Hill+Knowlton Stratégies Canada nomme Ivan Ross Vrána à la tête de sa division nationale du cannabis





TORONTO, le 29 janv. 2019 /CNW/ - Hill+Knowlton Stratégies (H+K) a le plaisir d'annoncer la nomination d'Ivan Ross Vrána au poste de directeur national de sa division du cannabis.

Ivan Ross est reconnu comme un expert de premier plan de l'industrie dans le domaine du cannabis à usage médical et récréatif pour adultes. Son expérience dans ce secteur remonte à son passage à Santé Canada, où il a aidé à élaborer la position du gouvernement du Canada concernant l'utilisation, la production, la distribution et la réglementation du cannabis à des fins médicales.

Depuis qu'il s'est joint à H+K en 2015, Ivan Ross a fourni à ses clients des conseils et du soutien en matière de relations avec les investisseurs, de communications, d'examen de la part d'une autorité de réglementation, de partenariats stratégiques, d'identification et de sensibilisation liés aux débouchés commerciaux dans d'autres pays et de travail en affaires gouvernementales aux niveaux fédéral, provincial et municipal. Il contribue régulièrement à la rédaction d'articles sur l'industrie du cannabis et a été conférencier invité à des conférences au Canada et à l'étranger.

« Depuis un peu plus de trois ans, Ivan Ross dirige maintenant un portefeuille florissant de dossiers sur le cannabis. Il conseille certaines des plus grandes sociétés de cannabis et leur équipe de direction au pays et est régulièrement sollicité par les décideurs de l'industrie et du gouvernement pour ses connaissances spécialisées, a déclaré Sheila Wisniewski, présidente et chef de la direction de Hill+Knowlton Stratégies Canada. Personne ne comprend mieux qu'Ivan Ross l'industrie du cannabis, ses défis et ses possibilités. »

Dans ce nouveau rôle, Ivan Ross se concentrera sur la supervision de l'intégration et de la coordination nationales des dossiers sur le cannabis, sur la prestation de services intégrés aux clients de toutes les régions et sur l'innovation continue dans l'élaboration de services d'affaires publiques, de communications, de marketing et de recherche adaptés au secteur.

Grâce à sa connaissance approfondie des clientèles et des intervenants qui composent le paysage du cannabis, H+K possède une longue et fructueuse expérience de travail avec des clients de l'industrie du cannabis partout au Canada. Depuis 2013, l'équipe de professionnels chevronnés des politiques et des communications a aidé de nombreuses entreprises canadiennes d'un océan à l'autre à naviguer avec succès dans le processus complexe de réglementation et de demande, à soutenir leurs efforts de communication et de marketing et à fournir un soutien aux affaires publiques pour réussir aujourd'hui, tout en préparant l'avenir de cette industrie en évolution rapide dans laquelle elles cherchent à fonctionner et à se développer.

L'étendue et la profondeur de l'expertise de H+K en matière de cannabis s'étendent à l'échelle nationale dans tous les secteurs de service, du marketing auprès des consommateurs et des communications financières et relatives aux entreprises, aux affaires publiques et à la santé des consommateurs.

Hill+Knowlton Stratégies Canada

Comptant sept bureaux partout au pays, Hill+Knowlton Stratégies Canada est un chef de file dans le domaine des relations publiques et des affaires publiques. La société, dont le siège social est établi à Toronto, est l'agence de communications stratégiques classée numéro un au Canada. Ses experts se spécialisent dans les communications d'entreprise, les communications marketing, les affaires publiques, l'engagement citoyen, les situations de crise, l'énergie, les technologies, les soins de santé, le marketing de contenu, la recherche et la mesure, les communications sur les réseaux sociaux et les communications numériques, et les communications et les transactions financières. Elle est l'unique société de communications lauréate de l'Ordre d'excellence du programme de qualité décerné par Excellence Canada, et elle a été reconnue comme l'un des meilleurs milieux de travail au Canada durant douze années consécutives. Sa société mère, Hill+Knowlton Strategies Inc. possède des bureaux dans plus de quarante pays ainsi qu'un vaste réseau d'associés, et est membre de WPP (NASDAQ: WPPGY), l'une des plus importantes entités de services de communication de la planète.

