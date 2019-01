Le nuage privé d'Abacus atteint de nouveaux sommets grâce à la certification SOC 2 de type 2





SAN DIEGO, 29 janvier 2019 /CNW/ - AbacusNext® , le plus important fournisseur de TaaS (Technology-as-a-Service) pour les professions comptables et juridiques, annonce aujourd'hui la clôture d'un audit Service Organization Control (SOC) 2 de type 2 de sa plate-forme APC (Abacus Private Cloud). Cela confirme, selon les normes standards définies par l' AICPA (Association of International Certified Professional Accountants) , que les pratiques, les politiques et les procédures d'APC en matière de sécurité de l'information répondent aux critères des principes de confiance SOC 2 que sont la sécurité, la disponibilité et la confidentialité au sein de huit centres de données répartis dans trois pays.

En raison de la conjoncture qui menace la cybersécurité et du resserrement constant des normes en matière de conformité, il est désormais commun pour les organisations de toutes tailles d'exiger des certifications d'assurance plus strictes lorsqu'elles mandatent des professionnels tiers, et ceux qui ne disposent pas de telles certifications sont alors désavantagés. Il était pratiquement impossible pour la firme de services professionnels moyenne d'établir, d'entretenir et de vérifier l'intégrité de son infrastructure TI physique, de ses plates-formes logicielles, de son dépôt de données et des contrôles opérationnels internes régissant l'accès à ceux-ci, du moins, jusqu'à présent -- avec la venue d'Abacus Private Cloud.

« En raison de la concurrence au sein du milieu professionnel d'aujourd'hui, le respect démontré de la conformité SOC 2 de type 2 fait en sorte qu'elle est devenue une exigence absolue pour assurer l'avenir d'une entreprise. Les solutions TI à la pièce, où les dimensions matérielles et logicielles tout comme l'administration du système sont assurées par un ensemble de fournisseurs et d'employés internes, ne sont plus suffisantes. Qui plus est, les ressources et l'expertise requises pour mettre sur pied une solution conforme aux préceptes SOC 2 vont bien au-delà des capacités dont dispose la firme moyenne », soutient Jerome Fodor, directeur de la technologie à AbacusNext. « Aujourd'hui, grâce à une seule avenue, les firmes ont désormais accès à une solution technologique complète bout en bout qui est déjà conforme et reconnue par les plus hautes instances. APC est cette solution. »

APC est la solution infonuagique la plus complète, la plus conforme et la plus rentable pour les firmes de services professionnels menant leurs activités au sein des secteurs les plus fortement réglementés. N'exigeant aucune dépense d'investissement, APC permet aux professionnels comptables et juridiques de payer selon leur croissance, rendant la gestion et l'infrastructure technologiques de grade entreprise plus abordables et plus accessibles que jamais auparavant.

« La certification SOC 2 est la nouvelle normalité en matière d'exigences de conformité si l'on souhaite travailler avec des organisations clientes de toutes tailles. Elles veulent avoir l'assurance que leurs données sont en lieu sûr », déclare Alessandra Lezama, chef de la direction à AbacusNext. « Qu'il s'agisse de recruter un conseiller externe ou un vérificateur indépendant, les professionnels qui ne disposent pas d'un fournisseur technologique pouvant faire la démonstration de la conformité en matière de sécurité des données seront mis à l'écart. Nous avons investi dans SOC 2, car c'est la meilleure chose à faire pour notre avenir et pour celui de notre clientèle. »

À propos d'AbacusNext

Étant le plus important fournisseur de TaaS (Technology-as-a-Service) pour le secteur des services professionnels, AbacusNext aide les professionnels comptables et juridiques à connaître un franc succès et la paix d'esprit en offrant une suite complète de solutions technologiques déjà conformes conçues pour favoriser les pratiques infonuagiques et sécurisées à un coût abordable. Ayant son siège social à San Diego, en Californie, AbacusNext, qui est soutenu par les investissements privés de Providence Equity, fournit des produits et des services à plus de 500 000 entreprises dans le monde.

À propos de Providence Equity Partners

Providence Equity Partners est l'une des plus importantes sociétés privées et mondiales de financement par capitaux propres, elle qui compte plus de 54 milliards de dollars de capital sous gestion. Providence a inventé une approche par secteur pour les fonds de capital-investissement afin qu'une équipe dévouée regroupant les experts de l'industrie puisse constituer des entreprises exceptionnelles offrant une valeur permanente. Depuis sa fondation en 1989, Providence a investi dans plus de 160 sociétés. Il s'agit d'une firme de placement en titres de capitaux propres de premier plan qui se concentre sur les secteurs des médias, des communications, de l'éducation et de l'information. Le siège social de Providence se trouve à Providence, dans le Rhode Island, et la société a des bureaux à New York et à Londres. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.provequity.com .

Personne-ressource :

