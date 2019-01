PHC Holdings signe un accord visant à acquérir l'entreprise de pathologie anatomique de Thermo Fisher Scientific





PHC Holdings Corporation (siège : Tokyo, Japon, ci-après PHCHD) a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif avec Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE : TMO) (ci-après Thermo Fisher), un leader mondial au service de la science, visant à acquérir l'entreprise de pathologie anatomique de Thermo Fisher pour environ 1,14 milliard USD.

L'entreprise de pathologie anatomique de Thermo Fisher est l'un des principaux fournisseurs de lames de microscope, d'instruments et de consommables du secteur et fait partie du segment de diagnostics spécialisés de Thermo Fisher aux États-Unis, en Europe et en Chine avec environ 1200 employés.

PHCHD est une société de soins de santé mondiale qui propose des produits et des services à valeur ajoutée pour les soins du diabète, les diagnostics, les sciences de la vie et l'informatique médicale. Dans le but d'accélérer sa croissance commerciale, PHCHD étendra son portefeuille d'activités via l'acquisition de l'entreprise de Thermo Fisher.

Hidehito Kotani, Ph.D. et PDG de PHCHD a commenté en ces termes, « Nous sommes heureux d'avoir signé cet accord avec Thermo Fisher Scientific. Leur entreprise de pathologie anatomique a enregistré une croissance soutenue grâce à leur solide base de clients sur les marchés hospitaliers internationaux, notamment aux États-Unis. C'est une entreprise solide présentant un bon potentiel de croissance et nous estimons qu'elle créera de la valeur pour nos parties prenantes dans le cadre de notre portefeuille croissant de diagnostics et de soins de santé. »

PHCHD anticipe que la transaction sera finalisée au cours du deuxième semestre 2019, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des approbations règlementaires applicables.

À propos de PHC Holdings Corporation

PHC Holdings Corporation, constituée en 2014, est une société de soins de santé mondiale. Ses filiales sont PHC Corporation et Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Dans le droit fil de sa mission d'entreprise, « Nous contribuons au bien-être de la société grâce à nos efforts diligents en créant une nouvelle valeur pour tous ceux qui souhaitent améliorer leur santé », la société développe, fabrique, vend et entretient des solutions et des équipements médicaux pour les soins du diabète, les diagnostics, les sciences de la vie et l'informatique médicale. Le chiffre d'affaires net consolidé du groupe PHC Holdings Corporation se chiffrait à 192,6 milliards USD pour l'exercice 2017 avec une distribution mondiale de produits et de services dans plus de 125 pays. PHC Holdings Corporation, anciennement Panasonic Healthcare Holdings Co., Ltd., a changé sa dénomination sociale en avril 2018.

Pour de plus amples renseignements sur PHC Holdings Corporation, rendez-vous sur www.phchd.com.

À propos de Thermo Fisher Scientific

Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE : TMO) est un leader mondial au service de la science, avec des revenus de plus de 20 milliards USD et environ 70 000 employés à travers le monde. Sa mission est de permettre à ses clients de rendre le monde plus sain, plus propre et plus sûr. Thermo Fisher Scientific aide ses clients à accélérer leurs recherches en sciences de la vie, résoudre des défis analytiques complexes, améliorer les diagnostics des patients, commercialiser des médicaments et augmenter la productivité de leurs laboratoires. Avec ses marques phares ? Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific et Unity Lab Services ? la société propose une combinaison inégalée de technologies innovantes, une commodité en termes d'achat et un soutien intégral. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.thermofisher.com.

