Sarah McLachlan, icône canadienne de renommée internationale et dont plusieurs albums ont été récompensés du prix Disque de platine, annoncée comme animatrice de la 48e édition annuelle des prix JUNO





Également annoncée, bülow, vedette montante de la pop et sélectionnée pour un prix JUNO, effectuera sa première performance sur la scène des prix JUNO à London

Les billets pour assister aux prix JUNO le 17 mars 2019 sont disponibles en ligne sur budweisergardens.com

TORONTO, le 29 janv. 2019 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) et le réseau anglais CBC ont annoncé aujourd'hui que, cette année, Sarah McLachlan , l'une des plus célèbres compositrices-interprètes au Canada, lauréate de 12 prix JUNO et intronisée au Panthéon de la musique canadienne, montera sur scène pour animer la diffusion des prix JUNO. L'événement aura lieu au Budweiser Gardens à London, ON, le dimanche 17 mars 2019. La plus grande nuit de musique au Canada sera diffusée en direct dans tout le pays sur CBC, CBC Radio One, le service de diffusion gratuit CBC Gem ainsi que partout dans le monde sur cbcmusic.ca/junos , à 20 h HE.

« Je suis honorée d'avoir été invitée à animer la 48e édition annuelle des prix JUNO », a déclaré Sarah McLachlan. « Je sais très bien ce que cela fait d'être sur la scène des JUNO et je suis extrêmement privilégiée de pouvoir jouer un nouveau rôle pour une organisation qui m'a soutenue tout au long de ma carrière. »

« Sarah est parfaite pour animer notre spectacle », a affirmé Allan Reid, président-directeur général de la CARAS/des prix JUNO et de MusiCompte. « C'est une artiste inspirante avec des accomplissements et des succès exceptionnels à son actif, et qui incarne parfaitement nos convictions fondamentales, qui sont d'encourager et de célébrer les talents et les voix de notre grande nation. Ce fut un privilège de voir la carrière de Sarah grimper en flèche au cours des 30 dernières années. Sarah est une force puissante au sein de l'industrie de la musique, son rayonnement en dépasse les limites, et nous sommes honorés de pouvoir la compter parmi nous pour nous aider à faire des prix JUNO 2019 un nouveau moment inoubliable. »

