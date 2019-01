Taxelco met fin aux activités de Téo Taxi





MONTRÉAL, le 29 janv. 2019 /CNW Telbec/ - L'entreprise de transport de personnes et de mobilité Taxelco, lancée en 2015 dans le but de moderniser l'industrie du taxi, a été contrainte de revoir son modèle d'affaires. Après avoir exploré toutes les avenues possibles, la direction de Taxelco conclut que le projet de Téo Taxi n'est pas viable dans les conditions actuelles.

« C'est avec beaucoup de tristesse que nous mettons un terme aux activités de Téo Taxi à Montréal. Malgré notre volonté et tous nos efforts, le cadre actuel ne nous permet pas d'atteindre le seuil de la rentabilité, et ce, même si le revenu horaire généré par Téo Taxi a augmenté de plus de 20 % au cours de la dernière année et malgré la progression positive de plusieurs autres métriques, incluant une forte augmentation de la demande. Nous tenons sincèrement à remercier tous nos employés et nos fidèles clients pour leur confiance ainsi que nos partenaires sans qui le projet n'aurait jamais vu le jour. Grâce à eux, nous avons pu initier un changement », a déclaré Dominic Bécotte, président-directeur général par intérim de Taxelco.

Le cadre règlementaire restrictif qui, entre autres, ne permet pas d'adapter les tarifs en fonction des services à valeur ajoutée et les coûts d'opération pour gérer la flotte de véhicules électriques, dont les capacités techniques sont limitées, ne permettent pas à Téo Taxi d'atteindre la pérennité. C'est pourquoi Taxelco met un terme aux activités de Téo Taxi à Montréal effectif dès aujourd'hui.

La restructuration en cours n'affecte pas l'entité technologique, qui a développé aux cours des trois dernières années un produit unique au monde permettant la gestion d'une flotte électrique grâce à Téo Taxi. Cette technologie de pointe a une forte valeur commerciale et les équipes spécialisées poursuivront leurs activités.

La mission et les valeurs de Téo Taxi doivent rester. Taxelco continuera ainsi ses opérations de taxi traditionnel avec les enseignes Taxi Diamond et Taxi Hochelaga, qui ne sont pas touchées par la restructuration. Les bannières de Taxi Diamond et Taxi Hochelaga desserviront la clientèle comme à l'habitude, incluant les services de transport adapté. C'est avec Taxi Diamond et Taxi Hochelaga que Taxelco entend poursuivre ses efforts de modernisation et d'électrification de l'industrie du taxi afin de permettre une mobilité urbaine durable à Montréal.

Taxelco est une compagnie mise sur pied en 2015 par XPND Capital regroupant Taxi Diamond et Taxi Hochelaga. La mission de Taxelco, entreprise verte et sociale, est de moderniser, d'électrifier et d'améliorer les conditions dans l'industrie du taxi afin de permettre une mobilité urbaine durable.

