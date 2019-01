B2Broker renforce son offre de liquidités grâce au lancement de 40 paires de CFD sur cryptomonnaies supplémentaires





B2Broker, fournisseur de solutions de liquidités et de technologies pour le secteur des monnaies cryptographiques et des opérations de change (FX) a annoncé aujourd'hui le lancement de 40 nouvelles paires de CFD sur cryptomonnaies comprenant l'ensemble des principales cryptomonnaies telles que le BTC et le Ripple par rapport aux monnaies fiduciaires les plus importantes : USD, EUR, JPY et GBP. Ce lancement porte aussi sur une série de paires uniques dont BTC, LTC, ETH, XRP et BCH par rapport à XAG (l'argent) et XAU (l'or).

Ces nouveaux ajouts signifient que B2Broker propose l'ensemble des principales cryptomonnaies par rapport aux monnaies fiduciaires de premier ordre, ainsi que par rapport à l'or et à l'argent, ce qui en fait le premier fournisseur du secteur à mettre à disposition une quantité de paires d'un tel niveau.

B2Broker est l'un des premiers fournisseurs de liquidités à proposer des liquidités CFD à des clients institutionnels tout en leur offrant le niveau de soutien le plus élevé qui soit. La société est également en passe d'élargir son pool de liquidités à 250 paires, de cryptomonnaie/cryptomonnaie et cryptomonnaie/matières premières, en ce compris le pétrole et le gaz, à toutes les autres monnaies fiduciaires prisées que sont CHF, CAD, AUD, NZD, HKD et RUB.

B2Broker propose le pool de CFD sur cryptomonnaies le plus détaillé du marché. L'ampleur moyenne du carnet d'ordre aux cinq premiers niveaux du marché du BTC est de 300 BTC, de 2 millions de XRP sur le marché du Ripple et jusqu'à 2000 ETH sur le marché de l'Ethereum, ce qui signifie que les clients, même désireux d'effectuer des transactions portant sur d'importants volumes, peuvent le faire facilement, tandis que l'exécution de l'ordre ne prendra que quelques millisecondes.

D'autre part, B2Broker a également annoncé avoir porté l'effet de levier des CFD sur cryptomonnaie à 1:5, ce qui est synonyme de possibilités accrues d'augmentations potentielles de revenus.

L'écart moyen pour BTC/USD est à présent inférieur à l'écart de marché moyen et nettement inférieur à l'écart moyen ordinaire facturé par les autres fournisseurs. On applique des écarts serrés aux valeurs du marché réel à tous les produits négociés.

Enfin, B2Broker est désormais en mesure de proposer, à titre de devise de base, l'USD, l'EUR ou toute autre monnaie fiduciaire et tout jeton stable (USDt, GUSD, TUSD, USDC & PAX, tous étant équivalents à 1 dollar USD) ainsi que les principales crypto-monnaies, soit BTC, ETH et XRP, ce qui permet aux utilisateurs d'opter pour n'importe quelle monnaie comme devise de marge, sans commission de dépôt ni de retrait pour les liquidités marginales.

Pour éviter toute latence, les courtiers et les bourses peuvent se connecter directement à notre pool grâce à l'interface FIX API dans les centres de données de premier plan Equinix LD4 (Royaume-Uni) et Equinix Hong Kong.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 29 janvier 2019 à 12:35 et diffusé par :