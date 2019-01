Viktor&Rolf lance Spicebomb Night Vision, la nouvelle Eau de Toilette pour hommes





https://www.youtube.com/watch?v=Q9laji_Hu5Q&feature=youtu.be

Viktor&Rolf a l'immense plaisir d'annoncer le lancement de Spicebomb Night Vision, son nouveau parfum pour hommes. Il sera disponible partout dans le monde dès le 26 janvier 2019. Avec son sens inné de la provocation, la maison Viktor&Rolf est connue pour bousculer les codes de la mode et de la parfumerie. La marque est donc fière de présenter son nouveau parfum pour hommes dans une vidéo mettant en scène un voyeurisme moderne. Être observé revient à être suivi à la trace.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/813293/Viktor_and_Rolf_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/813866/Spicebomb_Night_Vision_Bottle_1.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/813867/Spicebomb_Night_Vision_Bottle_2.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/813868/Spicebomb_Night_Vision_Bottle_and_Pack.jpg )

Initialement lancé en 2012, le parfum Spicebomb de Viktor&Rolf s'épanouit dans un bouquet explosif et extraverti de notes épicées, boisées et orientales. Aujourd'hui, Viktor&Rolf repense son parfum pour hommes iconique dans une nouvelle version : une composition dégageant une fraîcheur très verdoyante qui tranche avec les épices noires les plus capiteuses. Pour créer cette fragrance pleine de charme destinée à séduire même dans le noir, les parfumeurs Nathalie Lorson et Pierre Négrin de Firmenich ont imaginé une fougère boisée, la famille des parfums pour hommes par excellence.

Viktor&Rolf présente ce parfum comme un jus s'articulant autour d'essences de cardamome verte et de mandarine verte, avec un accord de pommes Granny Smith - des notes qui neutralisent le caractère audacieux et dangereux de l'accord de chili noir, sans oublier cette virilité mystérieuse évoquée par les essences de poivre noir, de clou de girofle et de noix de muscade. Des traces d'amandes grillées enrobent la fragrance d'un voile chaleureux - un sillage irrésistible avec ses notes boisées et son absolu de fèves tonka.

Spicebomb de Viktor&Rolf devient une arme de séduction redoutable dans l'obscurité de la nuit. Viktor&Rolf nous offre une Eau de Toilette aussi fraîche qu'explosive, aussi sensuelle que masculine.

La campagne

La campagne de lancement met aussi en lumière le parfum Spicebomb Night Vision de Viktor&Rolf : un film réalisé par Inez & Vinoodh, avec Jacob Whitesides.

Pour Spicebomb Night Vision de Viktor&Rolf, le tournage a été réalisé avec un éclairage entièrement inédit. Jacob Whitesides joue les provocateurs, exhibant ses atouts séduction les plus dangereux - une performance évocatrice de ce qui se déroule quand les lumières s'éteignent.

Dans ces scènes capturées avec une caméra de vision nocturne, le musicien devient une proie facile à observer dans le noir. Mais il n'est pas filmé à son insu. La vidéo joue sur les points de vue entre celui qui regarde et celui qui est observé. Une surveillance somme toute désirée. Une fin qui se décline en plusieurs versions : Inez & Vinoodh laissent volontairement le spectateur deviner qui d'autre est en train d'observer.

https://www.youtube.com/watch?v=4vKL35XPnjM&feature=youtu.be

#LIGHTSOFFGAMEON

#SPICEBOMBNIGHTVISION

@VIKTORANDROLF_FRAGRANCES

