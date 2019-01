Citco atteint pour la première fois la barre des mille milliards de dollars d'actifs sous gestion par croissance organique





Le groupe de sociétés Citco ("Citco"), leader de la fourniture de solutions de gestion d'actifs pour le secteur mondial des investissements alternatifs, a annoncé aujourd'hui que la valeur des actifs mondiaux sous gestion qu'il détient a atteint la barre des mille milliards de dollars. Il est important de souligner que cette étape a été franchie uniquement par croissance organique, une première dans l'industrie parmi les fournisseurs de services d'actifs alternatifs.

L'effort croissant de rationalisation des opérations amène les gestionnaires à externaliser davantage de fonctions, notamment le reporting des risques du front office, la gestion de la trésorerie et des garanties du middle office, les états financiers du back office et le reporting fiscal et réglementaire. Parallèlement, la diversification croissante des classes d'actifs, l'adoption de stratégies hybrides et le lancement d'un large éventail de véhicules de placement continueront de se traduire par une complexité accrue pour les gestionnaires de fonds. Rester à la pointe de ces évolutions a été le moteur de l'investissement de Citco dans le développement des talents internes et la création de solutions de plate-forme de services, le tout dans le but de garantir aux clients un accès à des outils adéquats aux moments cruciaux.

La philosophie de Citco (le "Citco Way") consiste à investir dans les bonnes personnes et à leur donner les moyens de réussir (par exemple, en investissant dans des initiatives de formation et de gestion de carrière). Elle implique également des investissements considérables et continus dans des technologies exclusives. L'équipe interne de technologues de Citco allie son expertise dans le développement de produits technologiques primés (eoxeo®, xeo® Investor, CitcoOne®, Citco Waterfalltm, CitcoConnect) aux dernières avancées en matière de technologie basée sur le cloud pour produire des logiciels disponibles dans le commerce. En novembre 2018, Citco a lancé Æxeo® Treasury, une nouvelle solution "née dans le cloud" qui offre aux gestionnaires de fonds alternatifs une méthode de pointe pour gérer les fonctions de trésorerie via un outil SaaS exécuté sur Amazon Web Services (AWS). Æxeo® Treasury améliore l'efficacité opérationnelle et les flux de travail et fournit un module sécurisé et centralisé pour les opérations de trésorerie. La combinaison de l'engagement de Citco en faveur de l'excellence du service et de la technologie se traduit par une approche "Fintech +", qui continuera de garantir la sécurité des interactions et des actifs informationnels des clients.

Le "Citco Way" a permis à la société d'être à la pointe des innovations du secteur et de proposer à ses clients des solutions à la fois efficaces et évolutives. La stratégie de croissance de Citco, soutenue par des investissements dans des technologies exclusives, lui a permis de se concentrer sur la création de solutions axées sur les besoins de ses clients, au lieu de passer du temps à essayer d'intégrer de multiples cultures et plates-formes.

"En tant qu'entreprise privée axée sur le service aux sociétés d'investissement alternatif, et avec le soutien de notre propriétaire, la famille Smeets - qui a fondé l'entreprise en 1948 - nous avons pu adopter un état d'esprit à long terme s'agissant d'investir dans notre personnel et nos technologies exclusives. Nous avons tiré parti de ce soutien pour nouer avec nos clients des relations qui remontent à plusieurs décennies. Notre capacité à fournir les bonnes solutions pour aider les entreprises et les investisseurs de nos clients a été d'une importance capitale pour notre réussite", a déclaré Jay Peller, responsable des services de gestion des fonds chez Citco.

M. Peller a également ajouté: "À mesure que le cadre réglementaire augmente en complexité et que les investisseurs exigent des niveaux de transparence accrus de la part des gestionnaires, nous nous attendons à ce que nos clients fassent de plus en plus confiance à Citco pour leur fournir des solutions technologiques de bout-en-bout leur permettant de se concentrer sur la recherche de rendements exceptionnels pour leurs investisseurs."

Actif en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, Citco opère avec des équipes spécialisées réparties dans le monde entier. L'Asie est un puissant moteur de croissance pour Citco, les actifs sous gestion y ayant enregistré une croissance de 18% depuis le début de l'année, dans tous les secteurs d'activité. Cette croissance est directement attribuable à la demande croissante des gestionnaires asiatiques, qui souhaitent s'appuyer sur la technologie exclusive de Citco et sur son expertise en la matière pour institutionnaliser davantage leurs activités.

Citco est continuellement reconnu et récompensé en tant que leader du secteur ; au cours des 12 derniers mois seulement, le groupe a reçu les récompenses suivantes:

Lauréat du HFM US Hedge Fund Services Awards 2018: Meilleur administrateur - Fonds de hedge funds

Lauréat du HFM US Hedge Fund Services Awards 2018: Meilleur administrateur - Meilleure Solution de gestion de trésorerie

Lauréat du HFM European Services Awards 2018: Meilleur administrateur de plus de 30 milliards de dollars au total

Lauréat du Drawdown Private Equity Services Awards 2018: Gestion de fonds (Innovation)

Lauréat du Drawdown Private Equity Services Awards 2018: Gestion de fonds (Technologie)

À propos du groupe de sociétés Citco

Le groupe de sociétés Citco est un réseau mondial de sociétés de services financiers indépendantes servant l'élite mondiale des fonds spéculatifs, des sociétés immobilières et de capital-investissement, les banques institutionnelles, les sociétés du Global 1000 et les particuliers fortunés. Les sociétés Citco desservent ces secteurs dans leurs zones géographiques respectives en leur proposant des solutions de gestion, de garde et de négociation de fonds, des produits financiers ainsi que des solutions de planification institutionnelle et fiduciaire. Citco dispose de bureaux dans plus de 40 pays et emploie plus de 6.000 personnes.

Pour plus d'informations, visiter le site:http://bit.ly/2RoJ2Ky

