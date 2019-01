Jeunesse, J'écoute sélectionnée pour améliorer les services d'établissement aux nouveaux arrivants partout au Canada





TORONTO, le 29 janv. 2019 /CNW/ - Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) collabore avec de nombreux partenaires pour offrir des services aux nouveaux arrivants au Canada et appuie leur intégration dans les collectivités canadiennes. IRCC s'emploie activement à améliorer ces services d'établissement par le biais d'un volet de financement consacré à l'amélioration de la prestation de services, et c'est dans ce cadre qu'il fournira un financement de 1?690?940 $ à Jeunesse, J'écoute pour l'aider à améliorer ces services importants.

En collaboration avec Jeunesse, J'écoute, le projet s'efforce d'améliorer le bien-être et la santé mentale des jeunes arrivants. Au numéro 1-800, et en tout temps, quelles que soient l'heure et la journée, ces jeunes auront accès sans frais à des services de santé mentale immédiats et adaptés à leur culture. Les conseillers recevront une formation sur la compétence culturelle, et des services d'interprétation seront disponibles dans les langues les plus demandées dans le cadre de l'essai de six mois. Le projet vise à diminuer les obstacles à franchir pour accéder aux services de santé, à améliorer les résultats en santé mentale des jeunes arrivants et à accroître la capacité de répondre aux besoins des nouveaux arrivants. De plus, il aiguillera les jeunes arrivants vers des services de formation linguistique et de préparation à l'emploi dignes de confiance, pour les aider dans leur parcours d'intégration.

Le Fonds pour l'amélioration de la prestation de services d'IRCC est un volet de financement de plus de 30 millions de dollars par an. Il est consacré à l'amélioration de la prestation de services et à l'innovation et l'expérimentation connexes afin de trouver de meilleurs moyens d'offrir des services aux nouveaux arrivants, de répondre à leurs besoins et de soutenir leur processus d'intégration.

«?Je suis fier que le gouvernement du Canada collabore avec des organisations comme Jeunesse, J'écoute afin de fournir des services d'établissement de grande qualité aux nouveaux arrivants partout au pays. Lorsque nous trouvons des façons novatrices et bonifiées d'aider les nouveaux arrivants à réussir leur parcours en renforçant notre main-d'oeuvre et notre économie, ce sont tous les Canadiens qui en profitent.?»

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

«?Le Fonds pour l'amélioration de la prestation de services et les projets comme celui de Jeunesse, J'écoute aideront IRCC à mieux comprendre les besoins des jeunes arrivants et à appuyer leur intégration dans les collectivités canadiennes.?»

Faits en bref

Le Fonds pour l'amélioration de la prestation de services est un volet spécialisé du Programme d'établissement jouissant de près de 150 millions de dollars sur cinq ans. Les fonds ont été attribués au Ministère dans le cadre du Plan des niveaux d'immigration de 2017 et sont consacrés à la mise à l'essai de nouvelles approches pour améliorer l'efficacité et la rentabilité du programme.

sont consacrés à la mise à l'essai de nouvelles approches pour améliorer l'efficacité et la rentabilité du programme. Dans la foulée du premier processus de déclaration d'intérêt pour ce Fonds lancé à l'automne 2017, IRCC finance maintenant plus de 100 projets dans l'ensemble du pays. Tous les projets seront terminés d'ici le 31 mars 2021.

Le Fonds comprend sept volets de financement : acquisition linguistique; emploi; soutien de la jeunesse; mobilisation des bénévoles et appui du renforcement des capacités au sein du secteur de l'établissement; rémunération au rendement; bien-être des nouveaux arrivants et programmes visant à aider les clients vulnérables; recherche et analyse comme moteurs de l'innovation et de la compréhension de l'expérience de l'utilisateur.

