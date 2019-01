MSCI annonce une nouvelle innovation factorielle; le modèle factoriel MSCI de catégorie multi-actifs





MSCI Inc. (NYSE: MSCI), un chef de file des indices, outils analytiques de portefeuille et services aux investisseurs internationaux, a dévoilé aujourd'hui sa dernière innovation factorielle, le modèle factoriel MSCI de catégorie multi-actifs (ou modèle factoriel MSCI MAC), un modèle à plusieurs niveaux qui aide les investisseurs à analyser les principales expositions de portefeuille sur diverses catégories d'actifs via un cadre de travail intégré et cohérent.

Au cours des dix dernières années, la technologie, l'évolution de la réglementation, et la popularité des investissements passifs ont continué de bousculer l'écosystème des gestions actives. À l'heure où les investisseurs continuent de se concentrer sur les résultats, leur demande en matière de solutions d'investissement alignées sur les résultats continue de s'intensifier. Nous sommes d'avis que la capacité à élaborer et à communiquer des décisions de répartition sur une multitude de catégories d'actifs deviendra de plus en plus précieuse.

Le modèle de facteur MSCI MAC peut aider les investisseurs à s'adapter à un écosystème en rapide évolution. Il soutient le processus de répartition factorielle d'actifs et fournit des informations, un contrôle et une cohérence supplémentaires durant tout le processus d'investissement. Ce modèle est tout particulièrement conçu pour aider les investisseurs à:

réaliser la transition de la répartition d'actifs traditionnelle vers la répartition factorielle d'actifs

identifier et déployer des facteurs de stratégie systématiques soutenant les titres boursiers sur diverses catégories d'actifs

simplifier des milliers d'expositions sur diverses catégories d'actifs pour proposer un ensemble clef d'indicateurs de risques et de retours

simplifier la communication des expositions de portefeuille de catégorie multi-actifs

"La croissance des investissements factoriels a transformé la manière dont les investisseurs perçoivent leurs portefeuilles, ce qui souligne l'importance de la conscience factorielle dans la gestion active de portefeuille", déclare Peter Zangari, responsable international de la recherche et du développement de produits chez MSCI. "En tant que chefs de file des facteurs basés sur la recherche et de l'innovation des modèles de catégorie multi-actifs, nous nous engageons à aider nos clients à s'orienter dans la nature complexe des marchés internationaux et à optimiser leur approche de placement."

Le modèle factoriel MSCI MAC est une innovation basée sur les modèles factoriels de renforcement de l'expérience et sur le retour d'information de centaines de clients représentant les investisseurs les plus avertis du secteur. Il fournit aux investisseurs un cadre de travail robuste et holistique pour le déploiement et la mise à échelle des stratégies d'investissements de catégorie multi-actifs sur la base de facteurs généralement considérés comme influençant la performance. Le nouveau modèle permet à l'investissement factoriel de dépasser la sphère des actions.

Pour de plus amples renseignements sur le modèle factoriel MSCI MAC, veuillez visiter www.msci.com/multi-asset-class-factor-models.

À propos de MSCI

Depuis plus de 45 ans, les indices et les analyses basés sur la recherche de MSCI aident les grands investisseurs mondiaux à optimiser l'élaboration et la gestion de leurs portefeuilles. Pour mieux comprendre les facteurs de performance et de risque de leurs portefeuilles, nos clients s'appuient sur nos offres de services, notre large couverture par catégorie d'actifs et notre recherche innovante.

Notre gamme de produits et de services comprend des indices, des modèles analytiques, des données, des référentiels immobiliers et des recherches selon les critères ESG.

MSCI est au service de 99 des 100 plus importants gestionnaire d'argent, selon le dernier classement P&I.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.msci.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 janvier 2019 à 13:05 et diffusé par :