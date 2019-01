Avis aux médias - Annonce sur la cybersécurité de Siemens Canada, l'UNB et ONB





FREDERICTON, le 29 janv. 2019 /CNW/ - Joignez-vous à nous alors que Siemens Canada, l'Université du Nouveau-Brunswick et Opportunités NB (ONB) font le point sur les plus récents progrès réalisés en matière de cybersécurité au Nouveau-Brunswick. Nous ferons une annonce commune concernant une collaboration encore plus étroite relative à la formation, à la recherche et aux applications liées à la cybersécurité. La province du Nouveau-Brunswick et Siemens sont des chefs de file en ce qui a trait à l'avancement de la cybersécurité et de son rôle dans la transformation de l'économie numérique.

Apprenez-en davantage sur la façon dont ce partenariat exceptionnel exploitera et soutiendra la communauté de cybersécurité existante au Nouveau-Brunswick, et sur les compétences de Siemens à l'échelle mondiale en matière de protection des infrastructures critiques et de défense du paysage en constante évolution de la cybersécurité au Canada.

DÉTAILS :

Heure : Le jeudi 31 janvier 2019, 11 h

Lieu : The Crowne Plaza, salle St. John

659 Queen Street

Fredericton, N.-B.

Notes d'allocution à 11 h suivies d'un dîner

Entrevues accordées tout de suite après l'annonce

