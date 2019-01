Avis aux médias - La ministre Qualtrough fera une annonce à l'occasion du congrès C4ISR and Beyond 2019





OTTAWA, le 29 janv. 2019 /CNW/ - L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, prononcera un discours et fera une annonce à l'occasion du congrès C4ISR and Beyond 2019.

Date : Le 30 janvier 2019 Heure : 8 h 45 (HNE) Endroit : Fairmont Château Laurier - Salle Drawing

1, rue Rideau

Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias de Services publics et Approvisionnement Canada en composant le 819-420-5501.

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Communiqué envoyé le 29 janvier 2019 à 11:31 et diffusé par :