo) Date : Le mercredi 30 janvier 2019 Heure : De 9 h 45 à 10 h 45 (HNE) Lieu : Amphithéâtre national de la presse

150, rue Wellington

Ottawa (Ontario)





Téléconférence Numéro sans frais (Canada/États-Unis) : 1-866-805-7923 Numéro local : 613-960-7518 Code du participant : 7061449#

Remarque : La séance d'information technique est sous embargo jusqu'à l'annonce des ministres. Pour recevoir les documents frappés d'embargo, les personnes qui assistent à la séance par téléconférence doivent s'adresser à centredesmedias@bcp-pco.gc.ca d'ici le 30 janvier à 9 h.

Annonce Date : Le mercredi 30 janvier 2019 Heure : 11 h (HNE) Lieu : Amphithéâtre national de la presse

150, rue Wellington

Ottawa (Ontario)





Téléconférence Numéro sans frais (Canada/États-Unis) : 1-866-805-7923 Numéro local : 613-960-7518 Code du participant : 7061449#

Restez branchés

Suivez-nous sur Twitter et Facebook .

SOURCE Ministre des Institutions démocratiques

Communiqué envoyé le 29 janvier 2019 à 14:42 et diffusé par :