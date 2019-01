MISE À JOUR - Avis aux médias - Fermeture de rues à Ottawa-Gatineau durant le Bal de Neige





Veuillez prendre note que cet avis aux médias a été mis à jour.

Patrimoine canadien tient à informer la population des fermetures de rues qui seront en vigueur à Ottawa et à Gatineau durant le 41e Bal de Neige, du 1er au 18 février 2019.

GATINEAU, QC, le 25 janv. 2019 /CNW/ - Patrimoine canadien tient à informer la population des fermetures de rues qui seront en vigueur à Ottawa et à Gatineau durant le 41e Bal de Neige, du 1er au 18 février 2019.

Seuls les détenteurs de laissez-passer, les résidents (avec preuve de résidence) et les véhicules d'urgence auront accès aux rues fermées à la circulation automobile.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

À Ottawa

La rue York, au nord des stationnements, entre la place du marché By et la promenade Sussex, sera fermée à la circulation :

les vendredis 1 er , 8 et 15 février, de 18 h à 22 h 30

, 8 et 15 février, de 18 h à 22 h 30 les samedis 2, 9 et 16 février, de 10 h à 20 h

les dimanches 3, 10 et 17 février, de 10 h à 18 h

le lundi 18 février, de 10 h à 18 h

La rue York, entre les rues William et Dalhousie, sera fermée à la circulation :

les vendredis 1 er et 15 février, de 18 h à 23 h

et 15 février, de 18 h à 23 h le samedi 2 février, de 18 h à 23 h

le samedi 16 février, de 9 h 30 à 23 h

La rue O'Connor, entre les rues Wellington et Queen, sera fermée à la circulation :

le vendredi 8 février, de 22 h à 23 h

le samedi 9 février, de 22 h à 23 h

La promenade Sir-John-A.-MacDonald, en direction ouest, sera fermée à la circulation :

le dimanche 17 février, de 6 h à 14 h 30

La Place Vimy, entre les rues Booth et Wellington, sera fermée à la circulation :

le dimanche 17 février, de 7 h 45 à 8 h 45

La promenade de la Reine-Elizabeth, entre les rues Preston et Somerset, sera fermée à la circulation :

les samedis 2, 9 et 16, de 9 h 30 à 20 h

les dimanches 3, 10 et 17 février, de 9 h 30 à 18 h

le lundi 18 février, de 9 h 30 à 15 h 30

À Gatineau

La rue Laurier, entre les rues Saint-Étienne et Verdun, sera fermée à la circulation :

les jeudis 7 et 14 février, de 9 h à 15 h

les vendredis 1er, 8 et 15 février, de 9 h à 15 h

La rue Laurier, entre le boulevard des Allumettières et la rue Verdun, et la rue Saint-Étienne, entre les rues Notre-Dame-de-l'Île et Laurier, seront fermées à la circulation :

le lundi 18 février, de 9 h à 18 h

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 29 janvier 2019 à 13:14 et diffusé par :