Consultation publique le 20 février - Le comité d'orientation Imaginons L'ESPACE entreprend ses travaux auprès de la population





BEACONSFIELD, QC, le 29 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le maire, Georges Bourelle, et les membres du Conseil, sont heureux d'annoncer la formation du comité d'orientation Imaginons l'ESPACE afin de revitaliser le parc Centennial et la propriété Lord Reading et le début de la participation citoyenne le 20 février.

« Nous sommes particulièrement fiers de l'implication citoyenne qui se manifeste depuis l'annonce de ce vaste projet, en novembre dernier. Nous avons reçu 40 candidatures de grande qualité pour former le comité d'orientation qui siégera cet hiver et ce printemps. Les neuf membres du comité seront à l'écoute de la population. Nous souhaitons une participation citoyenne la plus large, dynamique et ouverte possible », dit le maire Bourelle.

Le processus consultatif Imaginons L'ESPACE permettra de planifier les aménagements de ces deux grands espaces riverains du lac Saint-Louis pour satisfaire les besoins actuels et futurs de la population de Beaconsfield en matière culturelle et communautaire, en préservant un environnement de qualité.

Ce comité est formé de deux membres du Conseil, M. Robert Mercuri, à titre de président, et Mme Karen Messier, à titre de membre. Les neuf membres du comité ont été sélectionnés afin de satisfaire une diversité des qualifications et de besoins afin de créer un comité multidisciplinaire complémentaire et représentatif. Les membres sélectionnés sont Mary Allen, André Bergeron, Katherine Crewe, Geoffrey Kelley, Anna Polspoel, Daniele Serhan, Wade Staddon, Sam Watts et Lena Zahnan.

« En mon nom, celui des membres du Conseil, de la population, des membres de la direction et du personnel de la Ville de Beaconsfield, nous tenons à les remercier pour leur excellente candidature au comité Imaginons L'ESPACE et leur engagement civique », mentionne M. Bourelle.

Les compétences variées et complémentaires des neuf membres du comité d'orientation permettront d'être à l'écoute des besoins, des intérêts, des commentaires, des suggestions et des idées de la population. Le processus de consultation publique rigoureux et transparent mis sur pied contribuera à réaliser de manière proactive et collective l'un des plus importants projets d'aménagement public dans l'histoire de notre Ville.

« Le parc Centennial est un lieu rassembleur et enchanteur suscitant la fierté de tous. Le Conseil, comme les résidents, veut revaloriser cet espace pour qu'il reflète notre image et nos valeurs et satisfassent nos besoins collectifs », rappelle le maire Bourelle.

Dates à retenir

La première rencontre de consultation permettra de définir le diagnostic du parc Centennial et de la propriété Lord Reading. Elle aura lieu à l'Annexe Herb Linder (303, boulevard Beaconsfield) le mercredi 20 février, à 19 heures. Quelques semaines plus tard, quatre ateliers de travail seront organisés, soit les mercredis 13 mars, 3 et 24 avril ainsi que le 15 mai, au même endroit et à la même heure.

« Tous sont invités. La participation citoyenne permettra de valider, de bonifier et de préparer Imaginons Beaconsfield au bénéfice de tous », conclut le maire Georges Bourelle.

Vous êtes invités à suivre les travaux du comité d'orientation et l'évolution du projet sur le site beaconsfield.ca, en cliquant le lien Imaginons L'ESPACE. À défaut de pouvoir participer à la consultation publique et aux ateliers de travail, vous êtes invités à soumettre vos commentaires et suggestions à l'adresse courriel suivante : imagine@beaconsfield.ca .

SOURCE Ville de Beaconsfield

Communiqué envoyé le 29 janvier 2019 à 11:40 et diffusé par :