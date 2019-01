Nominations annoncées pour les prix JUNO 2019





Le public est invité à voter pour le prestigieux JUNO du Choix du public présenté par TD sur junofanchoice.ca

TORONTO, le 29 janv. 2019 /CNW/ - Les nominés pour la 48e édition annuelle des prix JUNO ont été annoncés aujourd'hui par l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) lors d'une conférence de presse à laquelle ont assisté les médias et des personnalités de l'industrie au Centre canadien de radiodiffusion (CBC), au centre-ville de Toronto. La Semaine des JUNO 2019, qui se tiendra à London, ON, s'achèvera sur la plus grande nuit de musique au Canada, les prix JUNO 2019, diffusés en direct dans tout le pays le dimanche 17 mars sur CBC, CBC Radio, le service de diffusion gratuit CBC Gem ainsi que partout dans le monde sur cbcmusic.ca/junos .

Shawn Mendes mène la danse cette année, avec un total de six nominations : JUNO du Choix du public*, Single de l'année, Album de l'année*, Artiste de l'année*, Compositeur de l'année* et Album pop de l'année. The Weeknd a reçu pas moins de cinq nominations, à savoir JUNO du Choix du public*, Single de l'année, Album de l'année*, Artiste de l'année* et Enregistrement R&B/soul de l'année, un prix qu'il a déjà remporté à quatre reprises.

Les artistes nominés pour la première fois et reconnus avec quatre nominations sont bülow pour JUNO du Choix du public*, Single de l'année, Révélation de l'année* et Album pop de l'année; et Loud Luxury, originaires de London, pour JUNO du Choix du public*, Single de l'année, Révélation de l'année (groupe)* et Enregistrement dance de l'année.

Les artistes ayant décroché trois nominations sont Alessia Cara pour JUNO du Choix du public*, Single de l'année et Artiste de l'année*; Bahamas pour Compositeur de l'année*, Album adulte alternatif de l'année et Vidéo de l'année*; Hubert Lenoir pour Album de l'année*, Album pop de l'année et Album francophone de l'année; KILLY pour JUNO du Choix du public*, Révélation de l'année* et Enregistrement rap de l'année; Michael Bublé pour Artiste de l'année*, prix Jack Richardson du producteur de l'année avec David Foster et Album adulte contemporain de l'année; Three Days Grace pour Album de l'année*, Groupe de l'année* et Album rock de l'année; et Tory Lanez pour JUNO du Choix du public*, Artiste de l'année* et Enregistrement rap de l'année.

Le communiqué de presse en entier.

